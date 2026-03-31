SLB e Azule Energy ampliano le operazioni digitali aziendali per rafforzare la distribuzione di energia in Angola

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--L'azienda tecnologica globale SLB (NYSE: SLB) ha annunciato oggi un accordo triennale con Azule Energy per continuare a espandere l'uso della sua piattaforma digitale aziendale all'interno delle operazioni di Azule in Angola. La piattaforma aiuterà Azule a garantire un'esecuzione più uniforme, accelerare il processo decisionale e supportare una distribuzione dell'energia affidabile all'interno del suo portafoglio.

Azule Energy, una joint venture di bp ed Eni e il più grande produttore indipendente di energia in Angola, gestisce alcuni degli asset più complessi della regione.

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