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I pagamenti con Klarna sono ora disponibili presso B-Parts, il sito web di ricambi automobilistici più grande d'Europa

B-Parts ora offre ai suoi clienti un'esperienza di shopping più personalizzata e flessibile, con pagamenti senza interessi attraverso "Pay in 3", tra le altre funzionalità Klarna.

LISBONA, Portogallo--(BUSINESS WIRE)--Klarna, banca digitale globale e fornitore di pagamenti flessibili, sta unendo le forze con B-Parts, uno dei principali rivenditori online di ricambi automobilistici usati e originali, per offrire ai consumatori maggiore flessibilità, comodità, scelta e controllo al punto dei pagamenti, senza interesse o costi nascosti.

Attraverso i pagamenti a rate senza interessi di Klarna, i clienti di B-Parts trarranno vantaggio dalla maggiore flessibilità e dal controllo sulle propri finanze. Klarna inoltre assicura un'esperienza di shopping sicura grazie allo schema di protezione dell'acquirente, oltre a una gamma di opzioni come cashback e offerte.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

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