Esri e RoboGarden sottoscrivono un memorandum d'intesa strategico per promuovere la formazione in ambito geospaziale e geomatico

REDLANDS, California--(BUSINESS WIRE)--Esri, il leader globale nella tecnologia dei sistemi informativi geografici (GIS), ha annunciato oggi la firma di un memorandum d'intesa (MOU) con RoboGarden Inc.

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