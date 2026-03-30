Biocytogen concede a Taisho Pharmaceutical una licencia para su plataforma de descubrimiento de anticuerpos RenNano®, compuesta exclusivamente por cadenas pesadas totalmente humanas

PEKÍN Y TOKIO--(BUSINESS WIRE)--Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co., Ltd. (Biocytogen, SSE: 688796; HKEX: 02315), una empresa biotecnológica internacional dedicada a la investigación y el desarrollo de nuevos fármacos basados en anticuerpos mediante tecnologías innovadoras, ha anunciado hoy la firma de un acuerdo de licencia de plataforma con Taisho Pharmaceutical Co., Ltd. («Taisho»), por el que se concede a Taisho el derecho a acceder y utilizar la plataforma de descubrimiento de anticuerpos de cadena pesada totalmente humana (HCAbs) RenNano®, propiedad de Biocytogen, para sus programas internos de investigación y desarrollo.

Según los términos del acuerdo, Taisho utilizará los ratones de RenNano® para permitir la generación y el cribado de anticuerpos monoclonales humanos (HCAbs) in vivo, así como para facilitar la investigación posterior relacionada con el descubrimiento de anticuerpos.

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