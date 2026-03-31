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A Esri e a RoboGarden assinam Memorando de Entendimento Estratégico para Impulsionar a Educação em Geotecnologia e Geomatica

O acordo explora novos modelos para aprendizagem digital, colaboração acadêmica e preparação da força de trabalho global

  • A Esri e a RoboGarden assinaram um MOU (Memorando de Entendimento) para explorar uma tecnologia estratégica que amplia o acesso à educação moderna em GIS (Sistemas de Informação Geográfica) e geomática.
  • A RoboGarden, uma empresa canadense de EdTech (Tecnologia Educacional), oferece soluções de aprendizagem digital gamificadas e escaláveis ​​para instituições acadêmicas, governos e indústria.
  • O MOU descreve a exploração conjunta de trajetórias acadêmicas, a melhoria da coordenação regional e a possível criação de uma Academia Virtual de Geoespacial e Geomática.
  • O acordo tem como foco aprimorar a oferta de aprendizagem digital, expandir as oportunidades de aprendizagem online localizadas e apoiar o desenvolvimento da força de trabalho global em áreas tecnológicas de alta demanda.
  • Para se manter informado sobre as iniciativas e recursos educacionais da Esri, acesse esri.com/en-us/industries/education/overview.

REDLANDS, Califórnia--(BUSINESS WIRE)--A Esri, líder global em tecnologia de sistemas de informação geográfica (GIS), anunciou hoje a assinatura de um Memorando de Entendimento (MOU) com a RoboGarden Inc. O MOU visa expandir a educação em geotecnologia e geomática, aprimorar a colaboração acadêmica e fortalecer a preparação da força de trabalho global.

Especificamente, este novo acordo estabelece uma estrutura para que a Esri e a RoboGarden avaliem novas abordagens para aprendizagem digital escalável, maior capacidade de resposta regional e trajetórias acadêmicas alinhadas ao currículo. Os quatro objetivos estratégicos do MOU incluem: a criação de uma academia virtual de geoespacial e geomática, maior execução e capacidade de resposta regional, trajetórias de parceria acadêmica e oportunidades localizadas de e-learning da Esri. Organizações de diversos setores se beneficiarão dessa iniciativa, como empresas, agências governamentais, instituições acadêmicas, além de estudantes e profissionais que buscam desenvolver habilidades em GIS prontas para o mercado de trabalho.

“O Memorando de Entendimento (MOU) da Esri com a RoboGarden cria uma importante oportunidade para explorar novos modelos de colaboração acadêmica, oferta de aprendizado digital e acesso regional que podem ajudar a preparar a próxima geração de profissionais da área geoespacial”, disse Jack Dangermond, presidente da Esri.

“Este memorando de entendimento representa um passo estratégico para reimaginar como as habilidades práticas em geotecnologia/geomática são desenvolvidas e oferecidas em larga escala”, disse Mohamed Elhabiby, cofundador e presidente da RoboGarden Inc. “Ao explorar uma academia virtual na plataforma RoboGarden, uma colaboração acadêmica mais profunda e percursos de aprendizagem digital localizados, estamos lançando as bases para uma educação em GIS acessível, prática e globalmente relevante, que atenda melhor instituições, indústrias e estudantes em todo o mundo.”

Para saber mais sobre as soluções educacionais e recursos de aprendizagem geoespacial da Esri, acesse esri.com/en-us/industries/education/overview.

Sobre a Esri

A Esri, líder global de mercado em software de sistema de informações geográficas (GIS), inteligência de localização e mapeamento, ajuda os clientes a liberar todo o potencial dos dados para melhorar os resultados operacionais e comerciais. Fundada em 1969 em Redlands, Califórnia, EUA, o software da Esri é implementado em centenas de milhares de organizações em todo o mundo, incluindo empresas da Fortune 500, agências governamentais, instituições sem fins lucrativos e universidades. A Esri possui escritórios regionais, distribuidores internacionais e parceiros que fornecem suporte local em mais de 100 países em seis continentes. Com seu compromisso pioneiro com a tecnologia e a análise geoespaciais, a Esri desenvolve as soluções mais inovadoras que utilizam uma abordagem geográfica para resolver alguns dos problemas mais complexos do mundo, colocando-os no contexto crucial da localização. Visite-nos em esri.com.

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Celular: 301-693-2643 | Email: jpruchniewski@esri.com

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