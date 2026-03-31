-

百奧賽圖與大正製藥達成RenNano®全人源僅重鏈抗體發現平台授權協議

中國北京和日本東京--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- (美國商業資訊)-- 百奧賽圖（北京）醫藥科技股份有限公司（以下簡稱「百奧賽圖」，SSE: 688796；HKEX: 02315）是一家以創新技術驅動新藥研發的國際性生物技術公司，該公司今日宣布與大正製藥株式會社（以下簡稱「大正製藥」）達成一項平台授權協議。百奧賽圖授予大正製藥其專有的®全人源僅重鏈抗體（HCAb）發現平台的使用權，以支援大正製藥的內部新藥研發計畫。

根據協議條款，大正製藥將利用RenNano® 全人源奈米抗體小鼠在體內（in vivo ）產生並篩選全人源僅重鏈抗體，進一步推進相關的下游發現與研究工作。該協議的具體財務條款尚未披露。

百奧賽圖董事長暨執行長沈月雷博士表示：「我們非常榮幸能與大正製藥達成此次合作。RenNano®作為一款功能強大的全人源奈米抗體發現平台，能夠為多種下一代創新療法的開發提供理想的抗體分子基礎。該平台將深度賦能大正製藥的內部研發，助力其打造更為高效的全人奈米抗體發現流程。」

此次合作標誌著百奧賽圖全球合作夥伴網路的進一步拓展。得益於優異的體內免疫反應機制，RenNano®平台能夠高效產出兼具高度多樣性、特異性、高親和力及優良成藥性的全人源僅重鏈抗體。此技術可全面支援下一代基於VHH的抗體藥物研發，涵蓋雙特異性抗體、抗體藥物複合體（ADC）、以及體內CAR-T等多種前沿創新療法。

關於百奧賽圖

百奧賽圖（股票代號：688796.SH; 02315.HK）是一家創新技術驅動新藥研發的國際性生物技術公司，致力於成為全球新藥發源地。公司以自主研發的基因編輯技術為核心，建構「全人源抗體分子庫 + 靶點人源化小鼠庫」的雙引擎平台，系統性加速全球藥物研發。百奧賽圖自主開發了RenMice®全人源抗體平台（涵蓋RenMab® 、RenLite® 、RenNano® 、RenTCR™、RenTCR mimic™），用於治療性全人源單抗、雙/多特異性抗體、雙抗ADC、奈米抗體以及類TCR抗體等的發現。圍繞1000+潛在可成藥靶點，公司正推進規模化抗體發現計畫——「千鼠萬抗™」，已建構超過100萬條真實全人源抗體序列庫，並開放全球合作。截至2025年12月31日，百奧賽圖已累計簽署超過350項藥物合作開發/授權/轉讓協議。 公司子品牌百奧動物已建立數千種基因編輯動物/細胞模型，擁有全球規模領先的靶點人源化小鼠庫，並為全球客戶提供臨床前藥理藥效研究、基因編輯服務與模型建構等全鏈能力支援。百奧賽圖總部位於北京，並在中國（江蘇海門、上海）、美國（波士頓、舊金山、聖地牙哥）及德國海德堡等地設有分支機構，形成面向全球的研發與營運網路。 更多資訊請造訪官網：https://biocytogen.com.cn/

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

百奧賽圖聯絡方式
抗體資產與技術平台：BD-Licensing@biocytogen.com
媒體：pr@biocytogen.com.cn

Industry:

Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co., Ltd.

SHH:688796
Release Versions
EnglishChinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

百奧賽圖聯絡方式
抗體資產與技術平台：BD-Licensing@biocytogen.com
媒體：pr@biocytogen.com.cn

More News From Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co., Ltd.

百奧賽圖合作夥伴NEOK Bio雙抗ADC NEOK002獲FDA IND授權，合作邁入關鍵里程碑

中國北京--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 以創新技術驅動新藥研發的國際性生物科技公司百奧賽圖（北京）醫藥科技股份有限公司（以下簡稱「百奧賽圖」，SSE: 688796；HKEX: 02315）今日宣布，其合作夥伴NEOK Bio, Inc.近日獲得美國食品藥物管理局（FDA）對其試驗中新藥NEOK002的新藥臨床試驗申請（IND）核准。NEOK002是一款標靶作用於EGFR/MUC1的抗體藥物複合體（ADC），擬用於實質腫瘤治療。NEOK Bio計畫於2026年第二季啟動第一期臨床試驗，並可望於2027年公布初步臨床資料。 此次IND獲准代表NEOK002專案取得重要里程碑進展。NEOK002以百奧賽圖自主開發並於2024年對外授權的雙特異性抗體為基礎建構，由NEOK Bio進一步推進ADC藥物開發。根據NEOK Bio披露，NEOK002針對實質腫瘤治療開發，相較于僅標靶作用於單一抗原的ADC藥物，可望在療效與安全性方面展現差異化優勢。 百奧賽圖董事長兼執行長沈月雷博士表示：「我們欣然看到合作專案推進至這一重要階段。此次里程碑的達成，進一步驗證了以RenLi...

百奧賽圖宣布與Moonlight Bio達成策略性合作，利用全人抗體分子庫推進細胞療法開發

北京--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 以創新技術驅動新藥研發的國際性生物科技公司百奧賽圖（北京）醫藥科技股份有限公司（以下簡稱「百奧賽圖」，SSE: 688796；HKEX: 02315）今日宣布與總部位於西雅圖、深耕尖端細胞療法的生物科技公司Moonlight Bio, Inc.達成策略性合作協議。此次合作旨在開發下一代細胞療法，以因應多種極具挑戰性的難治性癌症。 百奧賽圖董事長兼執行長沈月雷博士表示：「我們欣然與尖端細胞療法領域的先鋒Moonlight Bio達成合作。此次策略性合作將利用我們自主研發的現成全人抗體庫，加快針對難治性癌症的創新細胞療法的開發。這同時也展示了百奧賽圖全人抗體發現平台在傳統藥物形式之外的廣泛適用性和平台價值。透過整合雙方優勢，我們可望推動變革性細胞療法的開發進程，為克服耐藥問題、為病患帶來新的治療希望貢獻力量。」 根據協議條款，百奧賽圖將提供針對治療標靶的全人抗體分子，Moonlight Bio將負責相關細胞療法的臨床前開發工作。 關於百奧賽圖 百奧賽圖（股票代號：688796.SH; 02315.HK）是一家以創新技術驅動新藥...

百奧賽圖宣布達成重要臨床里程碑，合作夥伴IDEAYA啟動雙抗ADC IDE034第一期臨床試驗並完成首例病患給藥

中國北京--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 以創新科技驅動新藥研發的國際性生物科技公司百奧賽圖（北京）醫藥科技股份有限公司（以下簡稱「百奧賽圖」，SSE: 688796；HKEX: 02315）今日宣布，合作夥伴IDEAYA Biosciences, Inc. (Nasdaq: IDYA) 已在一款試驗中的B7H3/PTK7雙特異性TOP1 ADC IDE034第一期劑量遞增/擴充臨床試驗中完成首例病患給藥。根據雙方此前簽署的選擇權及授權合約，首例病患給藥將觸發IDEAYA向百奧賽圖支付500萬美元里程碑款。 據IDEAYA介紹，該第一期研究旨在評估IDE034做為單一藥物治療的安全性、耐受性及藥物動力學（PK）。隨著專案推進，IDEAYA 亦計畫探索 IDE034 與 DNA 損傷反應（DDR）相關藥物的合併治療方案，包括其自主研發的口服 PARG 抑制劑 IDE161。IDE034是一款潛在具備同類首創性的B7H3/PTK7雙特異性TOP1 ADC，由百奧賽圖自主開發，並於2024年7月授權予IDEAYA。IDEAYA表示，IDE034設計的差異化在於當B7...
Back to Newsroom