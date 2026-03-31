Esri et RoboGarden signent un protocole d'entente stratégique afin de promouvoir l'enseignement de la géomatique et de la géospatiale

REDLANDS, Californie--(BUSINESS WIRE)--Esri, leader mondial des technologies des systèmes d'information géographique (SIG), a annoncé aujourd'hui la signature d'un protocole d'entente avec RoboGarden Inc. Ce protocole d'entente vise à développer l'enseignement géospatial et géomatique, à améliorer la collaboration universitaire et à renforcer la préparation mondiale à l'emploi.

Plus précisément, ce nouvel accord prévoit un cadre permettant à Esri et RoboGarden d'évaluer de nouvelles approches en apprentissage numérique évolutif, une meilleure adaptation aux besoins régionaux et des parcours académiques alignés sur les programmes d'études. Les quatre objectifs stratégiques du protocole d'entente sont les suivants : la création d'une académie virtuelle dédiée à la géomatique et aux données géospatiales, un renforcement de l'exécution et de la réactivité régionales, des partenariats avec les établissements d'enseignement supérieur et des opportunités d'apprentissage en ligne Esri localisées. Les organisations dans tous ces secteurs bénéficieront de cette initiative, notamment les entreprises, les organismes gouvernementaux, les établissements d'enseignement supérieur, ainsi que les apprenants individuels souhaitant acquérir des compétences professionnelles en SIG.

« Le protocole d’entente entre Esri et RoboGarden offre une occasion importante d’explorer de nouveaux modèles de collaboration universitaire, de diffusion de l’apprentissage numérique et d’accès régional pouvant contribuer à préparer la nouvelle génération de professionnels de la géomatique », a déclaré Jack Dangermond, président d’Esri.

« Ce protocole d’entente représente une étape stratégique vers une refonte du style de développement et d'enseignement à grande échelle des compétences pratiques en données géospatiales et en géomatique », a déclaré Mohamed Elhabiby, cofondateur et président de RoboGarden Inc. « En explorant une académie virtuelle sur la plateforme RoboGarden, une collaboration universitaire plus étroite et des parcours d’apprentissage numériques localisés, nous jetons les bases d’une formation SIG accessible, pratique et pertinente à l’échelle mondiale, mieux adaptée aux besoins des institutions, des industries et des apprenants du monde entier. »

Pour en savoir plus sur les solutions éducatives et les ressources d'apprentissage géospatial d'Esri, rendez-vous sur esri.com/en-us/industries/education/overview.

À propos d’Esri :

Esri, le leader mondial du marché des logiciels de système d’information géographique (SIG), de la veille géographique et de la cartographie, aide ses clients à libérer le plein potentiel des données pour améliorer leurs résultats commerciaux et opérationnels. Fondée en 1969 dans la ville californienne de Redlands, aux États-Unis, Esri propose un logiciel déployé dans des centaines de milliers d'organisations à l'échelle mondiale, y compris dans des entreprises faisant partie du classement Fortune 500, des organismes gouvernementaux, des organisations sans but lucratif et des universités. Esri possède des bureaux régionaux, des distributeurs internationaux et des partenaires proposant une assistance locale dans plus de 100 pays sur six continents. Grâce à son engagement pionnier dans le domaine des technologies et de l'analyse géospatiales, Esri met au point les solutions les plus innovantes, basées sur une approche géographique, en vue de résoudre certains des problèmes les plus complexes au monde, en les plaçant dans le contexte essentiel de la géolocalisation. Consultez notre site Web à l'adresse esri.com.

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