Biocytogen verleent Taisho Pharmaceutical een licentie op zijn RenNano®-platform voor de ontdekking van volledig menselijke antilichamen met uitsluitend zware ketens

BEIJING & TOKYO--(BUSINESS WIRE)--Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co., Ltd. (Biocytogen, SSE: 688796; HKEX: 02315), een wereldwijd biotechnologiebedrijf dat met innovatieve technologieën het onderzoek naar en de ontwikkeling van nieuwe, op antilichamen gebaseerde geneesmiddelen stimuleert, heeft vandaag bekendgemaakt dat het een platformlicentieovereenkomst heeft gesloten met Taisho Pharmaceutical Co., Ltd. ('Taisho'). Met deze overeenkomst verleent Biocytogen Taisho het recht op toegang tot en gebruik van zijn eigen RenNano ®-platform voor de ontdekking van volledig menselijke antilichamen met uitsluitend zware ketens (HCAbs), ten behoeve van de interne onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma’s van Taisho. Volgens de voorwaarden van de overeenkomst zal Taisho gebruikmaken van RenNano®-muizen om de generatie en screening van volledig menselijke HCAbs *in vivo* mogelijk te maken, en om downstream-onderzoek ter ondersteuning van de antilichaamontdekking te faciliteren.

