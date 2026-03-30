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Biocytogen concede a Taisho Pharmaceutical una licenza per la sua piattaforma RenNano® per l'identificazione di anticorpi completamente umani a catena pesante

BEIJING e TOKYO--(BUSINESS WIRE)--Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co., Ltd. (Biocytogen, SSE: 688796; HKEX: 02315), un'azienda biotecnologica globale a capo di ricerca e sviluppo di nuovi farmaci a base di anticorpi tramite tecnologie innovative, ha annunciato oggi di aver sottoscritto un accordo di licenza della piattaforma con Taisho Pharmaceutical Co., Ltd. ("Taisho"), che concederà a Taisho il diritto di accedere e utilizzare la piattaforma proprietaria di Biocytogen, RenNano® per il rilevamento di anticorpi completamente umani a catena esclusivamente pesante (HCAb) per i propri programmi di ricerca e sviluppo.

Secondo i termini dell'accordo, Taisho fornirà i topi di RenNano® per consentire la generazione e lo screening di HCAb in vivo completamente umani e sostenere la ricerca a valle associata al rilevamento di anticorpi.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

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Contatti di Biocytogen
Risorse e piattaforme relative agli anticorpi: BD-Licensing@biocytogen.com
Contatto per i media: pr@biocytogen.com.cn

Industry:

Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co., Ltd.

SHH:688796
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