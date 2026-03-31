Andersen Consulting wzmacnia potencjał dzięki nawiązaniu współpracy z firmą Lukkap

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting nawiązuje współpracę z firmą konsultingową Lukkap, która koncentruje się na zdolnościach opartych na doświadczeniu dostosowanych do potrzeb pracowników klientów, potrzeb klientów docelowych oraz wymogów w dziedzinie cyfrowej transformacji.

Założona w 2009 r. firma Lukkap, której siedziba mieści się w Hiszpanii, dostarcza zintegrowane rozwiązania, by pomagać organizacjom w przekształceniu sposobów obsługi klientów, angażowania pracowników i oferowania korzyści dzięki informacjom behawioralnym i analizie danych. Multidyscyplinarne podejście firmy obejmuje kompleksowe przeformułowanie ścieżki klienta, wpływowe programy ukierunkowane na doświadczenia pracowników, rozwój talentów i przywództwa, analizy predykcyjne i kompleksowe usługi w zakresie reorientacji zawodowej i zmiany zatrudnienia. Lukkap współpracuje z klientami z różnych sektorów, w tym z sektora opieki zdrowotnej, farmacji, towarów konsumpcyjnych, handlu detalicznego, finansów i bankowości, aby kształtować strategie zorientowane na człowieka pozwalające osiągać wymierne rezultaty biznesowe.

– Dzięki połączeniu naszej metodyki kierowanej doświadczeniem z globalną platformą Andersen Consulting wspierane przez nas organizacje mogą szybciej wypracować podejście do doświadczeń klientów – powiedział Alberto Cordoba, dyrektor zarządzający Lukkap. – Niewiele firm potrafi połączyć przygotowywanie strategii, opracowywanie i wdrażanie rozwiązań w taki sposób, jak robi to nasza firma. Teraz, dzięki nawiązaniu współpracy z Andersen Consulting, możemy pomóc wielu klientom w dostosowaniu oczekiwań klientów końcowych, potrzeb pracowników i informacji opartych na danych, umożliwiając osiąganie istotnych przemian.

– Lukkap posiada sprawdzony model działania, łączący ludzi, dane i strategię, dzięki czemu firma ta stanowi doskonałe uzupełnienie naszego dotychczasowego potencjału – powiedział Mark L. Vorsatz, globalny prezes i dyrektor generalny Andersen. – Jako że nasi klienci mierzą się z szybkim tempem zmian, zwłaszcza pod względem sposobów kontaktu z klientami docelowymi i zarządzania personelem, ta współpraca pozwala nam zwiększyć zdolności w zakresie dostarczania całościowych rozwiązań opartych na doświadczeniu na różnych rynkach. Wiedza fachowa Lukkap znakomicie wpisuje się w naszą globalną platformę i wzmacnia nasze zobowiązanie do świadczenia zintegrowanych, płynnych usług doradczych.

Andersen Consulting jest globalną praktyką konsultingową świadczącą kompleksowy zestaw usług w dziedzinie strategii przedsiębiorstw, działalności gospodarczej, technologii i transformacji pod kątem wdrażania AI, a także rozwiązań w zakresie kapitału ludzkiego. Andersen Consulting stosuje wielowymiarowy model usług Andersen Global, organizacji zapewniającej światowej klasy konsultacje, usługi podatkowe, prawne, wyceny, usługi w zakresie globalnej mobilności oraz specjalistyczne doradztwo za pośrednictwem ogólnoświatowej platformy skupiającej ponad 50 000 specjalistów z całego świata i obecnej w ponad 1000 lokalizacjach dzięki firmom członkowskim i współpracownikom. Andersen Consulting Holdings LP jest spółką komandytową dostarczającą rozwiązania konsultingowe za pośrednictwem firm członkowskich i współpracowników z całego świata.

