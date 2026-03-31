Lenovo宣布與David Beckham達成全球合作

北卡羅來納州莫里斯維爾--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Lenovo今日宣布與David Beckham達成全球合作，全球極具知名度的公眾人物和全球頂尖科技企業實現強強聯手。

本次合作建立在Lenovo在全球足球領域不斷擴大的影響力基礎之上，包括2026年國際足協世界盃(Official Technology Partner of FIFA World Cup 2026™) 和2027年國際足協女足世界盃(FIFA Women’s World Cup 2027™) 官方技術合作夥伴的身分。此次Lenovo開創性的合作將使David Beckham參與Lenovo聚焦運動領域的AI驅動解決方案相關工作，這些解決方案正為俱樂部、球員、賽事官員和球迷革新足球運動，具體包括提升球隊競技表現、打造更優質的球迷體驗、實現更高效的營運，以及透過AI驅動的創新開拓新的收入來源。

身為自主經營企業的企業家，David Beckham所帶來的視角遠不止於足球場本身。無論是透過單一裝置管理日常事務的專業人士、力求以更少資源達成更多目標的小企業主，還是重新規劃團隊整體工作模式的大型企業，David Beckham都將協助詮釋本次合作的核心構想：由AI驅動的合適技術，能夠協助每個人發揮最佳狀態。

David Beckham還將亮相Lenovo即將於5月上線的全球行銷活動，該活動將在2026年國際足協世界盃開賽前一個月推出。

談及此次合作，David Beckham表示：

「Lenovo是一家全球領軍企業，在世界最大的舞臺上擁有經過驗證的業績記錄。我很驕傲能與Lenovo在世界盃及更多領域展開合作。足球的核心永遠是天賦、本能、努力拼搏和那些讓這項運動獨具魅力的難忘瞬間。如今AI和資料正協助我們更深入地理解這項運動——影響球員和教練的備戰方式，以及球迷與賽事的連結方式。我期待深入瞭解Lenovo的尖端技術成果，這些技術正在開拓新的思路，並擴大足球運動的參與度。」

Lenovo執行長兼董事長楊元慶補充說道：

「David不僅是足球、商業和文化領域的全球標竿人物，更深諳創新改變世界的力量，這讓他成為理想的合作夥伴，來協助我們展現更智慧的AI如何為所有人帶來更美好的生活、實現更高效的工作。」

關於Lenovo

Lenovo是一家年收入690億美元的全球化科技巨擘，名列《財星》世界500大企業第196名，每天服務遍布全球180個市場數以百萬計的客戶。為實現「智慧，為每一個可能」的公司願景，Lenovo在不斷夯實全球個人電腦市場冠軍地位的基礎上，積極建構全堆疊式的運算能力，現已擁有包括AI賦能、AI導向和AI最佳化的終端（個人電腦、工作站、智慧型手機、平板電腦）、基礎設施（伺服器、儲存、邊緣運算、高效能運算和軟體定義基礎設施）、軟體、解決方案和服務在內的完整產品路線圖。Lenovo持續投資於改變世界的創新，為世界各地的人們成就一個更加包容、值得信賴且更加智慧的未來。Lenovo以Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY)的名義在香港交易所上市。如欲瞭解更多資訊，請造訪 https://www.lenovo.com ，並在我們的 StoryHub 上閱讀最新消息。

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