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ePLDT Group携手CSG推动企业转型与以客户为中心的创新

通过先进的平台升级，提升企业体验并加快实现价值

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马尼拉，菲律宾--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- PLDT 旗下的信息与通信技术（ICT）子公司ePLDT Group已选择CSG® （NASDAQ：CSGS）为其下一阶段的业务增长提供支持。ePLDT及其数据中心子公司 VITRO Inc. 将与CSG携手，持续巩固其强大的数字化基石，为企业客户带来更快捷的开通流程、更贴合需求的技术方案以及更简化的计费体验。

ePLDT & VITRO Inc.总裁兼首席执行官Victor S. Genuino表示，“随着我们不断提升数字化转型能力，我们的重点是通过简化合作流程并加速成果落地，为客户创造切实价值。凭借其深厚的行业专业知识以及与PLDT的长期合作关系，CSG发挥重要作用，帮助我们为菲律宾企业提供更敏捷、更高效且以客户为中心的体验。”

借助CSG Quote & OrderCSG Encompass，ePLDT Group进一步增强了自身能力，以简化复杂的企业需求，推动可持续的收入增长与客户生命周期价值，并巩固其覆盖多云、数据与人工智能、托管服务、网络安全解决方案及数据中心解决方案等产品组合的数字化根基。这些能力进而帮助企业降低复杂性、加速决策进程，并通过更易于理解、采购和部署的ICT服务保持竞争优势。

CSG市场拓展高级副总裁Ian Watterson表示，“在当今的数字经济中，对数据中心、云服务和网络安全服务的需求呈爆炸式增长。作为值得信赖的数字化转型推动者，ePLDT Group是亚太地区许多重要现代化项目背后的中流砥柱。我们深感荣幸能依托CSG与PLDT长达20余年的合作关系，助力ePLDT拓展业务规模，并推动该地区下一波企业转型浪潮。”

了解更多关于CSG Quote & Order如何加速价值实现，并为从 Telenor DenmarkOne NZ等全球行业创新者打造更卓越的B2B体验。

关于CSG
CSG助力企业打造难忘的体验，使人与企业更容易连接、使用和支付他们重视的服务。我们的客户体验、计费和支付解决方案可帮助任何规模的企业营利并对行业产生影响力。借助我们的SaaS解决方案，企业领导者可以掌控企业的未来，并从全球极为敬业和具有前瞻性思维的CSG员工那里获得全程指导。

是否想和全球各大品牌一样信任CSG，为未来做好准备并成为变革者？请访问 csgi.com 了解更多信息。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

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