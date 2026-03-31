STV Group e Post-Quantum realizam com sucesso o primeiro teste de drones resistentes à computação quântica do mundo

LONDON e PRAGA--(BUSINESS WIRE)--O STV Group a.s., integrador europeu de tecnologia de defesa com plataformas implantadas na Ucrânia e em teatros de operações aliados, e a Post-Quantum, empresa britânica de segurança cibernética, anunciaram hoje o sucesso dos testes dos primeiros drones resistentes à computação quântica do mundo, que serão implantados ativamente em teatros de operações aliados.

À medida que as nações aliadas se adaptam a um cenário de guerra definido por sistemas autônomos e drones, a capacidade de garantir comunicações seguras e preparadas para o futuro entre os drones e seus operadores é de suma importância.

Os enxames de drones adquiridos hoje podem ser armazenados e implantados em operações futuras anos depois. Essa dinâmica exige que os drones fabricados atualmente incorporem criptografia resistente a ataques tanto de computadores clássicos quanto de computadores quânticos.

Essa colaboração combina os sistemas não tripulados e a infraestrutura de comando e controle da STV, que já foram testados em combate, com a criptografia pós-quântica patenteada e as tecnologias de rádio seguras da Post-Quantum. As duas empresas já testaram com sucesso a nova abordagem nas instalações de testes de armas da STV, na República Tcheca. Isso é algo único, pois a STV é uma das pouquíssimas empresas no mundo capazes de implementar suas soluções de drones diretamente no teatro de operações, sem a necessidade de certificação adicional.

A parceria introduz duas inovações inéditas no setor:

uma arquitetura de drones resistente à computação quântica, projetada para ambientes operacionais contestados;

a primeira implantação aérea do Classic McEliece, o algoritmo criptográfico de chave pública pós-quântica mais estudado. Ele era considerado inviável para comunicações DDIL (negadas, interrompidas, intermitentes e limitadas).

A segurança das operações de drones na era quântica é fundamental

Os sistemas não tripulados desempenham um papel central nas operações de defesa modernas, apoiando a inteligência, vigilância e reconhecimento (ISR), guerra eletrônica, ataques de precisão, segurança de fronteiras e monitoramento de infraestrutura crítica. As frotas de drones vêm operando cada vez mais em enxames e ambientes multidomínio, impondo exigências cada vez maiores à segurança das comunicações.

Em teatros de operações, como na Ucrânia e no Oriente Médio, as plataformas não tripuladas devem operar em condições que incluem:

interferência, negação de GPS e interceptação de sinal;

missões além da linha de visão em links de comunicação degradados;

comando e controle de frotas em larga escala;

transmissão contínua de dados ISR sensíveis.

Ao mesmo tempo, os governos reconhecem que os adversários podem estar coletando comunicações criptografadas para descriptografá-las assim que a computação quântica se tornar viável. Dada a expectativa de que as plataformas de drones permaneçam operacionais por décadas, proteger esses sistemas contra futuras ameaças quânticas tornou-se uma necessidade imediata.

Classic McEliece para implantação operacional

A base da nova plataforma é o Classic McEliece, o esquema criptográfico pós‑quântico baseado em códigos, coinventado pela equipe da Post-Quantum.

O Classic McEliece baseia-se no criptossistema McEliece original, que possui o mais longo histórico de segurança ininterrupta na criptografia de chave pública. Projetado de forma conservadora e submetido a quase 50 anos de escrutínio criptoanalítico sem degradação de segurança, ele é amplamente considerado a opção mais robusta para cenários em que a confidencialidade de longo prazo é essencial.

A arquitetura da parceria utiliza o Classic McEliece de forma direcionada e alinhada à missão, criptografando vídeo em movimento contínuo, imagens e metadados de voo durante toda a missão. Isso garante que dados sensíveis de ISR permaneçam confidenciais a longo prazo contra ataques do tipo “Harvest Now Decrypt Later” (colete agora, descriptografe depois).

Como coinventora do algoritmo, a Post-Quantum traz experiência especializada na adaptação do Classic McEliece para ambientes operacionais hostis, incluindo sistemas de rádio seguros e condições eletromagnéticas contestadas.

A Post-Quantum, pioneira na promoção da agilidade criptográfica desde 2009 e criadora do protocolo VPN híbrido à prova de computadores quânticos da IETF, também está em uma posição privilegiada para otimizar e fornecer soluções que atendam aos requisitos de PQC em conformidade com a CNSA 2.0, mesmo nos ambientes mais restritos.

Comentário executivo

JUDr. Pavel Kudrhalt, CEO do STV Group, afirmou:

“As plataformas não tripuladas da STV operam diariamente na Ucrânia, onde as comunicações de drones estão entre as mais disputadas do mundo. Nesse ambiente, a segurança das comunicações deixou de ser algo secundário — o risco de um adversário interceptar ou até mesmo assumir o controle de um enxame de drones é simplesmente inaceitável. Ao integrar o Classic McEliece à nossa pilha operacional, estamos oferecendo aos nossos clientes a criptografia à prova de futuro mais robusta disponível, desenvolvida para as realidades do campo de batalha e pronta para implantação imediata.”

Rikky Hasan, CEO da Post-Quantum, afirmou:

“O grande tamanho de chave do Classic McEliece há muito tempo é considerado excessivo para implementações no mundo real, especialmente em plataformas aéreas que operam em ambientes DDIL. Nós provamos que essa suposição está errada. Seus textos cifrados extremamente pequenos e a criptografia ultrarrápida, combinados com nossa experiência em comunicações por rádio de nível governamental e guerra eletrônica, fazem dele a escolha ideal para proteger a ISR de drones contra ataques tanto clássicos quanto quânticos. Esta parceria vai além da criptografia — trata-se de oferecer um sistema completo e soberano de operações não tripuladas, com segurança resiliente a computação quântica incorporada como padrão.”

Planos de implantação

As empresas iniciarão a integração gradual da plataforma de UAV resistente à computação quântica em programas de defesa europeus e de aliados. Serão realizadas validações adicionais em campo em sistemas já em operação em teatros de guerra ativos.

A arquitetura foi projetada para ir além dos sistemas aéreos, de modo que a mesma camada de comunicações resistente à computação quântica possa suportar plataformas terrestres, marítimas e subaquáticas não tripuladas.

www.stvgroup.cz

www.post-quantum.com

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