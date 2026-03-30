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百奥赛图与大正制药达成RenNano®全人仅重链抗体发现平台授权协议

中国北京和日本东京--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司（以下简称“百奥赛图”，SSE: 688796；HKEX: 02315），一家以创新技术驱动新药研发的国际性生物技术公司，今日宣布与大正制药株式会社（以下简称“大正制药”）达成一项平台授权协议。百奥赛图授予大正制药其专有的RenNano®全人仅重链抗体（HCAb）发现平台的使用权，以支持大正制药的内部新药研发项目。

根据协议条款，大正制药将利用RenNano®全人纳米抗体小鼠在体内（in vivo）生成并筛选全人仅重链抗体，进一步推进相关的下游发现与研究工作。该协议的具体财务条款尚未披露。

百奥赛图董事长兼首席执行官沈月雷博士表示：“我们非常荣幸能与大正制药达成此次合作。 RenNano®作为一款功能强大的全人纳米抗体发现平台，能够为多种下一代创新疗法的开发提供理想的抗体分子基础。该平台将深度赋能大正制药的内部研发，助力其打造更为高效的全人纳米抗体发现流程。”

此次合作标志着百奥赛图全球合作伙伴网络的进一步拓展。得益于优异的体内免疫应答机制，RenNano®平台能够高效产出兼具高度多样性、特异性、高亲和力及优良成药性的全人仅重链抗体。该技术可全面支持下一代基于VHH的抗体药物研发，涵盖双特异性抗体、抗体偶联药物（ADC）、以及体内CAR-T等多种前沿创新疗法。

关于百奥赛图

百奥赛图（股票代码：688796.SH; 02315.HK）是一家创新技术驱动新药研发的国际性生物技术公司，致力于成为全球新药发源地。公司以自主研发的基因编辑技术为核心，构建起“全人抗体分子库 + 靶点人源化小鼠库”的双引擎平台，系统性加速全球药物研发。 百奥赛图自主开发了RenMice®全人抗体平台（涵盖RenMab®、RenLite®、RenNano®、RenTCR™、RenTCR mimic™），用于治疗性全人单抗、双/多特异性抗体、双抗ADC、纳米抗体以及类TCR抗体等的发现。围绕1000+潜在可成药靶点，公司正推进规模化抗体发现计划——“千鼠万抗™”，已构建超过100万条真实全人抗体序列库，并开放全球合作。截至2025年12月31日，百奥赛图已累计签署超过350项药物合作开发/授权/转让协议。 公司子品牌百奥动物已建立数千种基因编辑动物/细胞模型，拥有全球规模领先的靶点人源化小鼠库，并为全球客户提供临床前药理药效研究、基因编辑服务与模型构建等全链条能力支持。 百奥赛图总部位于北京，并在中国（江苏海门、上海）、美国（波士顿、旧金山、圣地亚哥）及德国海德堡等地设有分支机构，形成面向全球的研发与运营网络。 更多信息请访问官网：https://biocytogen.com.cn/

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百奥赛图联系方式
抗体资产和技术平台： BD-Licensing@biocytogen.com
媒体： pr@biocytogen.com.cn

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Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co., Ltd.

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