Esri e RoboGarden sottoscrivono un memorandum d'intesa strategico per promuovere la formazione in ambito geospaziale e geomatico
Esri e RoboGarden sottoscrivono un memorandum d'intesa strategico per promuovere la formazione in ambito geospaziale e geomatico
L'accordo analizza nuovi modelli per l'apprendimento digitale, la collaborazione accademica e la preparazione della forza lavoro a livello globale
- Esri e RoboGarden hanno sottoscritto un memorandum d'intesa volto all'esplorazione di una collaborazione strategica in grado di ampliare l'accesso alla moderna formazione in ambito GIS e di geomatica.
- RoboGarden, un'azienda canadese di tecnologie per l'istruzione, offre soluzioni digitali di apprendimento gamificate e scalabili per istituti accademici, governi e l'industria.
- Il memorandum d'intesa illustra l'analisi congiunta di percorsi accademici, una coordinazione migliorata a livello regionale e la possibile creazione di un'accademia virtuale in ambito geospaziale e geomatico.
- L'accordo si concentra sul miglioramento dell'offerta dell'apprendimento digitale, l'espansione delle opportunità di e-learning e il supporto allo sviluppo della forza lavoro globale in ambiti tecnologici molto richiesti.
- Per mantenersi informati sulle iniziative formative e sulle risorse di Esri, visitare il sito esri.com/en-us/industries/education/overview.
REDLANDS, California--(BUSINESS WIRE)--Esri, il leader globale nella tecnologia dei sistemi informativi geografici (GIS), ha annunciato oggi la firma di un memorandum d'intesa (MOU) con RoboGarden Inc.
Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.
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Jo Ann Pruchniewski
Relazioni pubbliche, Esri
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