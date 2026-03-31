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Lenovo annuncia una partnership globale con David Beckham

original Lenovo Announces Global Partnership with David Beckham

Lenovo Announces Global Partnership with David Beckham

MORRISVILLE, N.C.--(BUSINESS WIRE)--Lenovo oggi ha annunciato una partnership globale con David Beckham, riunendo uno dei personaggi della cultura popolare più famosi al mondo e una delle aziende tecnologiche leader a livello mondiale.

La collaborazione si basa sul crescente ruolo di Lenovo nel calcio mondiale, compresa la sua posizione di Official Technology Partner della FIFA World Cup 2026™ e della FIFA Women’s World Cup 2027™ . Il primo sodalizio di questo tipo per Lenovo vedrà la partecipazione di David Beckham al lavoro di Lenovo nelle soluzioni basate sull'intelligenza artificiale dedicate allo sport che stanno trasformando il gioco per le squadre, i giocatori, i dirigenti e i tifosi, specificamente mirati a migliorare le prestazioni per i team, creando esperienze più coinvolgenti per i tifosi, permettendo operazioni più efficienti, e generando nuovi flussi di entrate attraverso l'innovazione basata sull'AI.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

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Stuart Gill
sgill@lenovo.com

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