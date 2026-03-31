Schneider Electric rejoint le conseil d’administration du Thread Group

SAN RAMON, Californie--(BUSINESS WIRE)--Le Thread Group, alliance industrielle dédiée aux enjeux de convergence, de sécurité, d’alimentation énergétique et d’architecture de l’Internet des objets (IoT), a annoncé aujourd’hui l’entrée de Schneider Electric au sein de son conseil d’administration. Membre de Thread Group depuis 2015, Schneider Electric assumera désormais un rôle plus actif dans l’orientation et le développement futur du protocole de réseau sans fil Thread.

Cette nomination intervient à un moment charnière pour l’organisation, alors que Thread vient de franchir le cap des 1 000 produits grand public et poursuit son expansion sur les marchés professionnels. La version 1.4 de Thread apporte des avancées majeures pour les applications commerciales et industrielles, notamment en matière de communication fluide, de fiabilité renforcée et de performances optimisées dans le cadre de déploiements IoT à grande échelle.

« L’ensemble de Thread Group bénéficiera de l’engagement renforcé de Schneider Electric au sein de nos initiatives », a déclaré Vividh Siddha, président de Thread Group. « Membre engagé depuis plus d’une décennie, l’entreprise apporte une expertise précieuse en matière de gestion de l’énergie et d’automatisation des bâtiments, à un moment où l’adoption de la technologie Thread poursuit sa progression, tant dans les environnements résidentiels intelligents que dans les bâtiments commerciaux », a-t-il ajouté.

À mesure que l’écosystème IoT s’organise autour de normes ouvertes, la contribution stratégique de Schneider Electric contribuera à accélérer l’adoption de Thread en tant qu’infrastructure réseau de référence pour les appareils IoT, en promouvant l’interopérabilité et la convergence dans les environnements résidentiels comme commerciaux.

« Schneider Electric défend depuis longtemps les normes ouvertes comme fondement de bâtiments intelligents durables, efficaces et pérennes », a déclaré Alban Notin, responsable de la normalisation chez Schneider Electric. « En tant que membre de longue date, nous avons vu Thread évoluer pour devenir une base robuste, sécurisée et économe en énergie pour l’Internet des objets. Nous nous réjouissons de continuer à soutenir l’adoption de normes ouvertes favorisant l’interopérabilité et la durabilité au bénéfice de nos clients », a-t-il ajouté.

Schneider Electric rejoint les autres membres du conseil d’administration, parmi lesquels figurent Amazon, Apple, ASSA ABLOY, Fortune Brands Innovations, Google, Lutron, Inventronics, Nordic Semiconductors, NXP Semiconductors, Qualcomm, Siemens, Silicon Labs et Samsung SmartThings.

À propos de Thread Group

Fondé en 2013, le Thread Group est un organisme à but non lucratif dont la mission est de faire de Thread le socle de l’Internet des objets dans les habitations et les bâtiments commerciaux. Reposant sur des normes ouvertes, Thread est un protocole de réseau sans fil à faible consommation d’énergie qui assure une connectivité directe, sécurisée, évolutive et de bout en bout entre les appareils IoT, les terminaux mobiles et Internet. Basé sur le protocole IP, Thread s’intègre de manière transparente à de multiples environnements, applications, équipements et services cloud. Thread Group met en œuvre un programme de certification rigoureux afin de garantir l’interopérabilité des appareils et une expérience utilisateur optimale. Thread bénéficie du soutien d’acteurs majeurs du secteur, parmi lesquels figurent Amazon, Apple, ASSA ABLOY, Fortune Brands Innovations, Google, Lutron, Inventronics, Nordic Semiconductors, NXP Semiconductors, Qualcomm, Siemens, Silicon Labs et Samsung SmartThings.

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