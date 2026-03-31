ePLDT Group携手CSG推动企业转型与以客户为中心的创新

马尼拉，菲律宾--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- PLDT 旗下的信息与通信技术（ICT）子公司ePLDT Group已选择CSG® （NASDAQ：CSGS）为其下一阶段的业务增长提供支持。ePLDT及其数据中心子公司 VITRO Inc. 将与CSG携手，持续巩固其强大的数字化基石，为企业客户带来更快捷的开通流程、更贴合需求的技术方案以及更简化的计费体验。

ePLDT & VITRO Inc.总裁兼首席执行官Victor S. Genuino表示，“随着我们不断提升数字化转型能力，我们的重点是通过简化合作流程并加速成果落地，为客户创造切实价值。凭借其深厚的行业专业知识以及与PLDT的长期合作关系，CSG发挥重要作用，帮助我们为菲律宾企业提供更敏捷、更高效且以客户为中心的体验。”

借助CSG Quote & Order和CSG Encompass，ePLDT Group进一步增强了自身能力，以简化复杂的企业需求，推动可持续的收入增长与客户生命周期价值，并巩固其覆盖多云、数据与人工智能、托管服务、网络安全解决方案及数据中心解决方案等产品组合的数字化根基。这些能力进而帮助企业降低复杂性、加速决策进程，并通过更易于理解、采购和部署的ICT服务保持竞争优势。

CSG市场拓展高级副总裁Ian Watterson表示，“在当今的数字经济中，对数据中心、云服务和网络安全服务的需求呈爆炸式增长。作为值得信赖的数字化转型推动者，ePLDT Group是亚太地区许多重要现代化项目背后的中流砥柱。我们深感荣幸能依托CSG与PLDT长达20余年的合作关系，助力ePLDT拓展业务规模，并推动该地区下一波企业转型浪潮。”

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