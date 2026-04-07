リスキファイド、アマデウス傘下のアウトペイスと提携し、世界中の航空会社および旅行関連事業者の決済を保護

ニューヨーク--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- eコマースにおける不正行為およびリスクインテリジェンスのリーダーであるリスキファイドは、アウトペイス（アマデウス傘下）との提携を発表しました。これにより、アウトペイスの信頼性の高い旅行決済プラットフォームに、リスキファイドのAIを活用した不正防止スイートとチャージバック保証モデルが加わり、世界中の航空会社にとって画期的なソリューションが実現します。航空会社の決済環境は進化を続けており、これは、航空会社の不正対策のあり方を根本的に変える重要なマイルストーンとなります。

アマデウス傘下のアウトペイスは、グローバルに事業を展開する旅行決済オーケストレーターで専業フィンテックイネーブラーです。航空会社や旅行関連企業が複雑な決済プロセスを効率化し、コストを最適化し、顧客体験を向上させることを可能にします。旅行業界向けに特化して設計されたアウトペイスは、アマデウスエコシステムにおいて革新性、柔軟性、シームレスな統合を実現し、旅程全体にわたって安全で効率的かつ拡張性の高い決済をサポートします。

リスキファイドがアウトペイスのエコシステムに統合されることで、世界中の航空会社は、AIによる意思決定とリスク管理ソリューションの恩恵を受けることができます。このソリューションは、保証された承認率によって収益予測の精度を高め、同時に複雑さと不正行為によるコストを大幅に削減します。この新たなパートナーシップにより、リスキファイドはアウトペイスのエコシステムにおける初のチャージバック保証ソリューションとなり、世界の航空会社にとっての価値をさらに高めます。

アウトペイスのパートナーシップ担当副社長であるヴァスケン・トカトリアンは、「イノベーションを最優先とするリスキファイドとの提携は、航空会社が不正行為に効果的に対処できるようにする上で大きな前進となります。リスキファイドをアウトペイスのエコシステムに統合することで、世界の航空会社が利用できる選択肢を拡大し、不正による損失の削減、運用コストの低減、そしてシームレスで安全な決済体験を実現するためのより多くのツールを提供します」と述べています。

リスキファイドのグローバル・パートナーシップ責任者であるマックス・マイスター・アドモニは、「アマデウス傘下のアウトペイスと提携することで、航空会社はすべての取引が不正から保護されているという安心感のもと、自信を持って事業を拡大していくことができます」と述べています。

アジア太平洋地域の大手国際航空会社が、2026年にこの統合から最初に恩恵を受ける事業者となる予定です。今回の提携は、高度なAI機能を活用して旅行者の体験を向上させようとする他の事業者への導入を成功させるための道を開くものです。

今回の提携は、成長戦略を推進しており、かつリスクプロファイルが多様な航空会社に価値をもたらします。チャージバック件数が財務面および管理面で大きな課題となる高リスク地域で事業を展開する航空会社にとって、リスキファイドのテクノロジーは、不正による損失の削減、業務の効率化、そして新たな地域への安全な事業拡大を実現する手段となります。同時に、すべての航空会社は、最高レベルの不正検出精度、予約数を最大化するインテリジェントで適応性の高いチェックアウトフロー、手作業による確認の削減、そしてリスキファイドのチャージバック保証による安心感といったメリットを享受できます。

高額な航空券、頻繁なカード非提示取引、そして詐欺師らにとっての旅行予約の魅力といった要素が重なり、詐欺やチャージバック率の増加を招く絶好の機会が生まれています。さらに、詐欺師らは航空会社のポリシーや手続きの抜け穴を悪用する巧妙かつ創造的な方法を次々と編み出しています。リスキファイドの分析によると、過去1年間の航空券予約は前年比で14%リスクが高まっています。

リスキファイドとアウトペイスの提携は、まさに業界にとって待望のソリューションとなります。両社は協力し、不正行為やチャージバックへの対策として、高度なテクノロジー主導型のアプローチを提供し、これらの課題に正面から立ち向かいます。

予約パターンや支払い方法が頻繁に変化する時代において、リスキファイドとアウトペイスは、企業が不正行為を抑制しつつアジリティを維持できるよう支援します。不正防止の変革にご興味をお持ちですか？リスキファイドまたはアマデウス傘下のアウトペイスのエキスパートにご相談ください。

リスキファイドについて

リスキファイド（NYSE：RSKD）は、リスクを巧みに管理することで企業がeコマースの成長を後押しします。世界有数のブランドやオンライン販売を行う上場企業の多くが、チャージバックに対する確実な保護、不正やポリシー悪用への大規模対策、顧客維持率の向上のためにリスキファイドを活用しています。eコマースリスクアナリスト、データサイエンティスト、研究者からなる最大規模のチームによって開発・管理されているリスキファイドのAIを活用した不正・リスクインテリジェンスプラットフォームは、あらゆるやり取りの背後にいる個人を分析し、リアルタイムの意思決定と強力な本人識別ベースのインサイトを提供します。詳細は、riskified.comをご覧ください。

アマデウスについて

アマデウスは、イノベーション、パートナーシップ、そして人、場所、地球に対する責任感にインスピレーションを提供することで、あらゆる場所のすべての人にとってより良い旅行体験を実現します。アマデウスのテクノロジーは、旅行・観光業界を支えています。よりオープンな働き方、旅行者を中心としたよりつながりのある考え方を刺激します。アマデウスのオープンなプラットフォームは、世界の旅行・ホスピタリティのエコシステムを結びつけます。スタートアップから大手企業、政府に至るまで、あらゆるステークホルダーが加わり、ともに旅行のあり方を変革します。アマデウスは、旅行を社会と環境にとって有益な力にするための取り組みを行なっています。訪れる人々や場所を守り、改善していくことは、旅行が世界にプラスの貢献を続けられるよう、私たち全員が負うべき責任です。私たちは、新たなニーズに応え、真の課題を解決するためにイノベーションを活用しています。150の国籍を持つ多様な従業員は、旅行とテクノロジーに情熱を注いでいます。アマデウスは、IBEX35構成銘柄であり、スペイン証券取引所にAMS.MCで上場しています。また、過去13年間、ダウ・ジョーンズ・サステナビリティ・インデックスにも選出されています。アマデウス、旅をより素晴らしいものに。

アマデウスについての詳細は、www.amadeus.comをご覧ください。

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