Esri en RoboGarden ondertekenen strategische intentieverklaring om het onderwijs op het gebied van geospatiale technologie en geomatica te bevorderen

Overeenkomst onderzoekt nieuwe modellen voor digitaal leren, academische samenwerking en de voorbereiding van de wereldwijde beroepsbevolking op de arbeidsmarkt

  • Esri en RoboGarden hebben een intentieverklaring ondertekend om de mogelijkheden te verkennen voor een strategische samenwerking om de toegang tot modern onderwijs op het gebied van GIS en geomatica uit te breiden.
  • RoboGarden, een Canadees EdTech-bedrijf, biedt op games gebaseerde en schaalbare digitale leeroplossingen voor onderwijsinstellingen, overheden en het bedrijfsleven.
  • De intentieverklaring omvat de gezamenlijke verkenning van academische trajecten, verbeterde regionale coördinatie en de mogelijke oprichting van een virtuele academie voor geospatiale wetenschappen en geomatica.
  • De overeenkomst is gericht op het verbeteren van het aanbod van digitaal onderwijs, het uitbreiden van lokale e-learningmogelijkheden en het ondersteunen van de wereldwijde ontwikkeling van technologisch personeelsbestand waar veel vraag naar is.
  • Voor meer informatie over de onderwijsinitiatieven en -bronnen van Esri kunt u terecht op esri.com/en-us/industries/education/overview.

REDLANDS, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Esri, toonaangevend wereldwijd op het gebied van GIS-technologie (Geographic Information System) heeft vandaag bekendgemaakt dat het een intentieverklaring (MOU) heeft ondertekend met RoboGarden Inc.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

