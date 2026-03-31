SLB和Azule Energy擴大企業數位化營運規模以強化安哥拉能源供應

休士頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球性科技公司SLB (NYSE: SLB)今日宣布與Azule Energy達成一項三年期協議，將繼續推動並擴大其企業數位化平台在Azule安哥拉業務中的應用。該平台將協助Azule實現更加一致的業務執行、加快決策速度，並支援其旗下資產組合的可靠能源供應。

Azule Energy是bp和Eni成立的合資企業，也是安哥拉最大的獨立能源生產商，營運著該地區一些複雜度最高的資產。此項協議建立在Azule油藏部門兩年來使用Delfi™平台的經驗基礎之上，該平台支援油藏研究、建模、類比和井位規劃工作流程，並將逐步把油藏工作流程與更廣泛的營運資料環境連結起來，從而支援企業級數位化整合。

SLB歐洲和非洲區總裁ND Maduemezia表示：「Azule營運著龐大而複雜的能源資產，執行可靠性和一致性至關重要。本協議擴大了企業數位化平台的使用範圍，該平台可連結工作流程和資料，強化並加快決策，提升執行可預測性，協助實現安哥拉的穩定能源供應。」

該協議代表雙方憑藉SLB的數位化平台和雲端能力邁向企業級數位化營運。交付工作由SLB魯安達績效中心提供支援，確保數位化解決方案能夠在當地部署和持續運維。

該平台支援Azule油藏和規劃活動相關的核心工作流程，並將逐步整合至更廣泛的營運資料環境。同時，該平台也讓Azule能夠在新興數位技術和AI技術出現時快速採用，實現業績持續提升。

前期部署已顯現成效：包括DrillPlan™連貫井位規劃和工程解決方案在內的整合式工作流程將規劃週期從數天縮短至數小時，同時提升自動化水準，並最大限度減少人工協調工作。

該企業平台強化了Azule大型成熟業務的執行一致性，而營運規範性正是維持業績的核心。

要點：

SLB宣布與bp和Eni的合資企業Azule Energy達成一項三年期協議，將繼續推動並擴大其Delfi™數位化平台在Azule安哥拉業務中的應用。

該協議支援大型成熟能源業務的執行一致性，從而強化穩定能源供應。

前期部署已顯現營運成效，包括DrillPlan™在內的整合式井位規劃工作流程將規劃週期從數天縮短至數小時，同時提升自動化水準。

關於 SLB

SLB (NYSE: SLB)是一家全球性科技公司，百年來始終致力於推動能源創新。我們的業務遍布全球100多個國家和地區，而員工的來源地幾乎是營運所在國家和地區的兩倍。我們每天都致力於石油和天然氣創新、大規模數位化、產業脫碳以及開發和擴充新能源系統，以加快能源轉型。如欲瞭解更多資訊，請造訪 slb.com 。

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