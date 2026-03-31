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Lenovo宣布与David Beckham达成全球合作

original Lenovo宣布与David Beckham达成全球合作

Lenovo宣布与David Beckham达成全球合作

北卡罗来纳州莫里斯维尔--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Lenovo今日宣布与David Beckham达成全球合作，全球极具知名度的公众人物和全球领先科技企业实现强强联手。

本次合作依托Lenovo在全球足球领域不断扩大的影响力，包括作为2026年国际足联世界杯(Official Technology Partner of FIFA World Cup 2026™) 和2027年国际足联女足世界杯(FIFA Women’s World Cup 2027™) 官方技术合作伙伴的身份。此次Lenovo开创性的合作将由David Beckham参与Lenovo聚焦体育领域的AI驱动解决方案相关工作，这些解决方案正为俱乐部、球员、赛事官员和球迷革新足球运动，具体包括提升球队竞技表现、打造更优质的球迷体验、实现更高效的运营，以及通过AI驱动的创新开拓新的收入来源。

作为自主经营企业的企业家，David Beckham所带来的视角远不止于足球场本身。无论是通过单一设备管理日常事务的专业人士、力求以更少资源实现更多目标的小企业主，还是重新规划团队整体工作模式的大型企业，David Beckham都将助力诠释本次合作的核心理念：由AI驱动的合适技术，能够帮助每个人发挥最佳状态。

David Beckham还将亮相Lenovo即将于5月上线的全球营销活动，该活动将在2026年国际足联世界杯开赛前一个月推出。

谈及此次合作，David Beckham表示：

“Lenovo是一家全球领军企业，在世界最大的舞台上拥有经过验证的业绩记录。我很自豪能与Lenovo在世界杯及更多领域展开合作。足球的核心永远是天赋、本能、努力拼搏和那些让这项运动独具魅力的难忘瞬间。如今AI和数据正帮助我们更深入地理解这项运动——影响球员和教练的备战方式，以及球迷与赛事的联结方式。我期待深入了解Lenovo的前沿技术成果，这些技术正在开拓新的思路，并扩大足球运动的参与度。”

Lenovo首席执行官兼董事长杨元庆补充道：

“David不仅是足球、商业和文化领域的全球标杆人物，更深谙创新改变世界的力量。这让他成为理想的合作伙伴，来助力我们展现更智能的AI如何为所有人带来更美好的生活、实现更高效的工作。”

关于Lenovo

Lenovo是一家年收入690亿美元的全球化科技巨头，位列《财富》世界500强第196名，每天服务遍布全球180个市场数以百万计的客户。为实现“智能，为每一个可能”的公司愿景，Lenovo在不断夯实全球个人电脑市场冠军地位的基础上，积极构建全栈式的计算能力，现已拥有包括AI赋能、AI导向和AI优化的终端（个人电脑、工作站、智能手机、平板电脑）、基础设施（服务器、存储、边缘计算、高性能计算和软件定义基础设施）、软件、解决方案和服务在内的完整产品路线图。Lenovo持续投资于改变世界的创新，为世界各地的人们成就一个更加包容、值得信赖且更加智慧的未来。Lenovo以Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY)的名义在香港交易所上市。如需了解更多信息，请访问 https://www.lenovo.com ，并在我们的 StoryHub 上阅读最新消息。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

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