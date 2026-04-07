Riskified geht Partnerschaft mit Outpayce von Amadeus ein, um Zahlungen für Fluggesellschaften und Reiseanbieter weltweit zu ermöglichen und abzusichern

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Riskified, ein Marktführer im Bereich E-Commerce-Betrugsbekämpfung und Risikoanalyse, hat heute eine Partnerschaft mit Outpayce von Amadeus bekannt gegeben. Diese Partnerschaft stärkt die bewährte Reisezahlungsplattform von Outpayce durch die KI-gestützte Betrugspräventionssuite und das Rückbuchungsgarantiemodell von Riskified, wodurch eine bahnbrechende Lösung für Fluggesellschaften weltweit entsteht. Die Landschaft der Zahlungsabwicklung im Luftfahrtsektor befindet sich im Wandel, und wir sind stolz, einen wichtigen Meilenstein bekannt zu geben, der die Art und Weise, wie Fluggesellschaften das Betrugsmanagement angehen, nachhaltig verändern wird.

Outpayce von Amadeus ist ein globaler Koordinator für Reisezahlungen und spezialisierter Fintech-Enabler, der Fluggesellschaften und Reiseanbietern ermöglicht, komplexe Zahlungsprozesse zu rationalisieren, Kosten zu optimieren und das Kundenerlebnis zu verbessern. Outpayce wurde speziell für die Reisebranche entwickelt und bietet Innovation, Flexibilität und nahtlose Integration innerhalb des Amadeus-Ökosystems, um sichere, effiziente und skalierbare Zahlungsabläufe über die gesamte Reise hinweg zu unterstützen.

Durch die Integration von Riskified in das Outpayce-Ökosystem können Luftfahrtunternehmen weltweit von KI-gestützten Entscheidungsprozessen und einer Risikomanagementlösung profitieren, die durch garantierte, definierte Genehmigungsraten für Vorhersagbarkeit der Einnahmen sorgt und gleichzeitig die Komplexität sowie die durch Betrug verursachten Kosten erheblich reduziert. Dank dieser neuen Partnerschaft wird Riskified zur ersten Lösung für Rückbuchungsgarantien im Outpayce-Ökosystem und steigert damit seinen Mehrwert für Fluggesellschaften weltweit.

„Unsere Innovation-First-Kooperation mit Riskified ist ein bedeutender Schritt auf dem Weg, Fluggesellschaften bei der effektiveren Betrugsbekämpfung zu unterstützen“, so Vasken Tokatlian, VP Partnerships bei Outpayce von Amadeus. „Durch die Integration von Riskified in das Outpayce-Ökosystem erweitern wir die Auswahlmöglichkeiten für Fluggesellschaften weltweit — und statten sie mit zusätzlichen Tools aus, um durch Betrug verursachte Verluste zu reduzieren, Betriebskosten zu senken und nahtlose, sichere Zahlungserlebnisse zu ermöglichen.“

„Durch unsere Partnerschaft mit Outpayce von Amadeus können wir Fluggesellschaften die Zuversicht geben, ihr Geschäft auszuweiten und dabei die Gewissheit zu haben, dass jede Transaktion vor Betrug geschützt ist“, sagte Max Meister Admoni, Global Head of Partnerships bei Riskified.

Eine große internationale Fluggesellschaft aus dem Raum Asien-Pazifik wird der erste Händler sein, der die Integration im Jahr 2026 in Betrieb nimmt. Diese Einführung ebnet den Weg für die erfolgreiche Implementierung bei anderen Händlern, die das Erlebnis für Reisende durch fortschrittliche KI-Funktionen verbessern möchten.

Diese Partnerschaft liefert einen Mehrwert für Fluggesellschaften mit unterschiedlichen Risikoprofilen, die Wachstumsstrategien umsetzen. Für Carrier in Risikogebieten, in denen das Volumen an Rückbuchungen häufig erhebliche finanzielle und administrative Herausforderungen darstellt, ermöglicht die Technologie von Riskified, Betrugsverluste zu reduzieren, Abläufe zu optimieren und sicher in neue Märkte zu expandieren. Dabei profitiert jede Fluggesellschaft von höchster Genauigkeit bei der Betrugserkennung, einem intelligenten, flexiblen Checkout-Prozess, der Buchungen maximiert, einer Reduzierung manueller Überprüfungen sowie der Gewissheit, die mit dem Chargeback Guarantee-Schutz von Riskified einhergeht.

Hohe Ticketpreise, häufige Transaktionen ohne physische Vorlage einer Karte und die Attraktivität von Reisebuchungen für Betrüger führen zu einem perfekten Umfeld für erhöhte Betrugs- und Rückbuchungsraten. Und Betrüger werden weiterhin immer neue, kreative und ausgeklügelte Wege ausfindig machen, um Lücken in den Richtlinien und Prozessen der Fluggesellschaften auszunutzen. Eine Analyse von Riskified zeigte, dass Flugbuchungen im vergangenen Jahr ein um 14 % höheres Risiko aufwiesen als im Vorjahr.

Genau hier setzt die Zusammenarbeit von Riskified und Outpayce an und stellt eine dringend benötigte Lösung für die Branche zur Verfügung. Gemeinsam bieten sie einen ausgereiften, technologiebasierten Ansatz zur Bekämpfung von Betrug und Rückbuchungen und gehen diese Herausforderungen entschlossen an.

Fortschrittliche Betrugsprävention: Durch den Einsatz modernster Technologien aus den Bereichen maschinelles Lernen und KI ermöglicht Riskified eine präzise Betrugserkennung sowie eine schnellere und genauere Entscheidungsfindung, die herkömmliche, regelbasierte Systeme übertrifft.

Durch den Einsatz modernster Technologien aus den Bereichen maschinelles Lernen und KI ermöglicht Riskified eine präzise Betrugserkennung sowie eine schnellere und genauere Entscheidungsfindung, die herkömmliche, regelbasierte Systeme übertrifft. Garantierter Schutz vor Rückbuchungen: Riskified bietet Chargeback Guarantee-Services an, mit denen Fluggesellschaften das finanzielle Risiko eliminieren können. Mehr dazu erfahren Sie unter What is a chargeback guarantee? - Riskified.

Riskified bietet Chargeback Guarantee-Services an, mit denen Fluggesellschaften das finanzielle Risiko eliminieren können. Mehr dazu erfahren Sie unter What is a chargeback guarantee? - Riskified. Branchenexpertise: Gemeinsam bieten Outpayce und das globale Händlernetzwerk von Riskified eine hohe Konzentration an reisebezogenen Transaktionen von Fluggesellschaften, OTAs, Transportdienstleistern, Tour- und Eventveranstaltern und weiteren Anbietern. Dadurch erhalten Kunden beispiellose Einblicke in die Identität von Reisenden, die Flüge buchen, sowie eine hohe Genauigkeit bei der Betrugserkennung.

Gemeinsam bieten Outpayce und das globale Händlernetzwerk von Riskified eine hohe Konzentration an reisebezogenen Transaktionen von Fluggesellschaften, OTAs, Transportdienstleistern, Tour- und Eventveranstaltern und weiteren Anbietern. Dadurch erhalten Kunden beispiellose Einblicke in die Identität von Reisenden, die Flüge buchen, sowie eine hohe Genauigkeit bei der Betrugserkennung. Verbesserte operative Effizienz: Durch die Automatisierung der Betrugserkennung und die Reduzierung manueller Überprüfungen hilft Riskified Fluggesellschaften, sich auf wertschöpfendere Aufgaben zu konzentrieren und wertvolle Zeit und Ressourcen zu sparen.

In einer Zeit, in der Reservierungsmuster und Zahlungspräferenzen sich ständig verändern, ermöglichen es Riskified und Outpayce Unternehmen, agil zu bleiben und Betrugsfälle dennoch in den Griff zu bekommen. Sind Sie interessiert, sich der wachsenden Zahl von Fluggesellschaften anzuschließen, die ihren Ansatz zur Betrugsbekämpfung neu gestalten? Sprechen Sie mit einem unserer Experten bei Riskified oder Outpayce von Amadeus.

Über Riskified

Riskified (NYSE:RSKD) gibt Unternehmen die Möglichkeit, ihr E-Commerce-Wachstum durch intelligente Risikominimierung voranzutreiben. Viele der weltweit größten Marken und börsennotierten Unternehmen, die online verkaufen, vertrauten auf Riskified, um sich gegen Rückbuchungen abzusichern, Betrug und Missbrauch von Richtlinien in großem Umfang zu bekämpfen und die Kundenbindung zu stärken. Die KI-gestützte Plattform für Betrugs- und Risikoanalyse von Riskified, die vom größten Team aus E-Commerce-Risikoanalysten, Datenwissenschaftlern und Forschern entwickelt und betreut wird, analysiert die Person hinter jeder Interaktion, um in Echtzeit Entscheidungen zu treffen und fundierte, identitätsbasierte Erkenntnisse zu liefern. Weitere Informationen erhalten Sie unter riskified.com.

Über Amadeus

Amadeus verbessert das Erlebnis des Reisens für jeden und überall durch inspirierende Innovationen, Partnerschaften und Verantwortung gegenüber Menschen, Orten und dem Planeten. Unsere Technologie fördert die Reise- und Tourismusbranche. Sie inspiriert zu offeneren Arbeitsweisen. Zu vernetzteren Denkweisen, bei denen der Reisende im Mittelpunkt steht. Unsere offene Plattform verbindet das globale Reise- und Gastgewerbe-Ökosystem – von Start-ups über große Branchenakteure bis hin zu Regierungen. Gemeinsam verändern wir, wie Reisen funktioniert. Wir arbeiten daran, das Reisen zu einer Kraft für das soziale und ökologische Wohl zu machen. Eine gemeinsame Verantwortung, die Menschen und Orte, die wir besuchen, zu schützen und zu fördern, damit das Reisen auch in Zukunft einen positiven Beitrag zu unserer Welt leistet. Wir setzen innovative Lösungen ein, um neuen Anforderungen gerecht zu werden und reale Herausforderungen zu bewältigen. Unsere wirklich vielfältige globale Belegschaft, die die Mitarbeiter 150 verschiedener Nationalitäten umfasst, verbindet ihre Leidenschaft für Reisen und Technologie. Wir sind ein IBEX-35-Unternehmen und an der spanischen Börse unter dem Kürzel AMS.MC gelistet. Zudem wurden wir in den letzten 13 Jahren vom Dow Jones Sustainability Index ausgezeichnet. Amadeus. So wird Reisen besser.

Weitere Informationen zu Amadeus erhalten Sie unter www.amadeus.com

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