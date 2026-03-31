BarmeniaGothaer setzt auf Bloomberg und Clearwater Analytics für ein zukunftssicheres Front-to-Back Kapitalanlagemanagement

BOISE, Idaho & CHICAGO & NEW YORK & MUNICH & FRANKFURT, Germany--(BUSINESS WIRE)--Bloomberg und Clearwater Analytics (NYSE: CWAN) gaben heute bekannt, dass sich die BarmeniaGothaer Asset Management AG, einer der zehn größten Versicherungs-Asset-Manager in Deutschland mit einem verwalteten Vermögen (AUM) von über 50 Milliarden Euro, für eine umfassende Front-to-Back-Investmentplattform entschieden hat, die die Vorteile von Bloomberg Buy-Side Solutions mit der Middle- und Back-Office-Management-Plattform – einschließlich der Funktionen Accounting und Datenmanagement – von Clearwater Analytics kombiniert.

Der Zusammenschluss der Barmenia und Gothaer im Jahr 2024 hat die Chance eröffnet, zwei unterschiedliche System- und Datenlandschaften erfolgreich zusammenzuführen und dadurch das Investmentmanagement auf ein neues Niveau zu heben.

Durch die Integration von Bloomberg Buy-Side Solutions und Clearwater Analytics gestaltet die BarmeniaGothaer Asset Management AG ein modernes, zukunftsfähiges Kapitalanlagemanagement, das in einem zunehmend dynamischen Kapitalmarkt optimal auf die Ziele der Organisation abgestimmt ist und modernste Technologien für den gesamten Investmentlebenszyklus bereitstellt.

Die BarmeniaGothaer Asset Management AG ist ein Multi-Asset-Buy-Side-OEMS-Kunde von Bloomberg, der von einer Integration in die Bloomberg Electronic Markets profitiert. Das Unternehmen verwendet Bloomberg AIM als Investment Book of Record (IBOR) sowie als OMS und Bloomberg PORT Enterprise für Risiko- und Attributionsanalysen. Clearwater bildet künftig die technologische Basis für das gesamte Middle- und Backoffice des Kapitalanlagemanagements, einschließlich Accounting, Datenabgleich, regulatorischem Reporting, Performance, Compliance- und Risikofunktionen über alle Anlageklassen hinweg. Gleichzeitig schafft die Single-Instance-Multi-Tenant-Plattform sowie die KI-gestützten Datenmanagement-Services von Clearwater eine zuverlässige „Single Source of Truth“-Datenbasis über den gesamten Investmentlebenszyklus bei der BarmeniaGothaer Asset Management AG. Durch die strategische Partnerschaft zwischen Bloomberg und Clearwater profitieren Asset Owner weltweit von einer effizienten und zukunftssicheren Front-to-Back-Architektur für das gesamte Kapitalanlagemanagement, die die Kompetenzen und Dienstleistungen beider Unternehmen vereint.

„Mit Bloomberg Buy-Side Solutions und der cloud-nativen Clearwater Analytics-Plattform bündeln wir die Vorteile zweier führender Anbieter,“ sagt Gerrit Heine, Vorstandssprecher der BarmeniaGothaer Asset Management AG. „Gemeinsam werden beide Unternehmen die Komplexität in unserem Kapitalanlagemanagement verringern, die Transparenz verbessern, die Automatisierung unserer Arbeitsabläufe sicherstellen und eine zukunftssichere Investmentplattform schaffen - ohne Kompromisse hinsichtlich Effizienzsteigerung, Wachstum und dem Einsatz fortschrittlicher Technologien wie Cloud und künstlicher Intelligenz.“

Ein zentraler Baustein der neuen Systemlandschaft ist die cloud-native Plattform von Clearwater Analytics, die bestehende Datensilos aufbricht und durch den Managed Service von Clearwater für eine täglich bereinigte und abgeglichene Datenbasis sorgt. Die Integration zwischen Bloomberg Buy-Side Solutions und der Clearwater Analytics-Plattform bietet eine ganzheitliche Sicht über alle liquide und illiquide Anlageklassen hinweg und ermöglicht eine konsistente Analyse von Risiko, Performance und Allokationen über das gesamte Portfolio und den gesamten Investmentlebenszyklus.

„Wir sind stolz darauf, gemeinsam mit Clearwater Analytics die BarmeniaGothaer Asset Management AG bei der Transformation ihres Front-to-Back-Kapitalanlagemanagements zu unterstützen,“ sagt Jose Ribas, Global Head of Investment Management Solutions Products bei Bloomberg. „Durch die Integration von Bloomberg Buy-Side Solutions mit der Clearwater-Plattform schaffen wir eine einheitliche, skalierbare Architektur für unsere Kunden, die eine konsistente Sicht auf ihre Portfolios sowohl über liquide als auch über illiquide Vermögenswerte hinweg bietet. Dies ermöglicht eine größere Transparenz, umfassende Risikoüberwachung und fundiertere Entscheidungen. Jeffrey Leckstein, Global Head of Business Development, Buy-Side Solutions bei Bloomberg, ergänzt: „Durch die Zusammenarbeit mit Clearwater Analytics profitieren Kunden von einem durchgängigen Front-to-Back-Workflow, der Kunden bei ihren Wachstumszielen, der Expansion in neue Märkte sowie bei der Anpassung an sich stetig ändernde regulatorische und Marktanforderungen unterstützt.“

„Die Priorität der BarmeniaGothaer Asset Management AG war es, die Komplexität im Kapitalanlagemanagement zu reduzieren und eine Investmentplattform zu schaffen, die mit dem Geschäft skalieren kann“, sagt Josef Sommeregger, Head of Insurance EMEA bei Clearwater Analytics. „Durch das Zusammenspiel von Bloomberg Investment Management Solutions und der Clearwater Analytics Accounting-, Middle- und Back-Office-Plattform verfügt BarmeniaGothaer Asset Management AG nun über eine einheitliche Front-to-Back-Architektur, welche die Genauigkeit, Verfügbarkeit und Verlässlichkeit von Daten sowie die Agilität in den Geschäftsabläufen erheblich verbessert und es den Teams bei der BarmeniaGothaer Asset Management AG ermöglicht, sich auf wertschöpfende Tätigkeiten in der Kapitalanlage zu konzentrieren. Damit schaffen wir eine zukunftssichere Plattform, die die Versicherungsbranche umfassend dabei unterstützt, die heutigen regulatorischen und betrieblichen Anforderungen einfach umzusetzen.“

“Unsere Partnerschaft mit Bloomberg bietet unseren Kunden eine moderne Front-to-Back-Investmentplattform ohne die Komplexität traditioneller Integrationen“, sagt Shane Akeroyd, Chief Strategy Officer bei Clearwater Analytics. „Die Implementierung der BarmeniaGothaer Asset Management AG zeigt, wie die Kombination von Bloombergs erstklassigen Trading- und Portfolioanalyse-Funktionen mit unserer cloud-nativen Plattform signifikante Vorteile für die Kunden schafft.“

Über die BarmeniaGothaer

Die BarmeniaGothaer gehört mit rund acht Millionen Kundinnen und Kunden, 7.500 Mitarbeitenden sowie Beitragseinnahmen von rund 9,3 Milliarden Euro zu den Top10 Versicherern in Deutschland und ist einer der größten Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit.

Die BarmeniaGothaer Asset Management AG ist als Kapitalanleger für ein Anlagevolumen von über 50 Mrd. Euro verantwortlich und zählt damit zu den größten Asset Managern in der deutschen Versicherungsbranche. Im Fokus stehen neben der Verwaltung konzerninterner Kapitalanlagen auch Angebote für private und insbesondere institutionelle Anleger mit unterschiedlichen Investmentbedürfnissen.

Ein zentraler Bestandteil der Investmentphilosophie ist die konsequente Integration von Nachhaltigkeitskriterien (ESG) in allen Anlageprozesse. Die Gesellschaft verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz, der ökologische, soziale und Governance-Aspekte systematisch berücksichtigt, durch eigene ESG-Gremien gesteuert wird und auch konkrete Ausschlusskriterien sowie Klimaziele umfasst. Darüber hinaus unterstreicht die Mitgliedschaft in internationalen Initiativen wie den UN Principles for Responsible Investment und der Net-Zero Asset Owner Alliance den Anspruch, die Kapitalanlagen langfristig klimaneutral auszurichten und aktiv zur Transformation hin zu einer nachhaltigen Wirtschaft beizutragen.Weitere Informationen unter barmeniagothaer-assetmanagement.de/.

Über CWAN

Clearwater Analytics (NYSE: CWAN) verändert das Investment Management mit der branchenweit umfassendsten Cloud-nativen Plattform für institutionelle Anleger in globalen öffentlichen und privaten Märkten. Während Altsysteme zu Risiken, Ineffizienz und Datenfragmentierung führen, liefert die mandantenfähige Single-Instance-Architektur von Clearwater Analytics Echtzeitdaten und KI-gestützte Einblicke über den gesamten Investment-Lebenszyklus. Die Plattform beseitigt Informationssilos, indem sie Portfoliomanagement, Handel, Anlagebuchhaltung, Abgleiche, aufsichtsrechtliche Berichtwesen, Performance, Compliance und Risikoanalysen in einem einzigen System integriert. Clearwater Analytics unterstützt führende Versicherer, Vermögensverwalter, Hedge-Fonds, Banken, Unternehmen und Regierungen und verwaltet weltweit ein Vermögen von über 10 Billionen US-Dollar. Erfahren Sie mehr unter https://cwan.com/.

Über Bloomberg

Bloomberg ist ein weltweit führender Anbieter von Wirtschafts- und Finanzinformationen, der vertrauenswürdige Daten, Nachrichten und Einblicke liefert, die Transparenz, Effizienz und Fairness in die Märkte bringen. Das Unternehmen hilft, einflussreiche Gemeinschaften im globalen Finanzsystem durch zuverlässige Technologielösungen zu verbinden, die es unseren Kunden ermöglichen, fundiertere Entscheidungen zu treffen und eine bessere Zusammenarbeit zu fördern. Weitere Informationen unter bloomberg.com/company.

Über Bloomberg Buy-Side Solutions

Bloomberg Buy-Side-Solutions bietet Multi-Asset-Funktionalitäten über den gesamten Investitionslebenszyklus hinweg durch ein zusammensetzbares, modulares Betriebsmodell. Diese Lösungen sind dafür konzipiert, mit Accounting-Anbietern und Asset Servicern zu integrieren und ermöglichen es Unternehmen, ein Betriebsmodell zu gestalten, das mit ihrer Strategie, ihrem Wachstumskurs und ihren operativen Prioritäten im Einklang steht.

Bloomberg Buy-Side-Solutions umfassen Funktionen für Research-Management, Order- und Ausführungsmanagement, Portfolio- und Risikoanalysen sowie Trade-Compliance und Betriebsabläufe. Sie sind vollständig in das Bloomberg Terminal integriert, um konsistente Daten, transparente Entscheidungsfindung und skalierbare, API-gesteuerte Workflows im gesamten Unternehmen zu ermöglichen.