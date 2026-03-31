SLB e Azule Energy ampliano le operazioni digitali aziendali per rafforzare la distribuzione di energia in Angola
SLB e Azule Energy ampliano le operazioni digitali aziendali per rafforzare la distribuzione di energia in Angola
La piattaforma digitale aziendale di SLB migliorerà l'affidabilità dell'esecuzione all'interno delle operazioni di Azule in Angola
HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--L'azienda tecnologica globale SLB (NYSE: SLB) ha annunciato oggi un accordo triennale con Azule Energy per continuare a espandere l'uso della sua piattaforma digitale aziendale all'interno delle operazioni di Azule in Angola. La piattaforma aiuterà Azule a garantire un'esecuzione più uniforme, accelerare il processo decisionale e supportare una distribuzione dell'energia affidabile all'interno del suo portafoglio.
Azule Energy, una joint venture di bp ed Eni e il più grande produttore indipendente di energia in Angola, gestisce alcuni degli asset più complessi della regione.
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