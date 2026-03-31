SLBとアズール・エナジー、アンゴラにおけるエネルギー供給強化のためエンタープライズ デジタル オペレーションを拡大

ヒューストン--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- グローバルテクノロジー企業のSLB（NYSE：SLB）は、アズール・エナジーと3年間の契約を締結し、同社のアンゴラ事業におけるエンタープライズ デジタル プラットフォーム利用の継続・拡大を発表しました。このプラットフォームは、アズールがより一貫性のある業務を遂行し、意思決定を迅速化し、ポートフォリオ全体にわたる信頼性の高いエネルギー供給を実現するのに役立っています。

bpとEniの合弁会社であり、アンゴラ最大の独立系エネルギー生産企業であるアズール・エナジーは、この地域で最も複雑な拠点のいくつかを運営しています。今回の契約は、アズールの油田開発部門におけるDelfi™の2年間にわたる利用実績にベースとしています。Delfi™は、油田調査、モデリング、シミュレーション、坑井計画を支援し、油田ワークフローをより広範な運用データ環境と長期的に接続することで、企業規模のデジタル統合を推進します。

SLBの欧州・アフリカ担当プレジデントであるND・マドゥメジアは、「アズールは、業務遂行の信頼性と一貫性が重要な大規模かつ複雑なエネルギー生産拠点を運営しています。今回の契約は、ワークフローとデータを接続することで意思決定を強化・迅速化し、アンゴラにおける信頼性の高いエネルギー供給を支援する業務遂行の予測可能性を向上させ、企業向けデジタル プラットフォームの利用を拡大するものです」と述べています。

今回の契約は、SLBのデジタル プラットフォームとクラウドベースの機能によって実現し、企業規模のデジタル オペレーションへの移行を反映するものです。サービスの提供はSLBのルアンダ・パフォーマンス・センターを通じてサポートされ、デジタル ソリューションの現地展開と維持が実現します。

このプラットフォームは、アズールの油田開発および計画における主要なワークフローをサポートし、将来的にはより広範な運用データ環境への統合も進めます。また、アズールが新たなデジタル技術やAIを迅速に導入し、継続的なパフォーマンス向上を実現できる体制も整えます。

導入初期においても、その効果が実証されました。DrillPlan™による坑井計画およびエンジニアリング ソリューションを含む統合ワークフローにより、計画サイクルが数日から数時間に短縮され、自動化が進み、組織内での調整が最小限に抑えられました。

これらの事業においては、パフォーマンス維持のための運用規律が不可欠となっており、このエンタープライズ プラットフォームは、アズールの大規模かつ成熟した事業全体における実行の一貫性を強化します。

キーポイント：

SLBは、bpとEniの合弁会社であるアズール・エナジーと、アンゴラにおけるアズールの事業全体でDelfi™デジタルプラットフォームの利用を継続・拡大するための3年契約の締結を発表

この契約は、大規模かつ成熟したエネルギー事業全体における実行の一貫性を支え、信頼性の高いエネルギー供給を強化

導入初期段階では、DrillPlan™ を含む統合坑井計画ワークフローにより運用上の影響が見られ、計画サイクルが数日から数時間に短縮され、自動化を強化

SLBについて

SLB（NYSE：SLB）は、100年にわたりエネルギー分野のイノベーションを推進してきたグローバル・テクノロジー企業です。100か国以上に展開し、ほぼその倍にあたる多様な国籍の従業員を擁する同社は、石油・ガス分野の革新、デジタル技術の大規模展開、産業の脱炭素化、エネルギー転換を加速する新たなエネルギーシステムの開発と拡大に日々取り組んでいます。詳細は、 slb.com をご覧ください。

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