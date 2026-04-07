SLB OneSubsea e Subsea7 firmano un accordo di collaborazione con PETRONAS Suriname

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--L'azienda tecnologica globale di energia SLB (NYSE: SLB) oggi ha reso nota la firma di un accordo di collaborazione strategica tra PETRONAS Suriname E&P B.V. (“PETRONAS Suriname”), una controllata di PETRONAS e Subsea Integration Alliance, che comprende SLB OneSubsea e Subsea7. La collaborazione mira a sbloccare risorse nel bacino emergente di frontiera di Suriname grazie a soluzioni subacquee innovative ed efficaci in termini di costi.

L'accordo stabilisce un programma a lungo termine per una collaborazione nell'intero ciclo di vita del progetto. Questo approccio consente il coinvolgimento iniziale per sviluppare e creare congiuntamente soluzioni efficaci, accelerare lo sviluppo sul campo e potenziare l'economia dei progetti.

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