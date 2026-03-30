Biocytogen accorde à Taisho Pharmaceutical une licence pour sa plateforme RenNano® de découverte d'anticorps à chaîne lourde entièrement humains

PÉKIN ET TOKYO--(BUSINESS WIRE)--Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co., Ltd. (Biocytogen, SSE : 688796 ; HKEX : 02315), une société mondiale de biotechnologie qui mène des activités de recherche et développement sur de nouveaux médicaments à base d’anticorps grâce à des technologies innovantes, a annoncé aujourd’hui avoir conclu un accord de licence de plateforme avec Taisho Pharmaceutical Co., Ltd. (« Taisho »), accordant à cette dernière le droit d'accéder à la plateforme exclusive de découverte d'anticorps à chaîne lourde entièrement humains (human heavy chain-only antibody, HCAbs) RenNano® de Biocytogen, afin de l'utiliser dans le cadre de ses programmes internes de recherche et développement.

Selon les termes de cet accord, Taisho utilisera les souris RenNano® pour produire et cribler in vivo des anticorps monoclonaux entièrement humains, et pour soutenir les travaux de recherche en aval liés à la découverte d'anticorps. Les modalités financières de l'accord n'ont pas été divulguées.

« Nous sommes très heureux de ce partenariat conclu avec Taisho », a déclaré le Dr Yuelei Shen, PDG de Biocytogen. « RenNano® est une plateforme robuste et puissante de découverte d’anticorps VHH entièrement humains, qui offre une base idéale pour le développement d’une large gamme de traitements innovants de nouvelle génération. Grâce à cette collaboration, RenNano® soutiendra les efforts de R&D internes de Taisho et permettra d'optimiser le processus de découverte d'anticorps VHH entièrement humains. »

Cette collaboration vient enrichir le portefeuille croissant de partenariats internationaux de Biocytogen. Grâce à sa capacité à induire une réponse immunitaire in vivo robuste, la plateforme RenNano® permet de générer efficacement des anticorps entièrement humains à chaîne lourde unique, caractérisés par une diversité, une spécificité et une affinité élevées, ainsi qu’une facilité de développement optimale. Elle prend en charge l'ensemble des modalités de nouvelle génération propres aux anticorps VHH, notamment les anticorps bispécifiques, les conjugués anticorps-médicaments (CAM) et les thérapies par cellules CAR-T in vivo.

À propos de Biocytogen

Biocytogen (SSE : 688796 ; HKEX : 02315) est une société mondiale de biotechnologie qui mène des activités de recherche et développement dans le domaine des médicaments innovants à base d'anticorps. Fondée sur la technologie d'édition génétique, Biocytogen a mis en place une plateforme à double moteur combinant une bibliothèque d'anticorps entièrement humains et un vaste portefeuille de modèles murins humanisés, permettant une approche systématique pour accélérer la découverte et le développement de médicaments à l'échelle mondiale.

Biocytogen a développé indépendamment ses plateformes propriétaires RenMice® (RenMab® / RenLite® / RenNano® / RenTCR™ / RenTCR mimic™) pour la découverte d'anticorps monoclonaux/bispécifiques/multispécifiques entièrement humains, la découverte de conjugués anticorps-médicament bispécifiques, la découverte d’anticorps hu-VHH et la découverte d'anticorps mimétiques de TCR. La société a également créé une sous-marque, RenSuper™ Biologics, afin d’explorer la possibilité de partenariats mondiaux pour une bibliothèque prête à l'emploi de plus d'un million de séquences d'anticorps entièrement humains contre plus de 1 000 cibles, dans le cadre d'une collaboration internationale. Au 31 décembre 2025, plus de 350 accords portant sur des anticorps thérapeutiques et des actifs cliniques, couvrant le co-développement, les licences et les transferts, avaient été conclus à l'échelle mondiale, notamment des partenariats emblématiques avec des multinationales pharmaceutiques de premier plan. Pionnière dans la création de modèles humanisés par insertion de cibles médicamenteuses pour la recherche préclinique, Biocytogen actuellement plusieurs milliers de modèles animaux et cellulaires prêts à l'emploi sous sa marque BioMice™, ainsi que des services de pharmacologie préclinique et d'édition génique à des clients du monde entier. Basée à Beijing, Biocytogen possède des filiales en Chine (Haimen, Jiangsu et Shanghai), aux États-Unis (Boston, San Francisco et San Diego) et en Allemagne (Heidelberg). Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://biocytogen.com.

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