Klarna Payments ya está disponible en B‑Parts, el mayor sitio web de repuestos automotrices de Europa
Klarna Payments ya está disponible en B‑Parts, el mayor sitio web de repuestos automotrices de Europa
B‑Parts ofrece ahora a sus clientes una experiencia de compra más personalizada y flexible, con pagos sin interés a través de “Pay in 3”, entre otras funciones de Klarna.
LISBOA, Portugal--(BUSINESS WIRE)--Klarna, el banco digital global y proveedor de pagos flexibles, se asoció con B‑Parts, un destacado minorista en línea de repuestos automotrices usados y originales, para ofrecer a los consumidores mayor flexibilidad, comodidad, opciones y control en el momento del pago, sin intereses ni cargos ocultos.
A través de las cuotas sin interés de Klarna, los clientes de B‑Parts se beneficiarán de una mayor flexibilidad y control sobre sus finanzas. Klarna también garantiza una experiencia de compra segura gracias a su programa de protección al comprador, además de una variedad de funciones como cupones de reembolso y ofertas.
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