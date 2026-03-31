INOVAIT et DIGITAL s’associent pour renforcer les parcours d’innovation et le soutien aux fondateurs d’entreprises de technologies médicales

VANCOUVER, Colombie-Britannique--(BUSINESS WIRE)--INOVAIT, le réseau de thérapie guidée par imagerie (TGI) et d’intelligence artificielle du Canada, et DIGITAL, le pôle d’innovation mondial du Canada pour les technologies numériques, ont signé un protocole d’entente afin d’officialiser leur collaboration en vue d’élargir les possibilités pour les fondateurs d’entreprises de TGI, d’accélérer la commercialisation et de renforcer les écosystèmes d’innovation au Canada.

Le protocole d’entente définit un cadre de collaboration entre deux grands acteurs canadiens de la commercialisation qui repose sur leurs forces et leur expertise, tout en favorisant une meilleure connectivité et la création de valeur au profit d’entreprises émergentes du secteur de la TGI qui cheminent dans des parcours complexes de croissance et de commercialisation.

En vertu du protocole d’entente, voici les axes qui seront explorés :

Recommandations bidirectionnelles pour les entreprises susceptibles de bénéficier mutuellement des programmes spécialisés et de l’expertise sectorielle de chaque organisation;

pour les entreprises susceptibles de bénéficier mutuellement des programmes spécialisés et de l’expertise sectorielle de chaque organisation; Occasions de promotion croisée afin d’accroître la visibilité des programmes, des événements et des réussites des fondateurs;

afin d’accroître la visibilité des programmes, des événements et des réussites des fondateurs; Exploration d’un futur appel à projets commun en matière de co-innovation;

Rehaussement de la mobilisation, notamment par la participation à des réunions, à des événements et à des activités destinées à promouvoir l’écosystème.

« Ce protocole d’entente avec DIGITAL vise l’harmonisation, et non la duplication », a déclaré Raphael Ronen, codirecteur général d’INOVAIT. « En mettant en commun nos réseaux et notre expertise, nous pouvons aider les fondateurs à avoir accès aux bonnes ressources au moment opportun. »

« INOVAIT a créé un solide réseau national pour les fondateurs d’entreprises des secteurs de la TGI et de l’IA », a déclaré Sue Paish, chef de la direction de DIGITAL. « La mise en relation des innovateurs du secteur des technologies médicales avec les partenaires et les acheteurs offre au Canada et au secteur de la santé une occasion exceptionnelle de créer et de déployer à grande échelle des solutions conçues au Canada. En conjuguant le modèle collaboratif de DIGITAL et l’expertise d’INOVAIT, nous serons en mesure d’obtenir des résultats concrets pour nos membres et pour le Canada. »

Un engagement commun en faveur de la réussite du secteur canadien des technologies médicales

Cette collaboration repose sur des intérêts communs et des résultats partagés, notamment des co-investissements dans Dova Health, 16 Bit et Altis Labs, des entreprises canadiennes de TGI à fort impact qui ont bénéficié du soutien et des investissements d’INOVAIT et de DIGITAL à différentes étapes de leur parcours.

« L’écosystème canadien de l’IA profite grandement du soutien coordonné d’organisations telles que DIGITAL et INOVAIT », a déclaré Solveig Johannessen, chef de la direction de Dova Health Intelligence. « Ce financement et ce soutien contribuent à atténuer les risques et à stimuler l’innovation transformatrice à un stade précoce, permettant à des entreprises comme Dova de passer du concept à la commercialisation avec une plus grande confiance. Ce protocole d’entente témoigne d’un alignement important qui renforcera encore davantage les réseaux, les programmes et les voies de commercialisation. En conjuguant ces efforts, DIGITAL et INOVAIT peuvent aider davantage d’entreprises à croître à l’échelle mondiale et contribuer à bâtir des leaders sectoriels durables ancrés au Canada. »

INOVAIT reçoit le soutien du Fonds de réponse stratégique du gouvernement du Canada. DIGITAL reçoit le soutien de l’Initiative Grappes d’innovation mondiales du gouvernement du Canada, de la province de la Colombie-Britannique et d’entreprises privées.

« Le gouvernement du Canada est fier de constater que des forces vives de la commercialisation du calibre d’INOVAIT et de la grappe DIGITAL conjuguent leurs efforts pour accélérer l’innovation en technologies médicales au pays », a déclaré L’honorable Mélanie Joly, ministre de l’Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec. « Cette collaboration cadre bien avec l’engagement du Canada à soutenir la commercialisation, à appuyer les entrepreneurs et à créer des emplois de qualité. Ces efforts conjoints feront en sorte que des solutions canadiennes améliorent la qualité de vie et renforcent notre secteur de la santé pour des générations à venir. »

À propos d’INOVAIT

INOVAIT est le réseau de thérapie guidée par imagerie (TGI) et d’intelligence artificielle (IA) du Canada. En tant que réseau pancanadien, INOVAIT aide les entreprises et les établissements universitaires à travers le pays à commercialiser des technologies médicales de pointe qui ont des retombées positives sur le système de santé et créent des emplois de qualité. Le réseau réunit des entreprises, des organismes de recherche, des établissements postsecondaires et des organismes sans but lucratif pour collaborer à des projets qui changent la donne et transforment les soins de santé. INOVAIT renforce l’écosystème canadien des technologies médicales en favorisant l’innovation continue qui révolutionne les soins de santé. Établi en 2020 par l’Institut de recherche Sunnybrook à Toronto, INOVAIT reçoit le soutien du Fonds de réponse stratégique du gouvernement du Canada.

À propos de DIGITAL

DIGITAL réunit les constructeurs et les acheteurs de technologie pour accélérer l’adoption et la commercialisation des solutions technologiques canadiennes. Fondé en 2018 dans le cadre de l’initiative des grappes du gouvernement du Canada, DIGITAL rassemble des chefs de file de l’industrie, des PME et des établissements de niveau postsecondaire pour collaborer à des projets à grande échelle qui stimulent l’innovation et le développement de solutions technologiques dans des secteurs essentiels à la croissance du Canada, comme l’exploitation minière et l’énergie, le logement, le perfectionnement de la maind’œuvre et la santé. Depuis sa création, DIGITAL a permis aux entreprises canadiennes de réaliser des milliards de recettes, de conserver des droits de propriété intellectuelle souverains et de lancer des centaines de produits commerciaux, tout en aidant des dizaines de milliers de Canadiens et Canadiennes à acquérir les compétences nécessaires à l’économie numérique. C’est comme ça que nous assurons la croissance du Canada. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://digitalsupercluster.ca/fr/.