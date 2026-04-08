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SLB OneSubsea和Subsea7與PETRONAS Suriname簽訂合作協議

這項合作可促成早期參與，共同打造具成本效益的解決方案，加速開採蘇利南海底資源

original SLB OneSubsea與PETRONAS旗下子公司PETRONAS Suriname E&P B.V.（簡稱「PETRONAS Suriname」）及由SLB OneSubsea和Subsea7合組的海底整合聯盟 (Subsea Integration Alliance) 簽訂戰略合作協議。這項合作旨在運用創新及具成本效益的海底解決方案，開發蘇利南新近開始受到矚目的前緣盆地內的資源。

SLB OneSubsea與PETRONAS旗下子公司PETRONAS Suriname E&P B.V.（簡稱「PETRONAS Suriname」）及由SLB OneSubsea和Subsea7合組的海底整合聯盟 (Subsea Integration Alliance) 簽訂戰略合作協議。這項合作旨在運用創新及具成本效益的海底解決方案，開發蘇利南新近開始受到矚目的前緣盆地內的資源。

休士頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球能源科技公司 (NYSE: SLB) 今天宣布與PETRONAS旗下子公司PETRONAS Suriname E&P B.V.（以下簡稱「PETRONAS Suriname」）及由SLB OneSubsea和Subsea7合組的海底整合聯盟 (Subsea Integration Alliance) 簽訂戰略合作協議 。這項合作旨在運用創新及具成本效益的海底解決方案，開採蘇利南新近開始受到矚目的前緣盆地內的資源。

這份協議建立一個跨計畫生命週期的長程合作框架。這麼做可以促成早期參與，共同打造創造符合成本效益的解決方案，加速開採油田，並提高計畫的經濟利益。

「合作與簡化是加速釋出資源的關鍵。」SLB OneSubsea執行長Mads Hjelmeland說，「這份協議讓我們與PETRONAS Suriname的長期關係更加穩固，也讓我們配合共同目標提升計畫表現、提高安全性，並創造永續成果。」

按照這個框架，海底整合聯盟預計將為蘇利南的多項油氣探勘提供全方位的工程、採購、施工、安裝及調試 (EPCIC) 解決方案。其作業範圍涵蓋海底生產系統 (SPS)，以及海底臍索、立管和流體管線 (SURF) 等組件。

海底整合聯盟執行長Olivier Blaringhem說：「這讓推動PETRONAS Suriname在該國前緣盆地開發重要機會邁出一大步，令所有參與者興奮不已。Subsea7與SLB OneSubsea兼具深水專業能力，加上合作的迅捷工作模式，將協助開發計畫取得該地區的關鍵能源資源，獲得最大價值。」

重點摘要

  • SLB OneSubsea和Subsea7已與PETRONAS Suriname E&P B.V.簽訂戰略合作協議，加速蘇利南的海底石油與天然氣開發
  • 這份協議促成早期參與，以提高成果的確定性、改善效率，並使PETRONAS Suriname的產品組合釋出更多價值
  • 這項合作運用技術專長與整合行動來降低風險、縮短時程，並做出具成本效益的海底解決方案

關於 SLB

SLB (NYSE: SLB)是一家全球性科技公司，百年來始終致力於推動能源創新。我們的業務遍布全球100多個國家和地區，而員工的來源地幾乎是營運所在國家和地區的兩倍。我們每天都致力於石油和天然氣創新、大規模數位化、產業脫碳以及開發和擴充新能源系統，以加快能源轉型。如欲瞭解更多資訊，請造訪 slb.com

關於SLB OneSubsea

SLB OneSubsea驅動全新海底時代，利用數位和技術創新來優化客戶的石油和天然氣生產、減低海底作業排放的二氧化碳，並釋出海底解決方案的龐大潛力，塑造永續的未來能源。SLB OneSubsea是一所合資企業，由SLB、Aker Solutions和Subsea7支持，總部位於奧斯陸和休斯頓，在全球擁有1萬名員工。如欲瞭解更多資訊，請造訪：onesubsea.slb.com

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本新聞稿包含美國聯邦證券法律意義上的「前瞻性陳述」，即關於未來而非過往事件的陳述。此類陳述通常包含諸如「期望」、「可能」、「可以」、「估計」、「意圖」、「預期」、「將要」、「潛在」、「預計」等字詞以及其他類似的字詞。前瞻性陳述涉及不同程度上不確定的事項，例如關於SLB新技術與合作夥伴關係的部署或預期收益的預測或期望；關於永續發展和環境問題的目標、計畫和預測的陳述；關於能源轉型與全球氣候變遷的預測或預期；以及操作程序和技術的改進等。這些陳述涉及各種風險和不確定性，其中包括但不限於：無法達成淨負碳排放目標；無法實現由SLB的策略、措施或合作夥伴關係帶來的預期利益；針對環境問題的立法和監管措施，包括針對全球氣候變遷影響的措施；主關機關核准和授權的時間安排或接收情況；以及SLB向美國證券交易委員會遞交的最新10-K、10-Q和8-K表格中詳細說明的其他風險和不確定性。如果這些或其他風險或不確定性中的一個或多個成為現實（或此類發展的後果發生了變化），或者如果基本假設經證明是不正確的，實際結果可能與我們前瞻性陳述中反映的結果存在重大差異。前瞻性陳述僅反映本新聞稿發表之日的情況。無論是由於新資訊、未來事件還是其他原因，SLB概不承擔任何公開更新或修訂此類陳述的意圖或義務。

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