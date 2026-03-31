Esri和RoboGarden签署战略合作备忘录，推进地理空间和测绘工程教育

加州雷德兰兹--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球地理信息系统(GIS)技术领军企业Esri今日宣布与RoboGarden Inc.签署谅解备忘录(MOU)。该备忘录旨在扩大地理空间和测绘工程教育覆盖面，改善学术合作，并提升全球人才的就业能力。

具体而言，根据此项新协议，Esri和RoboGarden将搭建合作框架，探索可扩展数字学习、区域响应服务和符合课程标准的学术培养路径的新方法。备忘录设定四大战略目标：筹建地理空间与测绘工程虚拟学院、强化区域执行与响应能力、搭建学术合作路径，以及提供本地化的Esri在线学习资源。各行业机构均将从该项目中受益，包括企业、政府部门、学术机构，以及希望掌握GIS实用工作技能的个人学习者。

Esri总裁Jack Dangermond表示：“Esri与RoboGarden签署的这份备忘录，为探索学术合作、数字学习实施和区域资源获取的新模式创造了重要机遇，有助于培养新一代地理空间专业人才。”

RoboGarden Inc.联合创始人兼总裁Mohamed Elhabiby表示：“这份备忘录是战略性的一步，旨在重新构想如何规模化培养实操型地理空间/测绘工程技能。通过在RoboGarden平台上探索虚拟学院、深化学术合作和搭建本地化数字学习路径，我们正在为普及实用且具备全球适用性的GIS教育奠定基础，从而更好地服务于全球院校、行业和学习者。”

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关于 Esri

Esri是地理信息系统(GIS)软件、位置智能和地图绘制领域的全球市场领导者，帮助客户释放数据的全部潜力，以改善运营和业务成果。Esri于1969年在美国加州雷德兰兹成立，其软件已在全球数十万个组织中部署，包括《财富》500强企业、政府机构、非营利机构和大学。Esri的区域办事处、国际分销商和合作伙伴遍布六大洲100多个国家/地区，以提供本地支持。凭借对地理空间技术和分析的开创性承诺，Esri开发了最具创新性的解决方案，利用地理方法将一些全球最复杂的问题置于关键的位置环境中加以解决。请访问我们的网站 esri.com 。

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