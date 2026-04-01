エスリとRoboGarden、地理空間・ジオマティクス教育推進へ戦略的MOUを締結

米カリフォルニア州レッドランズ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- エスリは、地理情報システム（GIS）技術の世界的リーダーとして、RoboGarden Inc.との間でMOU（覚書）を締結したことを発表しました。このMOUは、地理空間およびジオマティクス教育の拡充、学術連携の強化、ならびにグローバルな人材育成基盤の強化を目的としています。

具体的には、この新たな合意は、拡張性の高いデジタル学習、地域ニーズへの対応力、そしてカリキュラムに沿った教育パスウェイに向けた新たなアプローチを、エスリとRoboGardenが検討・評価するための枠組みを定めるものです。MOUの4つの戦略目標は、地理空間・ジオマティクスのバーチャル・アカデミーの創設、地域における実行力と対応力の強化、学術パートナーシップの構築に向けた道筋の整備、そして地域に即したエスリのeラーニング機会の拡充です。企業、政府機関、学術界に加え、GIS分野で就業に直結するスキルの習得を目指す個人学習者も、この取り組みの恩恵を受けることになります。

エスリ社長のジャック・デンジャモンドは、次のように述べています。「RoboGardenとのMOUは、学術連携、デジタル学習の提供、そして地域ごとのアクセス拡大に関する新たなモデルを模索する重要な機会を生み出すものであり、次世代の地理空間分野の専門人材の育成に役立つ可能性があります。」

RoboGarden Inc.共同創業者兼社長のモハメド・エルハビビー氏は、次のようにコメントしています。「このMOUは、実践的で実務に直結する地理空間／ジオマティクス技能を、いかに大規模に育成し提供するかを再構想するうえでの戦略的な一歩です。RoboGardenプラットフォーム上でのバーチャル・アカデミー、より深い学術連携、そして地域に即したデジタル学習パスを検討することで、世界中の教育機関、産業界、学習者のニーズにより的確に応える、利用しやすく実践的でグローバルに通用するGIS教育の基盤を築いています。」

エスリの教育ソリューションおよび地理空間学習リソースの詳細は、esri.com/en-us/industries/education/overview をご覧ください。

エスリについて

地理情報システム（GIS）ソフトウェア、ロケーションインテリジェンス、およびマッピングの世界的なマーケットリーダーであるエスリは、お客様がデータの可能性を最大限に引き出して、業務およびビジネスの成果を向上させるのを支援します。1969年に米国カリフォルニア州レッドランズで設立されたエスリのソフトウェアは、フォーチュン500企業、政府機関、非営利機関、大学など、世界中の数十万の組織に導入されています。エスリには、地域事務所、国際的なディストリビューター、そしてパートナーがあり、6大陸の100カ国以上の国で地域サポートを提供しています。地理空間テクノロジーと分析への先駆的な取り組みにより、エスリは、地理的アプローチを活用して、世界で最も複雑な問題のいくつかを、場所という重要なコンテキストに配置することによって解決する、最も革新的なソリューションを設計しています。 esri.com.

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