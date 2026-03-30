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Biocytogen | 完全ヒト型重鎖抗体発見プラットフォーム「RenNano®」に関するライセンス契約を大正製薬と締結

北京&東京--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- 革新的な技術を用いた新規抗体医薬品の研究開発を推進するグローバルバイオテクノロジー企業であるBiocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co., Ltd.（以下「Biocytogen」、中国上海証券取引所：688796、香港証券取引所：02315）は本日、大正製薬株式会社（以下「大正製薬」）との間で、プラットフォームライセンス契約を締結したことを発表しました。本契約により、大正製薬は自社の研究開発プログラムにおいて、Biocytogenが独自に開発した完全ヒト型重鎖抗体（HCAb）創薬プラットフォーム「RenNano®」へのアクセスおよび使用が可能となります。

本契約の条件に基づき、大正製薬はRenNano®マウスを用いて、完全ヒト型HCAbの生体内での創出およびスクリーニングを行い、抗体創薬研究を推進します。なお、本契約に関する金銭的条件については非開示とされています。

Biocytogenの社長兼CEOである沈月雷博士は、「大正製薬との提携を大変嬉しく思います。RenNano®は、強力で優れた完全ヒトVHH創薬プラットフォームであり、幅広い次世代革新的治療薬開発のための理想的な抗体基盤を提供します。この提携を通じて、RenNano®は大正製薬の社内研究開発を支援し、より効率的な完全ヒトVHH創薬プロセスの構築に貢献できます。」と述べています。

この提携により、Biocytogenのグローバルパートナーシップがさらに拡大されます。RenNano®プラットフォームは、その強力なin vivo免疫応答を活用し、多様性、高特異性、高親和性、優れた開発適性を備えた完全ヒト重鎖抗体を効率的に作製することを可能にします。このプラットフォームは、二重特異性抗体、抗体薬物複合体（ADC）、in vivo CAR-T治療法など、次世代VHHをベースとした抗体モダリティを包括的にサポートします。

Biocytogen 会社概要

Biocytogen（上海証券取引所：688796、香港証券取引所：02315）は、革新的な技術を用いた新規抗体医薬品の研究開発を推進するグローバルバイオテクノロジー企業です。遺伝子編集技術を基盤として、完全ヒト抗体ライブラリーと多数の標的遺伝子をヒト化したマウスモデルの両方を備えた二軸のプラットフォームを確立し、グローバルな創薬と開発を包括的に加速させています。

Biocytogenは、完全ヒトモノクローナル抗体／二重特異性抗体／多重特異性抗体の創薬、二重特異性抗体薬物複合体の創薬、hu-VHHの創薬、TCRミミック抗体の創薬を目的とした独自のRenMice®（RenMab®/ RenLite®/ RenNano®/ RenTCR™/ RenTCR mimic™）プラットフォームを独自に開発し、サブブランドであるRenSuper™ Biologicsを設立しました。これにより、1,000以上の標的に対する1,000,000以上の完全ヒト抗体配列を既製ライブラリーとして提供し、世界的な提携を模索しています。2025年12月31日時点では、Biocytogenは350件以上の医薬品に関する共同開発／ライセンス供与／移転契約を締結しています。Biocytogenは、前臨床研究に向けた創薬標的のノックインヒト化モデルの構築を先駆的に進めており、現在、同社のサブブランドであるBioMice™のもと、数千種類の既製の動物モデルと細胞株に加え、世界中の顧客に前臨床薬理学および遺伝子編集サービスを提供しています。北京に本社を置くBiocytogenは、中国（海門、江蘇省、上海）、米国（ボストン、サンフランシスコ、サンディエゴ）、ドイツ（ハイデルベルク）に支社を構えています。詳細については、https://biocytogen.jp をご覧ください。

Contacts

Biocytogen お問い合わせ先
抗体アセットおよびプラットフォーム：BD-Licensing@biocytogen.com
広報：pr@biocytogen.com.cn

Industry:

Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co., Ltd.

SHH:688796
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広報：pr@biocytogen.com.cn

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