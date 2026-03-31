SLB en Azule Energy brengen digitale bedrijfsactiviteiten op schaal om de levering van energie in Angola te versterken
SLB’s digitale platform voor bedrijven zal de uitvoeringsbetrouwbaarheid verbeteren in Azule’s activiteiten in Angola
HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--Het internationale technologiebedrijf SLB (NYSE: SLB) maakte vandaag een drie jaar lopende overeenkomst met Azule Energy bekend om het gebruik van haar digitale platform voor bedrijven verder te zetten en uit te breiden in Azule’s activiteiten in Angola. Het platform zal Azule helpen om consistentere uitvoering te bevorderen, het nemen van beslissingen te versnellen en betrouwbare levering van energie in haar hele portfolio te ondersteunen.
Azule Energy — een joint venture van bp en Eni en de grootste onafhankelijke producent van energie in Angola — exploiteert een aantal van de meest complexe activa in de regio.
Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.
