ePLDTグループ、CSGと連携しエンタープライズ変革と顧客中心のイノベーションを推進

フィリピン・マニラ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- PLDTの情報通信技術（ICT）子会社であるePLDTグループは、事業成長の次なるフェーズを支えるパートナーとしてCSG® （NASDAQ: CSGS）を選定しました。ePLDTおよびデータセンター子会社のVITRO Inc.は、CSGと協力し、堅牢なデジタル基盤をさらに強化することで、エンタープライズ顧客に対して、より迅速なアクティベーションプロセス、よりカスタマイズされたテクノロジーサービス、よりシンプルな請求体験を提供していきます。

ePLDT & VITRO Inc.の社長兼最高経営責任者（CEO）であるビクター・S・ジェヌイノ氏は、「当社はデジタルトランスフォーメーション能力の向上を推進し続けており、お客様とのエンゲージメントを簡素化し、より迅速な成果を実現することで、お客様に確かな価値を提供することに注力しています。CSGは深い専門知識とPLDTとの長年にわたる関係を活かし、フィリピンの企業に対して、より迅速で効率的かつ顧客中心の体験を提供する上で重要な役割を果たしています」と、述べています。

CSG Quote & OrderとCSG Encompassの導入により、ePLDTグループは、複雑なエンタープライズ要件の簡素化、継続的な収益と顧客生涯価値の向上、そしてマルチクラウド、データ・AI、マネージドサービス、サイバーセキュリティー、データセンターソリューションにわたるポートフォリオ全体のデジタル基盤の強化をさらに推進します。これにより、企業はICTサービスをより容易に理解・調達・導入できるようになり、複雑さの軽減、意思決定の迅速化、競争力の維持が可能になります。

CSGのシニアバイスプレジデント兼GTM（ゴートゥーマーケット）担当のイアン・ワターソン氏は、「デジタル経済において、データセンター、クラウド、サイバーセキュリティーサービスへの需要は急増しています。信頼されるデジタルトランスフォーメーションの推進役として、ePLDTグループはアジア太平洋地域における多くの重要なモダナイゼーション推進の基盤となっています。CSGとPLDTの20年以上にわたる関係を礎に、ePLDTの事業拡大を支援し、この地域におけるエンタープライズ変革の次の波を推進できることを光栄に思います」と、述べました。

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CSGについて

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