SLB OneSubsea en Subsea7 sluiten samenwerkingsovereenkomst met PETRONAS Suriname

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--Het wereldwijde energietechnologiebedrijf SLB (NYSE: SLB) heeft vandaag bekendgemaakt dat het een strategische samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten tussen PETRONAS Suriname E&P B.V. (“PETRONAS Suriname”), een dochteronderneming van PETRONAS, en Subsea Integration Alliance, bestaande uit SLB OneSubsea en Subsea7. Dit partnerschap heeft tot doel de hulpbronnen in het onontgonnen frontierbekken van Suriname aan te boren door middel van innovatieve en kosteneffectieve onderwateroplossingen.

De overeenkomst biedt een samenwerkingskader op de lange termijn gedurende de gehele levenscyclus van het project. Met deze aanpak kunnen kostenefficiënte oplossingen al in een vroeg stadium gezamenlijk worden gecreëerd en uitgewerkt, de veldontwikkeling in de versnelling worden gezet en de economische rendabiliteit van het project worden verbeterd.

