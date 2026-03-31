STV Group和Post-Quantum成功测试全球首款抗量子无人机

伦敦和布拉格--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 在乌克兰和盟国战场部署平台的欧洲国防技术集成商STV Group a.s.与英国网络安全公司Post-Quantum今日宣布，成功完成全球首款抗量子无人机的测试，可在盟国战场实战部署。

随着盟国适应以自主系统和无人机为核心的作战模式，保障无人机与其操作员之间通信安全、实现面向未来的防护能力至关重要。

如今采购的无人机机群可能会被储存起来，并在数年后的未来行动中部署。这一现状要求当下生产的无人机配备可同时抵御传统计算机和量子计算机攻击的加密技术。

本次合作整合了STV经实战检验的无人系统和指挥控制基础设施，以及Post-Quantum获专利的后量子密码和安全无线电技术。两家公司已在STV位于捷克共和国的武器测试设施成功完成新方案试验。该方案具备独特优势，因为STV是全球极少数无需进一步认证即可将无人机解决方案直接部署至战场的企业之一。

本次合作实现两项行业首创：

专为对抗性作战环境设计的抗量子无人机架构

Classic McEliece首次实现机载部署，该算法是研究时间最长的后量子公钥密码算法，此前被认为无法适用于拒止、中断、间歇性和有限(DDIL)通信场景

为量子时代保障无人机作战安全

无人系统如今在现代国防行动中扮演着核心角色，支持情报、监视和侦察(ISR)、电子战、精确打击、边境安全和关键基础设施监控等任务。无人机机群正越来越多地以蜂群和多域模式运行，对通信安全提出了更高的要求。

在乌克兰和中东等战场，无人平台必须在以下条件下作业：

干扰、GPS屏蔽和信号截获

通信链路降级情况下的超视距任务

大规模机群指挥和控制

敏感ISR数据的持续传输

与此同时，各国政府意识到，对手可能已在收集加密通信数据，待量子计算技术成熟后进行解密。鉴于无人机平台预计将服役数十年，保护这些系统免受未来量子威胁正成为近期的一项必然要求。

可实战部署的Classic McEliece

新平台的核心是Classic McEliece，这一基于编码理论的后量子密码方案由Post-Quantum团队联合发明。

Classic McEliece基于原始McEliece密码体系，是公钥密码学中安全记录保持最久的算法。该算法采用保守设计，历经近50年密码分析检验仍未出现安全漏洞，被广泛认为是长期保密需求场景下最可靠的选择。

合作双方的架构按任务需求针对性采用Classic McEliece，对任务期间的全动态视频、图像和飞行元数据进行加密。这确保了敏感ISR数据能够长期保密，抵御“现在收集、日后解密”攻击。

作为该算法的联合发明者，Post-Quantum拥有将Classic McEliece适配恶劣作战环境的专业技术，包括安全无线电系统和对抗性电磁环境。

Post-Quantum自2009年以来一直是倡导密码敏捷性的先驱，也是IETF混合抗量子VPN协议的制定者，具备在最严苛环境下优化并满足符合CNSA 2.0标准的PQC需求的独特优势。

高管评论

STV Group 首席执行官JUDr. Pavel Kudrhalt表示：

“STV的无人平台每日在乌克兰执行任务，当地的无人机通信环境是全球对抗最激烈的场景之一。在这种环境下，通信安全已不再是一个事后考虑的问题——对手截获甚至夺取无人机蜂群控制权的风险完全不可接受。通过将Classic McEliece集成至我们的作战系统，我们为客户提供当前最强的面向未来的加密技术，该技术专为战场实际环境打造，可立即部署。”

Post-Quantum首席执行官Rikky Hasan表示：

“长期以来，Classic McEliece的密钥体积过大，被认为难以实际部署，尤其对在DDIL环境下作业的机载平台而言。我们已经证明这一假设并不成立。该算法密文体积小、加密速度极快，结合我们在军用级无线电通信和电子战领域的经验，使其成为保护无人机ISR数据免于传统和量子攻击的理想选择。本次合作不止关乎密码技术——更是打造完整的自主可控无人作战系统，将抗量子安全能力作为标准配置内置其中。”

部署计划

两家公司将在欧洲及盟国国防项目中逐步推进抗量子无人机平台的集成工作，并将对已在实战战场运行的系统开展额外实地验证。

该架构旨在拓展至空中系统以外，同一套抗量子通信层可支持地面、海上和水下无人平台。

www.stvgroup.cz

www.post-quantum.com

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