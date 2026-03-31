ePLDT 集團攜手 CSG 推動企業轉型與以客戶為中心的創新

菲律賓馬尼拉--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- PLDT 旗下資訊通訊科技 (ICT) 子公司 ePLDT 集團已選擇 CSG® (NASDAQ: CSGS) 支援其下一階段業務成長。ePLDT 與旗下資料中心子公司 VITRO Inc. 將攜手 CSG，持續以其穩健的數位骨幹為基礎，為企業客戶帶來更快速的服務開通流程、更量身打造的科技方案，以及更簡便的計費體驗。

ePLDT 暨 VITRO Inc. 總裁與執行長 Victor S. Genuino 表示：「隨著我們持續提升數位轉型實力，我們的重點是透過簡化業務往來並加速交付成果，為客戶創造實質價值。憑藉深厚的領域專業知識以及與 PLDT 的長期合作關係，CSG 在協助我們為菲律賓企業提供更靈活、高效且以客戶為中心的體驗方面，扮演著重要角色。」

藉由導入 CSG Quote & Order 與 CSG Encompass，ePLDT 集團進一步化繁為簡，滿足複雜的企業需求，創造持續性營收與客戶終身價值，並針對涵蓋多雲端、資料與 AI、託管服務、資安方案及資料中心解決方案的產品組合鞏固數位基礎。這項優勢讓企業能取得更易於理解、採購與部署的 ICT 服務，進而降低複雜度、加速決策，並維持競爭優勢。

CSG 市場策略資深副總裁 Ian Watterson 指出：「在數位經濟時代，對資料中心、雲端與資安服務的需求已呈爆炸性成長。身為值得信賴的數位轉型推手，ePLDT 集團是亞太地區許多重大現代化計畫的骨幹。我們很榮幸能延續 CSG 與 PLDT 超過 20 年的深厚合作關係，協助 ePLDT 擴展業務規模，並推動亞太地區下一波企業轉型浪潮。」

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