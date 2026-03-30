Klarna Payments ya está disponible en B‑Parts, el mayor sitio web de repuestos automotrices de Europa

LISBOA, Portugal--(BUSINESS WIRE)--Klarna, el banco digital global y proveedor de pagos flexibles, se asoció con B‑Parts, un destacado minorista en línea de repuestos automotrices usados y originales, para ofrecer a los consumidores mayor flexibilidad, comodidad, opciones y control en el momento del pago, sin intereses ni cargos ocultos.

A través de las cuotas sin interés de Klarna, los clientes de B‑Parts se beneficiarán de una mayor flexibilidad y control sobre sus finanzas. Klarna también garantiza una experiencia de compra segura gracias a su programa de protección al comprador, además de una variedad de funciones como cupones de reembolso y ofertas.

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