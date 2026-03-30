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Klarna Payments ya está disponible en B‑Parts, el mayor sitio web de repuestos automotrices de Europa

B‑Parts ofrece ahora a sus clientes una experiencia de compra más personalizada y flexible, con pagos sin interés a través de “Pay in 3”, entre otras funciones de Klarna.

LISBOA, Portugal--(BUSINESS WIRE)--Klarna, el banco digital global y proveedor de pagos flexibles, se asoció con B‑Parts, un destacado minorista en línea de repuestos automotrices usados y originales, para ofrecer a los consumidores mayor flexibilidad, comodidad, opciones y control en el momento del pago, sin intereses ni cargos ocultos.

A través de las cuotas sin interés de Klarna, los clientes de B‑Parts se beneficiarán de una mayor flexibilidad y control sobre sus finanzas. Klarna también garantiza una experiencia de compra segura gracias a su programa de protección al comprador, además de una variedad de funciones como cupones de reembolso y ofertas.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

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