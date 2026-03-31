A Andersen Consulting fortalece suas capacidades com a aquisição da Lukkap

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--A Andersen Consulting incorpora a Lukkap como sua parceira. A Lukkap é uma consultoria focada em soluções orientadas à experiência, alinhadas às necessidades em constante evolução de seus clientes em relação a pessoas, clientes e transformação digital.

Fundada em 2009 e sediada na Espanha, a Lukkap oferece soluções integradas que ajudam as organizações a transformar a maneira como atendem seus clientes, engajam seus funcionários e agregam valor por meio de insights comportamentais e análise de dados. A abordagem multidisciplinar da empresa abrange redesenho da jornada do cliente, programas de experiência do funcionário de alto impacto, desenvolvimento de talentos e liderança, análise preditiva e serviços abrangentes de recolocação e transição de carreira. A Lukkap atua em diversos setores — incluindo saúde, farmacêutico, bens de consumo, varejo, finanças e bancos — para construir estratégias centradas no ser humano que geram resultados de negócios mensuráveis.

“Ao combinar nossa metodologia orientada pela experiência com a plataforma global da Andersen Consulting, podemos acelerar a forma como as organizações abordam a experiência do cliente”, disse Alberto Cordoba, diretor administrativo da Lukkap. “Poucas empresas unem estratégia, design e implementação como nós, e, por meio de nossa colaboração com a Andersen Consulting, podemos ajudar os clientes a alinhar as expectativas dos clientes, as necessidades dos funcionários e os insights baseados em dados para gerar uma transformação significativa.”

“A Lukkap traz um modelo comprovado para conectar pessoas, dados e estratégia, tornando-se um forte complemento às nossas capacidades existentes”, disse Mark L. Vorsatz, presidente global e CEO da Andersen. “À medida que nossos clientes enfrentam mudanças rápidas, principalmente na forma como interagem com os clientes e gerenciam sua força de trabalho, essa colaboração aprimora nossa capacidade de fornecer soluções holísticas e centradas na experiência em todos os mercados. A expertise da Lukkap se alinha perfeitamente com nossa plataforma global e reforça nosso compromisso de fornecer serviços de consultoria integrados e eficientes.”

A Andersen Consulting é uma consultoria global que oferece um conjunto abrangente de serviços que abrangem estratégia corporativa, negócios, tecnologia e transformação de IA, bem como soluções de capital humano. A Andersen Consulting se integra ao modelo de serviço multidimensional da Andersen Global, oferecendo consultoria de classe mundial, serviços tributários, jurídicos, de avaliação, mobilidade global e assessoria em uma plataforma global com mais de 50.000 profissionais em todo o mundo e presença em mais de 1.000 localidades por meio de suas firmas-membro e colaboradoras. A Andersen Consulting Holdings LP é uma sociedade limitada que oferece soluções de consultoria por meio de suas firmas-membro e colaboradoras em todo o mundo.

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