BarmeniaGothaer modernise sa plateforme d’investissement front‑to‑back avec Bloomberg et Clearwater Analytics

BOISE, Idaho & MUNICH & FRANCFORT‑SUR‑LE‑MAIN, Germany & PARIS--(BUSINESS WIRE)--Bloomberg et Clearwater Analytics (NYSE : CWAN) annoncent que BarmeniaGothaer Asset Management AG est désormais en production sur Bloomberg Investment Management Solutions. L’entreprise a également choisi Clearwater Analytics comme plateforme de middle‑ et back‑office, notamment pour la comptabilité et la gestion des données. Elle finalise ainsi la transformation front‑to‑back de ses opérations d’investissement. BarmeniaGothaer Asset Management AG fait partie des 10 plus grands gestionnaires d’actifs assurantiels en Allemagne et gère plus de 50 milliards d’euros d’actifs.

La fusion de Barmenia et Gothaer en 2024 a rapproché deux environnements technologiques et de données distincts. Le groupe combiné gérait auparavant ses opérations d’investissement sur deux environnements technologiques différents, ce qui entraînait une fragmentation des données, des workflows complexes et une scalabilité limitée.

Avec Bloomberg Investment Management Solutions et Clearwater Analytics, BarmeniaGothaer Asset Management AG met en place un workflow moderne, pérenne et simplifié. Cette nouvelle architecture soutient les objectifs d’efficacité de l’organisation dans un marché des capitaux très dynamique. Elle facilite l’internationalisation, génère des économies d’échelle et de coûts et apporte des technologies de pointe sur tout le cycle de vie de leurs investissements.

BarmeniaGothaer Asset Management AG était déjà client de Bloomberg pour le buy‑side multi‑actifs via son OEMS (Order and Execution Management System). Il bénéficie également d’une intégration poussée avec Bloomberg Electronic Markets, utilise Bloomberg AIM pour l’IBOR (Investment Book of Record) et Bloomberg PORT Enterprise pour l’analyse des risques et de la performance. Clearwater devient donc la nouvelle fondation middle et back‑office en fournissant des capacités de comptabilité, de réconciliation, de reporting réglementaire, de performance, de conformité et de gestion des risques pour les actifs cotés et non cotés. Clearwater repose sur une plateforme single‑instance multi‑tenant, soutenue par des services de gestion des données pilotés par l’IA. Elle offre donc une base de données d’investissement unique et fiable pour toute l’organisation. La collaboration stratégique entre Bloomberg et Clearwater permet aux investisseurs institutionnels du monde entier de s’appuyer sur une architecture d’investissement front‑to‑back moderne et efficace. Elle réunit des capacités et des services best‑in‑class sur tout le cycle de vie de l’investissement.

« Avec les Investment Management Solutions de Bloomberg et la plateforme cloud‑native de Clearwater Analytics, nous combinons les capacités de deux fournisseurs leaders », déclare Gerrit Heine, Chief Executive Officer de BarmeniaGothaer Asset Management AG. « Ensemble, ils réduisent la complexité de nos workflows d’investissement et renforcent la transparence et l’automatisation. Ils créent une solution d’investissement pérenne, sans compromis sur les gains d’efficacité, la croissance et l’usage de technologies avancées comme le cloud et l’intelligence artificielle. »

Au cœur de la nouvelle architecture se trouve la plateforme cloud‑native de Clearwater. Elle élimine les silos d’information et fournit, via ses services managés, des données multi‑actifs fiables et réconciliées. L’intégration entre Bloomberg Investment Management Solutions et la plateforme Clearwater offre une vision globale des actifs cotés et non cotés et permet une analyse homogène des risques, de la performance et des allocations sur l’ensemble du portefeuille.

« Nous sommes ravis d’accompagner la transformation front‑to‑back de la gestion des investissements de BarmeniaGothaer Asset Management AG », explique Jose Ribas, Global Head of Investment Management Solutions Products chez Bloomberg. « En combinant les Investment Management Solutions de Bloomberg et la plateforme cloud-native de Clearwater Analytics, nos clients peuvent mettre en place une architecture front-to-back unique et scalable, qui leur offre une vision cohérente de leurs portefeuilles sur l’ensemble des actifs liquides et illiquides. Ils bénéficient ainsi d’une transparence accrue, d’une supervision globale des risques et d’une prise de décision plus informée” Jeffrey Leckstein, Global Head of Business Development, Buy-Side Solutions chez Bloomberg. “À mesure que notre partenariat avec Clearwater Analytics se renforce, nos clients profitent de workflows front-to-back intégrés qui accélèrent leur croissance, facilitent leur expansion vers de nouveaux marchés et les aident à suivre le rythme de l’évolution des exigences réglementaires et des conditions de marché”

« La priorité de BarmeniaGothaer Asset Management AG était de réduire la complexité et de construire une plateforme d’investissement capable d’accompagner la croissance de l’entreprise », déclare Josef Sommeregger, Head of Insurance EMEA chez Clearwater Analytics. « En combinant les solutions d’investissement complètes de Bloomberg et la plateforme middle et de back‑office de Clearwater Analytics, BarmeniaGothaer Asset Management AG fonctionne maintenant sur une architecture front‑to‑back unifiée. Les données gagnent en précision, en rapidité et en fiabilité. La complexité opérationnelle diminue. Les équipes peuvent se concentrer sur des décisions d’investissement à plus forte valeur ajoutée. C’est le type d’infrastructure moderne dont les assureurs allemands ont besoin pour répondre aux exigences réglementaires et opérationnelles actuelles. »

« Notre collaboration avec Bloomberg vise à offrir aux clients une solution d’investissement front‑to‑back moderne, sans la complexité des intégrations traditionnelles », explique Shane Akeroyd, Chief Strategy Officer chez Clearwater Analytics. « Le choix de Clearwater par BarmeniaGothaer Asset Management AG montre qu’en combinant les capacités avancées de trading et d’analytique de portefeuille de Bloomberg avec notre plateforme cloud‑native, nous apportons l’efficacité opérationnelle et la scalabilité dont les grandes organisations ont besoin. »

À propos de BarmeniaGothaer

BarmeniaGothaer figure parmi les 10 plus grands assureurs en Allemagne et compte environ huit millions de clients, 7 500 employés et un chiffre d'affaires d'environ 9,3 milliards d'euros ; c'est l'une des plus importantes mutuelles d'assurance.

BarmeniaGothaer Asset Management AG gère un volume d'investissements se montant à plus de 50 milliards d'euros et figure parmi les plus importants gestionnaires d'actifs du secteur de l'assurance en Allemagne. Outre la gestion des investissements internes du groupe, la société s'attache également à proposer des solutions aux investisseurs privés et, plus particulièrement, aux investisseurs institutionnels ayant des besoins d'investissement variés.

L'intégration systématique des critères de durabilité (ESG) dans tous les processus d'investissement est un élément central de sa philosophie d'investissement. L'entreprise privilégie une approche holistique qui tient compte des aspects écologiques, sociaux et de gouvernance, s'appuie sur ses propres comités ESG et intègre des critères d'exclusion spécifiques ainsi que des objectifs climatiques. Par ailleurs, son adhésion à des initiatives internationales telles que les Principes pour l'Investissement responsable des Nations Unies et l'Alliance des propriétaires d'actifs nets zéro témoigne de son engagement à aligner ses investissements sur la neutralité climatique à long terme et à contribuer activement à la transition vers une économie durable. Plus d’informations sur barmeniagothaer-assetmanagement.de.

À propos de CWAN

Clearwater Analytics (NYSE : CWAN) révolutionne la gestion d’investissements grâce à sa plateforme cloud native, la plus complète du secteur, destinée aux investisseurs institutionnels sur les marchés publics et privés mondiaux. Alors que les systèmes traditionnels engendrent risques, inefficacités et fragmentation des données, l’architecture mutualisée à instance unique de CWAN fournit des données en temps réel et des analyses fondées sur l’IA tout au long du cycle de vie des investissements. La plateforme élimine les silos d’information en intégrant la gestion de portefeuille, le trading, la comptabilité des investissements, le rapprochement bancaire, le reporting réglementaire, la performance, la conformité et l’analyse des risques au sein d’un système unifié. Au service des principaux assureurs, gestionnaires d’actifs, fonds spéculatifs, banques, entreprises et gouvernements, CWAN gère plus de 10 000 milliards de dollars d’actifs à l’échelle mondiale. En savoir plus sur www.cwan.com.

À propos de Bloomberg

Bloomberg est un leader mondial de l'information économique et financière, fournisseur de données, d’actualités et d’analyses fiables qui contribuent à la transparence, à l'efficacité et à l'équité des marchés. L'entreprise facilite la mise en relation des acteurs clés de l'écosystème financier mondial grâce à des solutions technologiques performantes qui permettent à ses clients de prendre des décisions plus éclairées et de favoriser une meilleure collaboration. Pour plus d’informations, rendez-vous sur Bloomberg.com/company.

À propos des solutions buy-side de Bloomberg

La suite de solutions buy-side de Bloomberg proposée aux investisseurs institutionnels offre des fonctionnalités multi-actifs couvrant l'intégralité du cycle de vie des investissements grâce à un modèle opérationnel modulaire et adaptable. Conçues pour fonctionner avec les prestataires comptables et les gestionnaires d'actifs, ces solutions permettent aux entreprises de constituer un modèle opérationnel aligné sur leur stratégie, leur taille et leurs priorités. Les solutions buy-side de Bloomberg destinées aux investisseurs institutionnels comprennent la gestion de la recherche, la gestion des ordres et de leur exécution, l'analyse de portefeuille et des risques, la conformité des transactions et des opérations, le tout intégré au Bloomberg Terminal afin de garantir des données cohérentes, une prise de décision transparente et des workflows évolutifs, connectés par API, à l'échelle de l'entreprise.