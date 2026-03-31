百奧賽圖與大正製藥達成RenNano®全人源僅重鏈抗體發現平台授權協議

中國北京和日本東京--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- (美國商業資訊)-- 百奧賽圖（北京）醫藥科技股份有限公司（以下簡稱「百奧賽圖」，SSE: 688796；HKEX: 02315）是一家以創新技術驅動新藥研發的國際性生物技術公司，該公司今日宣布與大正製藥株式會社（以下簡稱「大正製藥」）達成一項平台授權協議。百奧賽圖授予大正製藥其專有的®全人源僅重鏈抗體（HCAb）發現平台的使用權，以支援大正製藥的內部新藥研發計畫。

根據協議條款，大正製藥將利用RenNano® 全人源奈米抗體小鼠在體內（in vivo ）產生並篩選全人源僅重鏈抗體，進一步推進相關的下游發現與研究工作。該協議的具體財務條款尚未披露。

百奧賽圖董事長暨執行長沈月雷博士表示：「我們非常榮幸能與大正製藥達成此次合作。RenNano®作為一款功能強大的全人源奈米抗體發現平台，能夠為多種下一代創新療法的開發提供理想的抗體分子基礎。該平台將深度賦能大正製藥的內部研發，助力其打造更為高效的全人奈米抗體發現流程。」

此次合作標誌著百奧賽圖全球合作夥伴網路的進一步拓展。得益於優異的體內免疫反應機制，RenNano®平台能夠高效產出兼具高度多樣性、特異性、高親和力及優良成藥性的全人源僅重鏈抗體。此技術可全面支援下一代基於VHH的抗體藥物研發，涵蓋雙特異性抗體、抗體藥物複合體（ADC）、以及體內CAR-T等多種前沿創新療法。

關於百奧賽圖

百奧賽圖（股票代號：688796.SH; 02315.HK）是一家創新技術驅動新藥研發的國際性生物技術公司，致力於成為全球新藥發源地。公司以自主研發的基因編輯技術為核心，建構「全人源抗體分子庫 + 靶點人源化小鼠庫」的雙引擎平台，系統性加速全球藥物研發。百奧賽圖自主開發了RenMice®全人源抗體平台（涵蓋RenMab® 、RenLite® 、RenNano® 、RenTCR™、RenTCR mimic™），用於治療性全人源單抗、雙/多特異性抗體、雙抗ADC、奈米抗體以及類TCR抗體等的發現。圍繞1000+潛在可成藥靶點，公司正推進規模化抗體發現計畫——「千鼠萬抗™」，已建構超過100萬條真實全人源抗體序列庫，並開放全球合作。截至2025年12月31日，百奧賽圖已累計簽署超過350項藥物合作開發/授權/轉讓協議。 公司子品牌百奧動物已建立數千種基因編輯動物/細胞模型，擁有全球規模領先的靶點人源化小鼠庫，並為全球客戶提供臨床前藥理藥效研究、基因編輯服務與模型建構等全鏈能力支援。百奧賽圖總部位於北京，並在中國（江蘇海門、上海）、美國（波士頓、舊金山、聖地牙哥）及德國海德堡等地設有分支機構，形成面向全球的研發與營運網路。 更多資訊請造訪官網：https://biocytogen.com.cn/

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。