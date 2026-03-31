Les paiements Klarna sont désormais disponibles chez B-Parts, le plus grand site de vente de pièces automobiles en Europe

LISBONNE, Portugal--(BUSINESS WIRE)--Klarna, la banque numérique mondiale et fournisseur de solutions de paiement flexibles, s'associe à B-Parts, un important détaillant en ligne de pièces détachées auto d'occasion d'origine, afin d'offrir aux consommateurs davantage de flexibilité, de commodité, de choix et de contrôle au moment du paiement, sans intérêts ni frais cachés.

Grâce aux paiements échelonnés sans intérêts de Klarna, les clients de B-Parts bénéficieront d'une plus grande flexibilité et d'un meilleur contrôle de leurs finances. Klarna garantit également une expérience d'achat sécurisée grâce à son système de protection des acheteurs, ainsi que diverses fonctionnalités comme le cashback et des promotions.

« Nous poursuivons notre croissance locale, un nombre croissant de marques de différents secteurs reconnaissant l'énorme avantage d'offrir à leurs clients davantage d'options de paiement, permettant une expérience d'achat plus pratique et fluide », » explique Inês Fiúza Marques, directrice pays de Klarna au Portugal. « C’est fantastique d’avoir intégré B-Parts, et cela montre à quel point nos solutions sont largement adoptées. »

Manuel Araújo Monteiro, fondateur et directeur de B-Parts, ajoute : « Nous cherchons constamment à améliorer l'expérience d'achat de nos clients, en proposant des solutions qui simplifient et facilitent l'accès aux pièces détachées auto. L'intégration de Klarna a ajouté une option de paiement flexible qui a été très bien accueillie par nos utilisateurs. »

À propos de B-Parts

Fondée en 2015 et appartenant au groupe Stellantis, B-Parts est une entreprise portugaise de commerce électronique spécialisée dans la vente de pièces détachées auto d'occasion et d'origine (OEM). Présente à l'international, B-Parts encourage la réutilisation des composants automobiles dans le cadre de l'économie circulaire, offrant ainsi une alternative plus abordable et plus durable aux pièces détachées neuves. Les pièces détachées sont photographiées, cataloguées et vendues sous garantie, les clients pouvant ainsi rechercher et acheter en ligne en disposant de toutes les informations en matière de stock et de livraison.

À propos de Klarna

Klarna est une banque numérique mondiale et un prestataire de solutions de paiement flexibles. Forte de plus de 118 millions d’utilisateurs actifs dans le monde et de 3,4 millions de transactions quotidiennes, Klarna s’appuie sur un réseau de paiement et de commerce alimenté par l’IA pour permettre aux consommateurs de payer plus intelligemment, avec l’ambition d’être accessible partout et pour tout. Les consommateurs peuvent utiliser Klarna en ligne, en magasin ainsi que via Apple Pay et Google Pay. Un million de commerçants font confiance aux solutions innovantes de Klarna pour soutenir leur croissance et renforcer la fidélité de leurs clients, parmi lesquels Uber, H&M, Saks, Sephora, Macy’s, Ikea, Expedia Group, Nike et Airbnb. Klarna est cotée à la Bourse de New York (NYSE : KLAR). Pour en savoir plus, rendez-vous sur Klarna.com.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs au sens de la législation boursière en vigueur. Ces énoncés portent notamment, mais sans s’y limiter, sur nos performances financières futures, la structure de notre capital et les procédures applicables, notre stratégie commerciale, nos objectifs de croissance, les opportunités de marché, nos plans opérationnels, y compris l’issue de procédures judiciaires. L’emploi du futur et du conditionnel et de termes tels que « croire », « s’attendre à », « anticiper », « avoir l’intention de », « planifier », ainsi que d’autres expressions similaires, vise à identifier ces énoncés prospectifs.

Ces énoncés prospectifs sont soumis à des risques, des incertitudes et des hypothèses qui pourraient entraîner des écarts importants entre les résultats exprimés ou implicites et les résultats réels, y compris les risques liés à :

Notre capacité à fidéliser et à développer les relations avec les consommateurs et les commerçants ;

Concurrence et développements technologiques ;

Exigences en matière de conformité réglementaire et d'autorisation ;

Notre capacité à obtenir les avantages escomptés prévus dans nos accords de financement ;

Gestion du risque de crédit et disponibilité des financements ;

Conditions économiques générales et volatilité des marchés ; et

Notre capacité à nous développer sur de nouveaux marchés avec de nouveaux produits.

Les énoncés prospectifs reflètent notre point de vue à la date du présent communiqué et sont fondés sur les informations dont nous disposons actuellement. Nous ne nous engageons nullement à mettre à jour ces énoncés prospectifs, sauf si la loi l'exige. Les résultats réels peuvent différer sensiblement des résultats anticipés. Les investisseurs ne doivent pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs et sont invités à consulter les facteurs de risque mentionnés dans nos documents déposés auprès de la SEC pour obtenir une analyse plus complète des risques.

Catégorie : Actualités sur les partenariats

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.