Lenovo annonce un partenariat mondial avec David Beckham

MORRISVILLE, Caroline du Nord--(BUSINESS WIRE)--Lenovo a annoncé aujourd’hui un partenariat mondial avec David Beckham, réunissant ainsi l’une des figures culturelles les plus reconnues au monde et l’une des principales entreprises technologiques mondiales.

Cette collaboration s’inscrit dans le prolongement du rôle croissant de Lenovo dans le football mondial, notamment en tant que partenaire technologique officiel de la Coupe du monde de la FIFA2026™et de la Coupe du monde féminine de la FIFA2027™.Ce partenariat unique en son genre permettra à David Beckham de participer aux travaux de Lenovo sur des solutions axées sur le sport et basées sur l’IA, qui transforment le jeu pour les clubs, les joueurs, les officiels et les fans, en visant notamment à améliorer les performances des équipes, à créer de meilleures expériences pour les fans, à permettre des opérations plus efficaces et à générer de nouvelles sources de revenus grâce à l’innovation basée sur l’IA.

En tant que chef d’entreprise, David Beckham apporte une perspective qui dépasse largement le cadre du terrain. Qu’il s’agisse d’un professionnel gérant son quotidien à partir d’un seul appareil, d’un chef de petite entreprise cherchant à faire plus avec moins, ou d’une grande entreprise repensant le fonctionnement de ses équipes, David Beckham contribuera à donner vie à l’idée au cœur de cette collaboration : la technologie adéquate, alimentée par l’IA, peut aider chacun à donner le meilleur de lui-même.

David Beckham figurera également dans la prochaine campagne marketing mondiale de Lenovo, qui sera lancée en mai, un mois avant le coup d’envoi de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™.

Dans le cadre de ce partenariat, David Beckham déclare :

« Lenovo est un leader mondial qui a fait ses preuves sur les plus grandes scènes internationales. Je suis fier de m’associer à Lenovo pour la Coupe du Monde de la FIFA et au-delà. Le football sera toujours défini par le talent, l’instinct, le travail acharné et les moments inoubliables qui rendent ce sport si spécial. Aujourd’hui, l’IA et les données nous aident à mieux comprendre ce sport, en façonnant la manière dont les joueurs et les entraîneurs se préparent et dont les fans s’impliquent dans le jeu. J’ai hâte d’en savoir plus sur les travaux de pointe de Lenovo, qui ouvrent la voie à de nouvelles idées et élargissent l’accès au football. »

Yuanqing Yang, directeur général et président de Lenovo, ajoute :

« David est non seulement une figure mondiale du football, des affaires et de la culture, mais il comprend aussi le pouvoir de l'innovation pour transformer le monde. Cela fait de lui le partenaire idéal pour nous aider à démontrer comment une IA plus intelligente peut améliorer la vie et le travail de tous. »

À propos de Lenovo

Lenovo est un géant technologique mondial réalisant un chiffre d'affaires de 69 milliards USD, classé 196e au Fortune Global 500 et au service de millions de clients quotidiennement sur 180 marchés. Fort d'une vision ambitieuse qui repose sur la volonté d'offrir une technologie plus intelligente à tous, Lenovo a capitalisé sur son succès en tant que leader mondial des PC pour proposer une gamme complète d'appareils (PC, stations de travail, smartphones, tablettes), d'infrastructures (serveurs, stockage, périphérie de réseau, calcul haute performance et infrastructure définie par logiciel), de logiciels, de solutions et de services compatibles, prêts et optimisés pour l'IA. L'investissement continu de Lenovo dans l'innovation favorise la construction d'un avenir plus équitable, plus fiable et plus intelligent pour tous, partout dans le monde. Lenovo est cotée à la Bourse de Hong Kong sous le nom de Lenovo Group Limited (HKSE : 992) (ADR : LNVGY). Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.lenovo.com et consultez les dernières actualités sur notre site StoryHub.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.