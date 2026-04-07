Riskified firma parceria com Outpayce da Amadeus para viabilizar e proteger pagamentos a companhias aéreas e empresas de turismo ao redor do mundo

NOVA YORK--(BUSINESS WIRE)--Riskified, líder em inteligência de risco e fraude no comércio eletrônico, anunciou hoje uma parceria com a Outpayce da Amadeus. Esta parceria reforça a plataforma de pagamentos de viagens confiável da Outpayce com o conjunto de soluções de prevenção de fraudes com tecnologia de IA e modelo de garantia contra estornos da Riskified, criando uma solução revolucionária para companhias aéreas em todo o mundo. O cenário de pagamentos aéreos vem evoluindo e estamos orgulhosos de compartilhar um marco importante que irá remodelar o modo como as companhias aéreas abordam a gestão de fraudes.

A Outpayce da Amadeus é uma orquestradora mundial de pagamentos para o setor de viagens e uma facilitadora fintech especializada, que permite que companhias aéreas e empresas do setor de viagens simplifiquem processos de pagamento complexos, otimizem custos e aperfeiçoem a experiência do cliente. Desenvolvida especificamente para o setor de viagens, a Outpayce oferece inovação, flexibilidade e integração perfeita com o ecossistema Amadeus, o que permite operações de pagamento seguras, eficientes e escaláveis ​​em toda a jornada do viajante.

Com a integração da Riskified ao ecossistema da Outpayce, as companhias aéreas do mundo todo podem se beneficiar das tomadas de decisão por IA e de uma solução de gestão de riscos que gera previsibilidade de receita mediante taxas de aprovação definidas e garantidas, ao reduzir significativamente a complexidade e o custo das fraudes. Com esta nova parceria, a Riskified se torna a primeira solução de garantia contra estornos no ecossistema da Outpayce, elevando seu valor para as companhias aéreas ao redor do mundo.

"Nossa cooperação inovadora com a Riskified representa um grande avanço para ajudar as companhias aéreas a combater fraudes com mais eficácia", disse Vasken Tokatlian, Vice-Presidente de Parcerias da Outpayce, da Amadeus. "Ao integrar a Riskified ao ecossistema da Outpayce, ampliamos as opções disponíveis para as companhias aéreas em todo o mundo, fornecendo a elas ferramentas adicionais para reduzir perdas por fraude, diminuir custos operacionais e oferecer experiências de pagamento seguras e sem complicações."

"Ao firmarmos parceria com a Outpayce da Amadeus, damos às companhias aéreas a confiança necessária para expandir seus negócios, com a segurança de que cada transação esteja protegida contra fraudes", disse Max Meister Admoni, Diretor Global de Parcerias da Riskified.

Uma importante companhia aérea internacional da região Ásia-Pacífico será a primeira a implementar a integração em 2026. Este lançamento abre caminho para a implementação bem-sucedida por outras empresas que buscam melhorar a experiência do viajante com recursos avançados de IA.

Esta parceria agrega valor às companhias aéreas que executam estratégias de crescimento e possuem perfis de risco variáveis. Para as empresas aéreas em áreas de alto risco, onde o volume de estornos geralmente cria desafios financeiros e administrativos significativos, a tecnologia da Riskified oferece uma forma de reduzir as perdas por fraude, otimizar as operações e expandir com confiança a novos territórios. Ao mesmo tempo, todas as companhias aéreas se beneficiam da mais alta precisão na detecção de fraudes, um fluxo de finalização de compra inteligente e adaptável que maximiza as reservas, uma redução nas revisões manuais e a tranquilidade proporcionada pela garantia contra estornos da Riskified.

Os altos valores das passagens, as frequentes transações sem a presença do cartão e a atratividade das reservas de viagens para fraudadores criam a tempestade perfeita para elevadas taxas de fraude e estorno. E os fraudadores continuam encontrando formas criativas e sofisticadas de explorar as lacunas nas políticas e nos processos das companhias aéreas. Uma análise da Riskified constatou que as reservas de voos no último ano foram 14% mais arriscadas do que no ano anterior.

É aqui que a cooperação entre a Riskified e a Outpayce oferece uma solução muito necessária para o setor. Juntas, oferecem um enfoque sofisticado e baseado em tecnologia para combater fraudes e estornos, enfrentando estes desafios de frente.

Prevenção avançada de fraudes: Utilizando tecnologia de ponta em aprendizagem automática e IA, a Riskified oferece detecção precisa de fraudes com tomadas de decisão mais rápidas e precisas, que suportam os sistemas tradicionais baseados em regras.

Utilizando tecnologia de ponta em aprendizagem automática e IA, a Riskified oferece detecção precisa de fraudes com tomadas de decisão mais rápidas e precisas, que suportam os sistemas tradicionais baseados em regras. Proteção garantida contra estornos: A Riskified oferece serviços de garantia contra estornos, ao eliminar o risco financeiro para as companhias aéreas, conforme declarado em O que é uma garantia contra estornos? - Riskified.

A Riskified oferece serviços de garantia contra estornos, ao eliminar o risco financeiro para as companhias aéreas, conforme declarado em O que é uma garantia contra estornos? - Riskified. Experiência no setor: Em conjunto, a rede mundial de operações da Outpayce e da Riskified oferece uma grande concentração de transações relacionadas a viagens de companhias aéreas, agências de viagens online, provedores de transporte, operadores de turismo e eventos, entre outros, proporcionando informações sem precedentes sobre a identidade dos viajantes que compram passagens aéreas e uma precisão em detectar fraudes.

Em conjunto, a rede mundial de operações da Outpayce e da Riskified oferece uma grande concentração de transações relacionadas a viagens de companhias aéreas, agências de viagens online, provedores de transporte, operadores de turismo e eventos, entre outros, proporcionando informações sem precedentes sobre a identidade dos viajantes que compram passagens aéreas e uma precisão em detectar fraudes. Melhoria da eficiência operacional: Ao automatizar a detecção de fraudes e reduzir a dependência de revisões manuais, a Riskified ajuda as companhias aéreas a se concentrar em tarefas de maior valor agregado, poupando tempo e recursos valiosos.

Em um momento em que os padrões de reserva e as preferências de pagamento mudam com frequência, a Riskified e a Outpayce permitem que as empresas se mantenham ágeis, controlando simultaneamente a fraude. Interessado em se unir à crescente lista de companhias aéreas que vêm transformando seu enfoque de prevenção de fraudes? Fale com um de nossos especialistas na Riskified ou na Outpayce da Amadeus.

Sobre a Riskified

A Riskified (NYSE:RSKD) capacita empresas a impulsionar o crescimento do comércio eletrônico, superando os riscos. Muitas das maiores marcas e empresas de capital aberto do mundo que vendem online confiam na Riskified para obter proteção garantida contra estornos, combater fraudes e abusos de políticas em larga escala e melhorar a retenção de clientes. Desenvolvida e gerenciada pela maior equipe de analistas de risco, cientistas de dados e pesquisadores de comércio eletrônico, a plataforma de inteligência de risco e fraude da Riskified, com tecnologia de IA, analisa a pessoa por trás de cada interação para oferecer decisões em tempo real e informações robustas baseadas em identidade. Saiba mais em riskified.com.

Sobre a Amadeus

A Amadeus torna a experiência de viagem melhor para todos, em todos os lugares, inspirando inovação, parcerias e responsabilidade com pessoas, lugares e o planeta. Nossa tecnologia impulsiona o setor de viagens e turismo, inspirando formas de trabalho mais abertas e formas de pensar mais conectadas, centradas no viajante. Nossa plataforma aberta conecta o ecossistema mundial de viagens e hospitalidade, de startups a grandes empresas do setor e governos. Juntos, transformamos o modo como as viagens funcionam. Trabalhamos para fazer das viagens uma força para o bem social e ambiental. Uma responsabilidade coletiva para proteger e melhorar as pessoas e os lugares que visitamos, garantindo que as viagens continuem contribuindo positivamente para nosso mundo. Aplicamos a inovação para atender a novas necessidades e resolver desafios reais. Nossa força de trabalho internacional verdadeiramente diversa, composta por 150 nacionalidades, é apaixonada por viagens e tecnologia. Somos uma empresa do índice IBEX 35, cotada na Bolsa de Valores da Espanha sob o código AMS.MC. Também fomos reconhecidos pelo Índice de Sustentabilidade Dow Jones nos últimos 13 anos. Amadeus. É assim que as viagens funcionam melhor.

Saiba mais sobre a Amadeus em www.amadeus.com

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.