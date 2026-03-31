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ePLDT 集團攜手 CSG 推動企業轉型與以客戶為中心的創新

透過進階平台升級強化企業體驗並加速實現價值

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菲律賓馬尼拉--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- PLDT 旗下資訊通訊科技 (ICT) 子公司 ePLDT 集團已選擇 CSG® (NASDAQ: CSGS) 支援其下一階段業務成長。ePLDT 與旗下資料中心子公司 VITRO Inc. 將攜手 CSG，持續以其穩健的數位骨幹為基礎，為企業客戶帶來更快速的服務開通流程、更量身打造的科技方案，以及更簡便的計費體驗。

ePLDT 暨 VITRO Inc. 總裁與執行長 Victor S. Genuino 表示：「隨著我們持續提升數位轉型實力，我們的重點是透過簡化業務往來並加速交付成果，為客戶創造實質價值。憑藉深厚的領域專業知識以及與 PLDT 的長期合作關係，CSG 在協助我們為菲律賓企業提供更靈活、高效且以客戶為中心的體驗方面，扮演著重要角色。」

藉由導入 CSG Quote & Order CSG Encompass，ePLDT 集團進一步化繁為簡，滿足複雜的企業需求，創造持續性營收與客戶終身價值，並針對涵蓋多雲端、資料與 AI、託管服務、資安方案及資料中心解決方案的產品組合鞏固數位基礎。這項優勢讓企業能取得更易於理解、採購與部署的 ICT 服務，進而降低複雜度、加速決策，並維持競爭優勢。

CSG 市場策略資深副總裁 Ian Watterson 指出：「在數位經濟時代，對資料中心、雲端與資安服務的需求已呈爆炸性成長。身為值得信賴的數位轉型推手，ePLDT 集團是亞太地區許多重大現代化計畫的骨幹。我們很榮幸能延續 CSG 與 PLDT 超過 20 年的深厚合作關係，協助 ePLDT 擴展業務規模，並推動亞太地區下一波企業轉型浪潮。」

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關於CSG
CSG協助企業打造難忘的體驗，使人與企業更容易連接、使用和支付他們重視的服務。我們的客戶體驗、計費和支付解決方案可協助任何規模的企業營利並對產業產生影響力。借助我們的SaaS解決方案，企業領導者可以掌控企業的未來，並從全球極為敬業和具有前瞻性思維的CSG員工那裡獲得全程指導。

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