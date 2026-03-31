A SLB e a Azule Energy ampliam operações digitais corporativas para fortalecer o fornecimento de energia em Angola

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--A empresa global de tecnologia SLB (NYSE: SLB) anunciou hoje um acordo de três anos com a Azule Energy para continuar e expandir o uso de sua plataforma digital corporativa nas operações da Azule em Angola. A plataforma ajudará a Azule a impulsionar uma execução mais consistente, acelerar a tomada de decisões e apoiar o fornecimento confiável de energia em todo o seu portfólio.

A Azule Energy — um consórcio da bp e da Eni e a maior produtora independente de energia em Angola — opera alguns dos ativos mais complexos da região. O acordo se baseia em dois anos de uso da Delfi™ na organização de reservatórios da Azule, onde a plataforma oferece suporte a estudos de reservatórios, modelagem, simulação e fluxos de trabalho de planejamento de poços, além de promover a integração digital em escala empresarial, conectando os fluxos de trabalho de reservatórios com ambientes de dados operacionais mais amplos ao longo do tempo.

“A Azule opera ativos de energia grandes e complexos, onde a confiabilidade e a consistência da execução são fundamentais”, disse ND Maduemezia, presidente da SLB para a Europa e África. “Este acordo expande o uso de uma plataforma digital empresarial que conecta fluxos de trabalho e dados, fortalecendo e acelerando a tomada de decisões e melhorando a previsibilidade da execução, em apoio ao fornecimento confiável de energia em Angola.”

O acordo reflete uma mudança para operações digitais em escala empresarial, possibilitada pela plataforma digital e pelos recursos em nuvem da SLB. A implementação é apoiada pelo Centro de Desempenho SLB Luanda, que permite a implantação e a manutenção de soluções digitais localmente.

A plataforma suporta fluxos de trabalho essenciais em todas as atividades de reservatório e planejamento da Azule, com integração a ambientes de dados operacionais mais amplos ao longo do tempo. Ela também posiciona a Azule para adotar rapidamente novas tecnologias digitais e habilitadas por IA à medida que surgem, permitindo a melhoria contínua do desempenho.

As primeiras implantações demonstram o impacto: fluxos de trabalho integrados, incluindo as soluções de planejamento e engenharia coerentes de poços DrillPlan™, reduziram os ciclos de planejamento de dias para horas, ao mesmo tempo que aumentaram a automação e minimizaram a coordenação manual.

A plataforma corporativa reforça a consistência da execução em todas as grandes e consolidadas operações da Azule, onde a disciplina operacional é fundamental para a sustentabilidade do desempenho.

Pontos-chave:

A SLB anunciou um acordo de três anos com a Azule Energy, um consórcio da bp e da Eni, para continuar e expandir o uso de sua plataforma digital Delfi™ nas operações da Azule em Angola.

O acordo apoia a consistência da execução em grandes e consolidadas operações de energia, reforçando o fornecimento confiável de energia.

As primeiras implantações mostram impacto operacional, com fluxos de trabalho de planejamento de poços integrados, incluindo DrillPlan™, reduzindo os ciclos de planejamento de dias para horas e aumentando a automação.

Sobre a SLB

A SLB (NYSE: SLB) é uma empresa global de tecnologia que impulsiona a inovação energética há 100 anos. Com presença global em mais de 100 países e funcionários representando quase o dobro de nacionalidades, trabalhamos diariamente para inovar no setor de petróleo e gás, fornecer soluções digitais em larga escala, descarbonizar indústrias e desenvolver e expandir novos sistemas de energia que aceleram a transição energética. Saiba mais em slb.com.

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