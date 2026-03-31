Lenovo anuncia una alianza global con David Beckham

MORRISVILLE, Carolina del Norte--(BUSINESS WIRE)--Lenovo acaba de anunciar una alianza global con David Beckham, que reúne a una de las figuras culturales más reconocidas del mundo con una de las empresas tecnológicas líderes a nivel mundial.

Esta colaboración se suma al papel cada vez más importante de Lenovo en el fútbol mundial, que incluye su condición de patrocinador tecnológico oficial de la Copa Mundial de la FIFA 20 26™ y de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 20 27™. Esta alianza de Lenovo, la primera de su tipo, contará con la participación de David Beckham en el trabajo de Lenovo sobre soluciones impulsadas por IA y enfocadas en el deporte que están transformando el juego para clubes, jugadores, oficiales y aficionados, específicamente relacionadas con la mejora del rendimiento de los equipos, la creación de mejores experiencias para los aficionados, la habilitación de operaciones más eficientes y el impulso de nuevas fuentes de ingresos a través de la innovación impulsada por IA.

En su faceta como empresario, David Beckham aporta una perspectiva que trasciende con creces los límites del campo de juego. Tanto si se trata de un profesional que gestiona su jornada desde un solo dispositivo, del dueño de una pequeña empresa que busca obtener los mejores resultados con pocos recursos, o de una gran empresa que se replantea el funcionamiento de equipos enteros, David Beckham ayudará a dar vida a la idea central de esta colaboración: que la tecnología adecuada, impulsada por la IA, puede ayudar a cualquiera a rendir al máximo.

David Beckham también aparecerá en la próxima campaña de marketing global de Lenovo, que se lanzará en mayo, un mes antes del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Acerca de esta colaboración, David Beckham declaró:

“Lenovo es un líder mundial con una trayectoria más que demostrada en los escenarios más importantes del mundo. Me enorgullece asociarme con Lenovo para la Copa Mundial de la FIFA y más allá. El fútbol siempre se caracterizará por el talento, el instinto, el trabajo duro y los momentos inolvidables que hacen que este deporte sea especial. Ahora, la IA y los datos nos están ayudando a comprender este deporte más a fondo, y esto influye en la forma en que los jugadores y los entrenadores se preparan y en cómo los aficionados se conectan con el juego. Estoy deseando aprender más sobre el trabajo de vanguardia de Lenovo, que está abriendo nuevas ideas y ampliando el acceso al juego”.

El director ejecutivo y presidente de Lenovo, Yuanqing Yang, añadió:

“David no solo es una figura mundial en el ámbito del fútbol, los negocios y la cultura, es alguien que comprende el poder de la innovación para transformar el mundo. Eso lo convierte en el socio perfecto para ayudarnos a demostrar cómo una IA más inteligente puede mejorar la vida de todos y hacer que el trabajo sea más eficiente”.

Acerca de Lenovo

Lenovo es una potencia tecnológica global con ingresos de $69 000 millones de dólares estadounidenses, que ocupa el puesto 196 en la lista Fortune Global 500 y presta servicio a millones de clientes cada día en 180 mercados. Con una visión audaz de ofrecer tecnología más inteligente para todos, Lenovo ha consolidado su éxito como la mayor empresa de PC del mundo con una cartera completa de dispositivos habilitados para IA, preparados para IA y optimizados para IA. (PC, estaciones de trabajo, teléfonos inteligentes, tabletas), infraestructura (servidores, dispositivos de almacenamiento, computación edge y de alto rendimiento e infraestructura definida por el software), software, soluciones y servicios. La inversión continua de Lenovo en innovaciones que cambian el mundo está construyendo un futuro más equitativo, confiable e inteligente para todos, en todas partes. Lenovo cotiza en la bolsa de Hong Kong como Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY). Para obtener más información, visite https://www.lenovo.com y lea nuestras últimas noticias en el StoryHub.

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