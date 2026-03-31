STV Group et Post-Quantum testent avec succès les premiers drones résistants à l’informatique quantique au monde

LONDRES et PRAGUE--(BUSINESS WIRE)--STV Group a.s., un intégrateur européen de technologies de défense dont les plateformes sont déployées en Ukraine et sur les théâtres d’opérations alliés, et Post-Quantum, la société britannique de cybersécurité, ont annoncé aujourd’hui avoir testé avec succès les premiers drones au monde résistants à l’attaque quantique, en vue d’un déploiement actif sur les théâtres d’opérations alliés.

Alors que les nations alliées s’adaptent à un environnement de combat défini par les systèmes autonomes et les drones, la capacité à garantir des communications sécurisées et pérennes entre les drones et leurs opérateurs revêt une importance capitale.

Les essaims de drones achetés aujourd’hui pourraient être stockés et déployés dans le cadre d’opérations futures, des années plus tard. Cette dynamique exige que les drones fabriqués aujourd’hui intègrent un chiffrement résistant aux attaques des ordinateurs classiques et quantiques.

Cette collaboration associe les systèmes sans pilote et l’infrastructure de commandement et de contrôle de STV, éprouvés au combat, à la cryptographie post-quantique brevetée et aux technologies radio sécurisées de Post-Quantum. Les deux entreprises ont désormais testé avec succès cette nouvelle approche au centre d’essais d’armes de STV en République tchèque. Cette initiative est unique, car STV est l’une des rares entreprises au monde à pouvoir déployer ses solutions de drones directement sur le théâtre d’opérations sans certification supplémentaire.

Ce partenariat introduit deux premières dans le secteur :

Une architecture de drones résistante à l’attaque quantique, conçue pour les environnements opérationnels contestés

Le premier déploiement aéroporté de Classic McEliece, l’algorithme cryptographique à clé publique post-quantique le plus étudié, auparavant considéré comme irréalisable pour les communications DDIL (denied, disrupted, intermittent, limited)

Sécuriser les opérations de drones à l’ère quantique

Les systèmes sans pilote jouent désormais un rôle central dans les opérations de défense modernes, soutenant le renseignement, la surveillance et la reconnaissance (ISR), la guerre électronique, les frappes de précision, la sécurité des frontières et la surveillance des infrastructures critiques. Les flottes de drones opèrent de plus en plus en essaims et dans des environnements multidomaines, ce qui impose des exigences accrues en matière de sécurité des communications.

Sur des théâtres d’opérations tels que l’Ukraine et le Moyen-Orient, les plateformes sans pilote doivent fonctionner dans les conditions suivantes :

Brouillage, déni de GPS et interception de signaux

Missions hors de portée visuelle via des liaisons de communication dégradées

Commandement et contrôle de flottes à grande échelle

Transmission continue de données ISR sensibles

Dans le même temps, les gouvernements reconnaissent que des adversaires pourraient déjà collecter des communications chiffrées en vue de leur déchiffrement dès que l’informatique quantique deviendra viable. Les plateformes de drones devant rester opérationnelles pendant des décennies, la protection de ces systèmes contre les futures menaces quantiques devient une exigence à court terme.

Classic McEliece pour le déploiement opérationnel

La nouvelle plateforme s’appuie sur Classic McEliece, le schéma cryptographique post-quantique basé sur des codes co-inventé par l’équipe de Post-Quantum.

Classic McEliece repose sur le système cryptographique McEliece original, qui détient le plus long historique de sécurité ininterrompue dans le domaine de la cryptographie à clé publique. Conçu de manière prudente et soumis à près de 50 ans d’analyse cryptographique sans dégradation de la sécurité, il est largement considéré comme l’option la plus robuste pour les scénarios où la confidentialité à long terme est primordiale.

L’architecture du partenariat utilise Classic McEliece de manière ciblée et adaptée à la mission en chiffrant les vidéos en temps réel, les images et les métadonnées de vol pendant toute la durée de la mission. Cela garantit que les données ISR sensibles restent confidentielles à long terme contre les attaques de type Harvest Now Decrypt Later.

En tant que co-inventeur de l’algorithme, Post-Quantum apporte une expertise spécialisée dans l’adaptation de Classic McEliece aux environnements opérationnels hostiles, y compris les systèmes radio sécurisés et les conditions électromagnétiques contestées.

Pionnier de la promotion de l’agilité cryptographique depuis 2009 et auteur du protocole VPN hybride quantique sécurisé de l’IETF, Post-Quantum est également idéalement placé pour optimiser et répondre aux exigences PQC conformes à la norme CNSA 2.0 dans les environnements les plus contraignants.

Commentaire de la direction

Pavel Kudrhalt, directeur général de STV Group, déclare :

« Les plateformes sans pilote de STV opèrent quotidiennement en Ukraine, où les communications par drone comptent parmi les plus contestées au monde. Dans cet environnement, la sécurité des communications n’est plus une considération secondaire : le risque qu’un adversaire intercepte, voire prenne le contrôle d’un essaim de drones, est tout simplement inacceptable. En intégrant Classic McEliece à notre infrastructure opérationnelle, nous offrons à nos clients la cryptographie la plus robuste et la plus pérenne qui soit, conçue pour les réalités du champ de bataille et prête à être déployée immédiatement. »

Rikky Hasan, directeur général de Post-Quantum, déclare :

« La grande taille des clés de Classic McEliece a longtemps été considérée comme trop importante pour des déploiements en conditions réelles, en particulier pour les plateformes aériennes opérant dans des environnements DDIL. Nous avons prouvé que cette hypothèse était erronée. Ses textes chiffrés de taille réduite et son chiffrement ultrarapide, combinés à notre expérience dans les communications radio de niveau gouvernemental et la guerre électronique, en font le choix idéal pour protéger les drones ISR contre les attaques classiques et quantiques. Ce partenariat va au-delà de la cryptographie : il s’agit de fournir un système complet d’opérations sans pilote souverain, avec une sécurité résistante au quantique intégrée en standard. »

Plans de déploiement

Les entreprises vont entamer l’intégration progressive de la plateforme de drones résistante à la cryptographie quantique dans les programmes de défense européens et alliés. Des validations supplémentaires sur le terrain seront menées sur des systèmes déjà opérationnels sur des théâtres d’opérations actifs.

L’architecture est conçue pour s’étendre au-delà des systèmes aériens, permettant à la même couche de communication résistante à la cryptographie quantique de prendre en charge des plateformes sans pilote terrestres, maritimes et sous-marines.

www.stvgroup.cz

www.post-quantum.com

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.