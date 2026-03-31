STV Group和Post-Quantum成功測試全球首款量子抗性無人機

倫敦和布拉格--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 在烏克蘭和盟國戰場部署平台的歐洲國防技術整合商STV Group a.s.與英國網路安全公司Post-Quantum今日宣布，成功完成全球首款量子抗性無人機的測試，可在盟國戰場實戰部署。

隨著盟國適應以自主系統和無人機為核心的作戰模式，保障無人機與其操作員之間通訊安全、實現適用於未來需求的防護能力變得至關重要。

如今採購的無人機機群可能會被儲存起來，並在數年後的未來行動中部署。這一現狀要求當下生產的無人機配備可同時抵禦傳統電腦和量子電腦攻擊的加密技術。

本次合作整合了STV經實戰檢驗的無人系統和指揮控制基礎設施，以及Post-Quantum獲專利的後量子密碼和安全無線電技術。兩家公司已在STV位於捷克共和國的武器測試設施成功完成新方案試驗。該方案具備獨特優勢，因為STV是全球極少數無需進一步認證即可將無人機解決方案直接部署至戰場的企業之一。

本次合作實現兩項業界首創：

專為對抗性作戰環境設計的量子抗性無人機架構

Classic McEliece首次實現機載部署，該演算法是研究時間最長的後量子公開金鑰密碼演算法，此前被認為無法適用於拒止、中斷、間歇性和受限(DDIL)通訊場景

為量子時代保障無人機作戰安全

無人系統如今在現代國防行動中扮演著核心角色，支援情報、監視和偵察(ISR)、電子戰、精確打擊、邊境安全和關鍵基礎設施監控等任務。無人機機群正越來越多地以蜂群和多域模式運行，對通訊安全提出了更高的要求。

在烏克蘭和中東等戰場，無人平台必須在以下條件下作業：

干擾、GPS遮罩和訊號截獲

通訊鏈路降級情況下的超視距任務

大規模機群指揮和控制

敏感ISR資料的持續傳輸

與此同時，各國政府意識到，對手可能已在蒐集加密通訊資料，待量子運算技術成熟後進行解密。鑑於無人機平台可能會服役數十年，保護這些系統免受未來量子威脅正成為近期的一項必然要求。

可實戰部署的Classic McEliece

新平台的核心是Classic McEliece，這一以編碼理論為基礎的後量子密碼方案由Post-Quantum團隊共同發明。

Classic McEliece以原始McEliece密碼體系為基礎，是公開金鑰密碼學中安全記錄保持最久的演算法。該演算法採用保守設計，歷經近50年密碼分析檢驗仍未出現安全性漏洞，被廣泛認為是長期保密需求場景下最可靠的選擇。

合作雙方的架構按任務需求針對性採用Classic McEliece，對任務期間的全動態視訊、影像和飛行中繼資料進行加密。這確保了敏感ISR資料能夠長期保密，抵禦「現在蒐集、日後解密」攻擊。

身為該演算法的共同發明者，Post-Quantum擁有將Classic McEliece適配惡劣作戰環境的專業技術，包括安全無線電系統和對抗性電磁環境。

Post-Quantum自2009年以來一直是宣導密碼敏捷性的先驅，也是IETF混合量子抗性VPN協議的制定者，具備在最嚴苛環境下最佳化並滿足符合CNSA 2.0標準的PQC需求的獨特優勢。

高階主管評論

STV Group 執行長JUDr. Pavel Kudrhalt表示：

「STV的無人平台每日在烏克蘭執行任務，當地的無人機通訊環境是全球對抗最激烈的場景之一。在這種環境下，通訊安全已不再是事後考量——對手截獲甚至奪取無人機蜂群控制權的風險完全不可接受。透過將Classic McEliece整合至我們的作戰系統，我們為客戶提供目前最強的適用於未來需求的加密技術，該技術專為戰場實際環境打造，可立即部署。」

Post-Quantum執行長Rikky Hasan表示：

「長期以來，Classic McEliece的金鑰體積過大，被認為難以實際部署，尤其對在DDIL環境下作業的機載平台而言。我們已經證明這一假設並不成立。該演算法密文體積小、加密速度極快，結合我們在軍用級無線電通信和電子戰領域的經驗，使其成為保護無人機ISR資料免於傳統和量子攻擊的理想選擇。本次合作不止關乎密碼技術——更是打造完整的自主可控無人作戰系統，將量子抗性安全能力做為一項標配內建其中。」

部署計畫

兩家公司將在歐洲及盟國國防計畫中逐步推進量子抗性無人機平台的整合工作，並將對已在實戰戰場運行的系統展開額外實地驗證。

該架構旨在擴大至空中系統以外，同一套量子抗性通訊層可支援地面、海上和水下無人平台。

www.stvgroup.cz

www.post-quantum.com

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