SLB OneSubsea und Subsea7 unterzeichnen Kooperationsvereinbarung mit PETRONAS Suriname

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--Das globale Energietechnologieunternehmen SLB (NYSE: SLB) meldete heute die Unterzeichnung einer strategischen Kooperationsvereinbarung zwischen PETRONAS Suriname E&P B.V. („PETRONAS Suriname“), einer Tochtergesellschaft von PETRONAS, und der Subsea Integration Alliance, die SLB OneSubsea und Subsea7 umfasst. Die Partnerschaft zielt darauf ab, durch innovative und kosteneffiziente Unterwasserlösungen Ressourcen im aufstrebenden Explorationsgebiet von Suriname zu erschließen.

Die Vereinbarung schafft einen langfristigen Kooperationsrahmen für den gesamten Projektlebenszyklus. Der Ansatz erlaubt die frühzeitige, gemeinsame Entwicklung und Gestaltung kosteneffizienter Lösungen, um die Erschließung von Feldern zu beschleunigen und die Wirtschaftlichkeit des Projekts zu verbessern.

„Zusammenarbeit und Vereinfachung sind der Schlüssel für die zügige Erschließung von Ressourcen“, sagte Mads Hjelmeland, CEO von SLB OneSubsea. „Diese Vereinbarung stärkt unsere langjährige Beziehung zu PETRONAS Suriname und versetzt uns in die Lage, gemeinsame Ziele aufeinander abzustimmen, um die Projektleistung zu steigern, die Sicherheit zu erhöhen und nachhaltige Ergebnisse zu liefern.“

Im Rahmen dieser Vereinbarung kann die Subsea Integration Alliance vollständige Lösungen für Engineering, Beschaffung, Bau, Installation und Inbetriebnahme (EPCIC) für mehrere Entdeckungen in Suriname bereitstellen. Der Leistungsumfang umfasst sowohl Unterwasser-Produktionssysteme (SPS) als auch Komponenten für Versorgungsleitungen, Steigleitungen und Fließlinien (SURF).

Olivier Blaringhem, CEO der Subsea Integration Alliance, äußerte sich wie folgt: „Dies ist ein spannender und wichtiger Schritt für die Entwicklung der bedeutenden Chancen von PETRONAS Suriname in den Frontier-Becken des Landes. Die kombinierte Tiefsee-Expertise sowie der kollaborative und agile Ansatz von Subsea7 und SLB OneSubsea sorgen für Wertmaximierung, während die Erschließungen zur Sicherung wichtiger Energieressourcen in der Region beitragen.“

Wichtigste Punkte

SLB OneSubsea und Subsea7 haben eine strategische Kooperationsvereinbarung mit PETRONAS Suriname E&P B.V. unterzeichnet, um die Erschließung von Offshore-Öl- und Gasvorkommen in Suriname zu beschleunigen

Die Vereinbarung ermöglicht eine frühzeitige Zusammenarbeit, um die Liefersicherheit zu erhöhen, die Effizienz zu steigern und den Wert des gesamten Portfolios von PETRONAS Suriname zu steigern

Die Partnerschaft setzt auf technologische Expertise und integrierte Umsetzung, um Risiken zu reduzieren, Zeitpläne zu straffen und kosteneffiziente Unterwasserlösungen bereitzustellen.

Über SLB

SLB (NYSE: SLB) ist ein weltweit tätiges Technologieunternehmen, das seit 100 Jahren Innovationen im Energiesektor vorantreibt. Mit einer weltweiten Präsenz in über 100 Ländern und Mitarbeitern aus nahezu doppelt so vielen Ländern arbeiten wir jeden Tag an Innovationen im Öl- und Gassektor, an der Digitalisierung im großen Maßstab, an der Dekarbonisierung der Industrie und an der Entwicklung und Skalierung neuer Energiesysteme, die die Energiewende beschleunigen. Weitere Informationen finden Sie unter slb.com.

Über SLB OneSubsea

SLB OneSubsea treibt die neue Unterwasserära voran, die digitale und technologische Innovationen nutzt, um die Öl- und Gasförderung unserer Kunden zu optimieren, Unterwasseroperationen zu dekarbonisieren und das große Potenzial von Unterwasserlösungen zur Beschleunigung der Energiewende zu erschließen. OneSubsea ist ein Joint Venture von SLB, Aker Solutions und Subsea7 mit Hauptsitz in Oslo und Houston und 10.000 Mitarbeitern weltweit. Weitere Informationen finden Sie unter onesubsea.slb.com.

Warnhinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

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