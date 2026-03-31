-

レノボ、デビッド・ベッカムとのグローバル・パートナーシップを発表

original Lenovo Announces Global Partnership with David Beckham

Lenovo Announces Global Partnership with David Beckham

ノースカロライナ州モリスビル--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- レノボは、デビッド・ベッカムとのグローバル・パートナーシップを発表しました。世界的に著名な文化的アイコンであるベッカムとテクノロジー企業のレノボが手を組みます。

今回のコラボレーションは、FIFAワールドカップ 2026 公式テクノロジーパートナーおよびFIFA女子ワールドカップ 2027 公式テクノロジーパートナーとしての役割など、レノボがグローバルサッカー分野で存在感を拡大していることを背景としています。レノボにとって初の試みとなるこのパートナーシップにより、デビッド・ベッカムはレノボのスポーツ向けAIソリューションの取り組みに参画します。これらのソリューションは、クラブ、選手、審判、ファンにとっての試合体験を変革するもので、チームのパフォーマンス向上、ファン体験の改善、運営の効率化、AIイノベーションによる新たな収益機会の創出に関連しています。

自らビジネスを経営するデビッド・ベッカムは、ピッチの枠を超えて共感を呼ぶ視点を持っています。1台のデバイスで1日を管理するプロフェッショナル、限られたリソースでより多くのことを実現しようとするスモールビジネスのオーナー、チーム全体の働き方を見直す企業——デビッド・ベッカムは、このコラボレーションのコアとなるアイデア、すなわちAIを活用した適切なテクノロジーが誰もが最高のパフォーマンスを発揮する助けになるという考えを体現していきます。

デビッド・ベッカムは、FIFAワールドカップ2026開幕の1か月前となる5月に公開予定のレノボのグローバル・マーケティング・キャンペーンにも登場します。

このパートナーシップについて、デビッド・ベッカム氏は次のように述べています。

「レノボは、世界最大の舞台で確かな実績を持つグローバルリーダーです。FIFAワールドカップをはじめとするさまざまな取り組みで、レノボとパートナーシップを組めることを誇りに思います。サッカーは常に、才能、直感、ハードワーク、そして試合を特別なものにする忘れられない瞬間によって定義されるスポーツです。今ではAIとデータがスポーツをより深く理解する助けとなり、選手やコーチの準備の仕方やファンが試合とつながる方法を変えています。新しいアイデアを切り開き、サッカーへのアクセスを広げるレノボの最先端の取り組みについてさらに学ぶことを楽しみにしています」

レノボの会長兼CEOである楊元慶氏は次のように述べています。

「デビッドはサッカー、ビジネス、文化の各分野にわたるグローバルな存在であるだけでなく、イノベーションが世界を変える力を理解している人物です。よりスマートなAIがすべての人にとってより良い生活とより効率的な仕事を実現できることを示す上で、最適なパートナーです」

Lenovoについて

Lenovo（レノボ）は、売上高690億米ドルを誇る世界的なテクノロジー企業であり、フォーチュン・グローバル500で196位にランクしており、180の市場で日々数百万人の顧客にサービスを提供しています。「すべての人に、よりスマートなテクノロジーを」という大胆なビジョンを掲げるレノボは、AIを活用し、AIに対応し、そしてAI向けに最適化されたデバイス（PC、ワークステーション、スマートフォン、タブレット）、インフラ（サーバー、ストレージ、エッジ、高性能コンピューティング、ソフトウェア定義インフラ）、ソフトウェア、ソリューション、そしてサービスまで、フルスタックのポートフォリオを持つ世界最大のPC企業としての成功を築いてきました。レノボは、世界を変えるイノベーションへの継続的な投資を通じて、あらゆる場所のすべての人々のために、より公平で信頼できる、よりスマートな未来を築いています。レノボは、香港証券取引所にLenovo Group Limited（HKSE：992、ADR：LNVGY）として上場しています。詳細については、 https://www.lenovo.com をご覧ください。また、レノボについての最新ニュースは、 StoryHub でお読みください。

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。

Contacts

Stuart Gill
sgill@lenovo.com

Industry:

Lenovo

SEHK:0992
Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

Stuart Gill
sgill@lenovo.com

More News From Lenovo

レノボ、MWC 2026で適応型AI PC、モジュラー・コンセプト群、Lenovo Qiraの展開を発表

スペイン、バルセロナ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- MWC® 2026において、レノボは、ビジネスユーザー、クリエイター、学生、ゲーマー向けに設計された、新世代の適応型AIデバイスおよび先進的なコンセプトを発表します。新たなモジュラー型PCアーキテクチャ、裸眼3D対応ノートパソコンのコンセプト、折りたたみ式携帯型ゲーミングデバイス、そしてLenovo Qiraの初期展開を柱とするレノボの展示は、人やその環境に高度に適応するシステムへと進化するパーソナル・コンピューティングのより広範な変化を反映しています。 レノボはポートフォリオ全体にわたり、よりパーソナライズされ、先回りして対応し、安全性の高いテクノロジーの提供に引き続き注力するとともに、デバイス間で自然に連携する統合型AIエコシステムの構築を推進しています。 「AI時代は、単一のデバイスやアプリケーションによって定義されるのではなく、私たちが利用するあらゆるものにわたりシームレスに機能するインテリジェントなシステムによって形作られるでしょう」と、レノボのインテリジェント・デバイス・グループ（IDG）...

レノボ・グループ、2025/26年度第3四半期の決算発表

香港--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- レノボ・グループ・ リミテッド（HKSE:992）（ADR:LNVGY）は、子会社を含むレノボ・グループ（以下「同グループ」）の2025/26年度第3四半期決算を発表しました。同四半期は、売上高が過去最高となり、収益性が加速したほか、AI関連収益の拡大が継続しました。同四半期の同グループ売上高は、会計年度の四半期として過去最高となる222億米ドルに達し、前年同期比18%増となりました。全事業グループで売上高が前年同期比2桁成長を遂げました。FY24/25第3四半期およびFY25/26第3四半期における、営業外の非現金項目ならびに一時的な利益・費用を除くと、調整後純利益（株主帰属利益－非HKFRS）[1]は5億8,900万米ドルとなり、前年同期比36%増となりました。調整後純利益率[1]は2.7%に拡大しました。 今回の業績は、同グループが「2桁成長と持続的な収益性」という目標を実現できることを示すとともに、イノベーションによる成長推進と、オペレーショナル・エクセレンスによる変動局面への対応を通じて、景気循環を乗り越え...

レノボ、Tech World @ CES 2026にて、パーソナライズ型・知覚型・プロアクティブAIポートフォリオでハイブリッドAIの次なる時代を定義

ラスベガス--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- ラスベガスのSphereで開催されたTech World @ CES 2026において、レノボはハイブリッドAIの未来に向けた、これまでで最も大胆なイノベーションを発表し、新たなパーソナルAIスーパーエージェント、AI PCおよびスマートフォン、エージェンティック・ネイティブなウェアラブルを含む概念実証、次世代のエンタープライズ向けAIインフラ、そしてエンターテインメントおよびスポーツ分野における画期的な業界連携を紹介しました。 デバイス、インフラ、ソリューション、そしてサービス全体にわたる長年のAIイノベーションを基盤に、レノボはAIが今やパーソナライズされ、高い知覚性とプロアクティブ性を備え、あらゆる場所に存在することを示しました。レノボの新たな提供内容は、個人および組織に適応し、デジタルツインとしてエコシステム全体のアクションを統合・調整することで、生産性、つながり、そして創造性を高めます。 Sphereのステージで行われた没入型体験では、業界のリーダーや著名人がレノボとともに登壇し、ハイブリッドAIがパ...
Back to Newsroom