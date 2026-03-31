SLB和Azule Energy扩大企业数字化运营规模以强化安哥拉能源供应

休斯顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球科技公司SLB (NYSE: SLB)今日宣布与Azule Energy达成一项三年期协议，将继续推动并扩大其企业数字化平台在Azule安哥拉业务中的应用。该平台将助力Azule实现更加一致的业务执行、加快决策速度，并支持其旗下资产组合的可靠能源供应。

Azule Energy是bp和Eni成立的合资企业，也是安哥拉最大的独立能源生产商，运营着该地区一些复杂度最高的资产。此项协议基于Azule油藏部门两年来使用Delfi™平台的经验，该平台支持油藏研究、建模、模拟和井位规划工作流程，并将逐步把油藏工作流程与更广泛的运营数据环境连接起来，从而支持企业级数字化集成。

SLB欧洲和非洲区总裁ND Maduemezia表示：“Azule运营着庞大而复杂的能源资产，执行可靠性和一致性至关重要。本协议扩大了企业数字化平台的使用范围，该平台可连接工作流程和数据，强化并加快决策，提升执行可预测性，助力实现安哥拉的稳定能源供应。”

该协议标志着双方依托SLB的数字化平台和云端能力迈向企业级数字化运营。交付工作由SLB罗安达绩效中心提供支持，确保数字化解决方案能够在当地部署和持续运维。

该平台支持Azule油藏和规划活动相关的核心工作流程，并将逐步集成至更广泛的运营数据环境中。同时，该平台也让Azule能够在新兴数字技术和AI技术出现时快速采用，实现业绩持续提升。

前期部署已显现成效：包括DrillPlan™连贯井位规划和工程解决方案在内的一体化工作流程将规划周期从数天缩短至数小时，同时提升自动化水平，并最大限度减少人工协调工作。

该企业平台强化了Azule大型成熟业务的执行一致性，而运营规范性正是维持业绩的核心。

要点：

SLB宣布与bp和Eni的合资企业Azule Energy达成一项三年期协议，将继续推动并扩大其Delfi™数字化平台在Azule安哥拉业务中的应用。

该协议支持大型成熟能源业务的执行一致性，从而强化稳定能源供应。

前期部署已显现运营成效，包括DrillPlan™在内的一体化井位规划工作流程将规划周期从数天缩短至数小时，同时提升自动化水平。

关于SLB

SLB (NYSE: SLB)是一家全球科技公司，百年来始终致力于推动能源创新。我们的业务遍布全球100多个国家和地区，而员工的来源地几乎是运营所在国家和地区的两倍。我们每天都致力于石油和天然气创新、大规模数字化、行业脱碳以及开发和扩展新能源系统，以加快能源转型。如需了解更多信息，请访问 slb.com 。

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