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Riskified与Amadeus旗下Outpayce达成合作，为全球航空公司和旅游商户赋能并保障支付安全

全新集成方案引入AI驱动的欺诈防护和拒付保障功能，助力商家放心审批更多订单

纽约--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 电商欺诈和风险智能领域的领军企业Riskified今日宣布，与Outpayce（隶属于Amadeus）建立合作伙伴关系。此次合作将Riskified的AI欺诈防护套件和拒付保障模式引入Outpayce备受信赖的旅游支付平台，为全球航空公司打造具有变革意义的解决方案。航空支付领域正不断发展，我们很荣幸宣布这一重要里程碑，它将重塑航空公司的欺诈管理方式。

Amadeus旗下Outpayce是全球旅游支付编排服务商和专业金融科技赋能机构，助力航空公司和旅游商户简化复杂的支付流程、优化成本并提升客户体验。Outpayce专为旅游行业打造，在Amadeus生态系统内提供创新、灵活且无缝集成的解决方案，支持在整个旅客出行流程中开展安全、高效和可扩展的支付运营。

随着Riskified与Outpayce生态系统的整合，全球各地的航空公司均可受益于AI决策和一项风险管理解决方案。该解决方案通过保障既定审批通过率实现收入可预测性，同时大幅降低欺诈相关的复杂程度和成本。通过此次全新合作，Riskified成为Outpayce生态系统中首个拒付保障解决方案，进一步提升其对全球航空公司的价值。

Amadeus旗下Outpayce合作业务副总裁Vasken Tokatlian表示：“我们与Riskified秉持创新优先理念开展合作，这是在助力航空公司更高效应对欺诈问题方面向前迈出的重要一步。通过将Riskified集成至Outpayce的生态系统，我们为全球航空公司提供了更多选择，帮助它们借助额外工具减少欺诈损失、降低运营成本，并打造无缝、安全的支付体验。”

Riskified全球合作业务负责人Max Meister Admoni表示：“通过与Amadeus旗下Outpayce合作，我们让航空公司能够放心拓展业务，确保每笔交易都受到欺诈防护保障。”

亚太地区一家大型国际航空公司将成为2026年首个上线该集成方案的商户。此次落地为其他希望借助先进AI能力提升旅客体验的商户提供了成功实施的范本。

此次合作为实施增长战略、风险状况各异的航空公司创造了价值。对于高风险地区的航空公司而言，拒付频发往往带来巨大的财务和管理挑战，Riskified的技术能够帮助其减少欺诈损失、简化运营并放心拓展新市场。与此同时，所有航空公司均可受益于超高精准度的欺诈检测、可最大化订单成交量的智能自适应结账流程、人工审核流程减少，以及Riskified拒付保障带来的安心体验。

机票票价高昂、无卡交易频繁，加之旅游订单对欺诈分子具有较强吸引力，共同导致欺诈和拒付率居高不下。而欺诈分子还在不断寻找新颖复杂的手段，利用航空公司政策和流程中的漏洞牟利。一项Riskified分析显示，过去一年航空订单的风险程度较上一年上升14%。

Riskified与Outpayce的合作正是在此方面为行业提供了亟需的解决方案。双方携手运用先进的技术手段应对欺诈和拒付问题，直面行业挑战。

  • 高级欺诈防护：Riskified运用顶尖机器学习和AI技术，实现精准欺诈检测，决策速度更快、准确度更高，优于传统的基于规则的系统。
  • 保障型拒付防护：Riskified提供拒付保障服务，消除航空公司的财务风险，详情参见什么是拒付保障？- Riskified
  • 行业专业知识：Outpayce和Riskified的全球商户网络汇聚大量来自航空公司、在线旅行社、交通服务商、旅游和活动运营商等的旅游相关交易，为购票旅客身份识别和欺诈检测精准度提供前所未有的情报支持。
  • 运营效率提升：通过自动化欺诈检测、减少对人工审核的依赖，Riskified帮助航空公司专注于更高价值的工作，同时节省宝贵的时间和资源。

在订单模式和支付偏好频繁变化的当下，Riskified和Outpayce助力企业保持灵活运营，同时有效管控欺诈风险。有意加入越来越多正在变革自身欺诈防护策略的航空公司行列？欢迎与Riskified或Amadeus旗下Outpayce的专家联系。

关于Riskified
Riskified (NYSE:RSKD)使企业能够通过巧妙应对风险来释放电子商务的成长潜力。许多全球最大的品牌和在线销售的上市公司都依赖Riskified确保防范拒付纠纷，大规模打击欺诈和政策滥用，并提高客户保留率。Riskified由AI驱动的欺诈和风险情报平台由庞大的电子商务风险分析师、数据科学家和研究人员团队开发和管理。该平台分析每次互动背后的个体，以提供实时决策和基于身份的强大洞察力。如需了解更多信息，请访问riskified.com

关于Amadeus
Amadeus通过激励创新、推动合作，以及践行对人类、地域和地球的责任，让世界各地的人们都能拥有更美好的旅行体验。我们的技术为旅行和旅游行业赋能，倡导更开放的工作方式，以旅客为中心构建更互联的思维模式。我们的开放平台连接全球旅游和酒店生态系统，覆盖初创企业、行业巨头和政府机构，携手变革旅游行业运作模式。我们致力于让旅行成为推动社会和环境良性发展的力量，共同肩负责任，守护并改善我们所到之处的人民和地域，确保旅行持续为世界创造积极价值。我们运用创新来满足全新需求、解决实际挑战。我们拥有来自150个国家的多元化全球员工团队，他们对旅行和科技满怀热忱。我们是IBEX 35指数成分股公司，在西班牙证券交易所上市，股票代码为AMS.MC。过去13年，我们连续入选道琼斯可持续发展指数。Amadeus，让旅行更美好。

如需了解更多关于Amadeus的信息，请访问www.amadeus.com

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

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企业传播：
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高级传播总监
press@riskified.com

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