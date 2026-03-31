SLB und Azule Energy erweitern den Einsatz digitaler Unternehmenslösungen, um die Energieversorgung in Angola zu stärken

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--Das globale Technologieunternehmen SLB (NYSE: SLB) gab heute eine dreijährige Vereinbarung mit Azule Energy bekannt, um den Einsatz seiner digitalen Unternehmensplattform in allen Betrieben von Azule in Angola fortzusetzen und auszuweiten. Die Plattform wird Azule dabei helfen, eine konsistentere Ausführung zu gewährleisten, die Entscheidungsfindung zu beschleunigen und eine zuverlässige Energieversorgung im gesamten Portfolio zu unterstützen.

Azule Energy – ein Joint Venture von bp und Eni und der größte unabhängige Energieproduzent in Angola – betreibt einige der komplexesten Anlagen der Region. Die Vereinbarung baut auf der zweijährigen Nutzung von Delfi™ innerhalb der Reservoir-Organisation von Azule auf, wo die Plattform Arbeitsabläufe für Reservoirstudien, Modellierung, Simulation und Bohrlochplanung unterstützt und die digitale Integration auf Unternehmensebene fördert, indem sie Reservoir-Workflows im Laufe der Zeit mit umfassenderen operativen Datenumgebungen verbindet.

„Azule betreibt große, komplexe Energieanlagen, bei denen es auf Zuverlässigkeit und Konsistenz bei der Ausführung ankommt“, sagte ND Maduemezia, Präsident für Europa und Afrika bei SLB. „Diese Vereinbarung erweitert den Einsatz einer unternehmensweiten digitalen Plattform, die Arbeitsabläufe und Daten miteinander verbindet, die Entscheidungsfindung stärkt und beschleunigt sowie die Vorhersagbarkeit der Ausführung verbessert, um eine zuverlässige Energieversorgung in Angola zu unterstützen.“

Die Vereinbarung spiegelt den Übergang zu digitalen Abläufen auf Unternehmensebene wider, der durch die digitale Plattform und die cloudbasierten Funktionen von SLB ermöglicht wird. Die Umsetzung wird durch das SLB Luanda Performance Center unterstützt, das den lokalen Einsatz und die Wartung digitaler Lösungen ermöglicht.

Die Plattform unterstützt wichtige Arbeitsabläufe in den Reservoir- und Planungsaktivitäten von Azule und lässt sich im Laufe der Zeit in umfassendere Betriebsdatenumgebungen integrieren. Sie versetzt Azule zudem in die Lage, neue digitale und KI-gestützte Technologien schnell einzuführen, sobald diese verfügbar werden, und ermöglicht so eine kontinuierliche Leistungsverbesserung.

Erste Implementierungen zeigen bereits Wirkung: Integrierte Arbeitsabläufe, darunter die kohärenten Bohrlochplanungs- und Engineering-Lösungen von DrillPlan™, haben die Planungszyklen von Tagen auf Stunden verkürzt, während gleichzeitig die Automatisierung erhöht und die manuelle Koordination minimiert wurde.

Die Unternehmensplattform stärkt die Konsistenz der Ausführung in den großen, ausgereiften Betrieben von Azule, wo operative Disziplin für die Aufrechterhaltung der Leistung von zentraler Bedeutung ist.

Kernpunkte:

SLB gab eine dreijährige Vereinbarung mit Azule Energy, einem Joint Venture von bp und Eni, bekannt, um den Einsatz seiner digitalen Delfi™-Plattform in den Betrieben von Azule in Angola fortzusetzen und auszuweiten.

Die Vereinbarung unterstützt die Konsistenz der Ausführung in großen, etablierten Energiebetrieben und stärkt so die zuverlässige Energieversorgung.

Frühe Implementierungen zeigen operative Auswirkungen: Integrierte Workflows zur Bohrlochplanung, einschließlich DrillPlan™, verkürzen Planungszyklen von Tagen auf Stunden und erhöhen den Automatisierungsgrad.

Über SLB

SLB (NYSE: SLB) ist ein weltweit tätiges Technologieunternehmen, das seit 100 Jahren Innovationen im Energiesektor vorantreibt. Mit einer weltweiten Präsenz in über 100 Ländern und Mitarbeitern aus nahezu doppelt so vielen Ländern arbeiten wir jeden Tag an Innovationen im Öl- und Gassektor, an der Digitalisierung im großen Maßstab, an der Dekarbonisierung der Industrie und an der Entwicklung und Skalierung neuer Energiesysteme, die die Energiewende beschleunigen. Weitere Informationen finden Sie unter slb.com.

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