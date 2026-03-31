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SLB和Azule Energy擴大企業數位化營運規模以強化安哥拉能源供應

SLB的企業數位化平台將提升Azule安哥拉業務的執行可靠性

休士頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球性科技公司SLB (NYSE: SLB)今日宣布與Azule Energy達成一項三年期協議，將繼續推動並擴大其企業數位化平台在Azule安哥拉業務中的應用。該平台將協助Azule實現更加一致的業務執行、加快決策速度，並支援其旗下資產組合的可靠能源供應。

Azule Energy是bp和Eni成立的合資企業，也是安哥拉最大的獨立能源生產商，營運著該地區一些複雜度最高的資產。此項協議建立在Azule油藏部門兩年來使用Delfi™平台的經驗基礎之上，該平台支援油藏研究、建模、類比和井位規劃工作流程，並將逐步把油藏工作流程與更廣泛的營運資料環境連結起來，從而支援企業級數位化整合。

SLB歐洲和非洲區總裁ND Maduemezia表示：「Azule營運著龐大而複雜的能源資產，執行可靠性和一致性至關重要。本協議擴大了企業數位化平台的使用範圍，該平台可連結工作流程和資料，強化並加快決策，提升執行可預測性，協助實現安哥拉的穩定能源供應。」

該協議代表雙方憑藉SLB的數位化平台和雲端能力邁向企業級數位化營運。交付工作由SLB魯安達績效中心提供支援，確保數位化解決方案能夠在當地部署和持續運維。

該平台支援Azule油藏和規劃活動相關的核心工作流程，並將逐步整合至更廣泛的營運資料環境。同時，該平台也讓Azule能夠在新興數位技術和AI技術出現時快速採用，實現業績持續提升。

前期部署已顯現成效：包括DrillPlan™連貫井位規劃和工程解決方案在內的整合式工作流程將規劃週期從數天縮短至數小時，同時提升自動化水準，並最大限度減少人工協調工作。

該企業平台強化了Azule大型成熟業務的執行一致性，而營運規範性正是維持業績的核心。

要點：

  • SLB宣布與bp和Eni的合資企業Azule Energy達成一項三年期協議，將繼續推動並擴大其Delfi™數位化平台在Azule安哥拉業務中的應用。
  • 該協議支援大型成熟能源業務的執行一致性，從而強化穩定能源供應。
  • 前期部署已顯現營運成效，包括DrillPlan™在內的整合式井位規劃工作流程將規劃週期從數天縮短至數小時，同時提升自動化水準。

關於 SLB

SLB (NYSE: SLB)是一家全球性科技公司，百年來始終致力於推動能源創新。我們的業務遍布全球100多個國家和地區，而員工的來源地幾乎是營運所在國家和地區的兩倍。我們每天都致力於石油和天然氣創新、大規模數位化、產業脫碳以及開發和擴充新能源系統，以加快能源轉型。如欲瞭解更多資訊，請造訪 slb.com

關於前瞻性陳述的警示聲明：

本新聞稿包含美國聯邦證券法所界定的「前瞻性陳述」，即有關未來而非歷史事實的陳述。此類陳述通常含有「預計」、「可能」、「可以」、「估計」、「打算」、「預期」、「將」、「潛力」、「預測」和其他類似詞語。前瞻性陳述在不同程度上涉及不確定的事項，例如關於部署SLB的新技術和夥伴關係或預期收益的預測或預期；關於永續性和環境事項的目標、計畫和預測的陳述；關於能源轉型和全球氣候變遷的預測或預期；以及作業程序和科技的改進。這些陳述存在風險和不確定性，包括但不限於：無法達成淨負碳排放目標；無法實現SLB策略、措施或合作夥伴關係的預期效益；針對環境問題的立法和監管措施，包括應對全球氣候變遷影響的措施；監管核准和許可的時間或收到相關核准和許可；以及SLB最近向美國證券交易委員會報備或遞交的Form 10-K、10-Q和8-K文件中詳述的其他風險和不確定性。如果一項或多項上述或其他風險或不確定性成為事實（或任何此類事態變化導致影響），或者事實證明SLB的基本推斷存在問題，那麼實際成果或結果可能會與前瞻性陳述中所描述的內容存在重大偏差。前瞻性陳述僅針對截至本新聞稿發佈時的情況，無論是否出現新資訊、未來事件或其他原因，SLB不打算也沒有義務公開更新或修改這些陳述。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

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