レノボ、デビッド・ベッカムとのグローバル・パートナーシップを発表

ノースカロライナ州モリスビル--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- レノボは、デビッド・ベッカムとのグローバル・パートナーシップを発表しました。世界的に著名な文化的アイコンであるベッカムとテクノロジー企業のレノボが手を組みます。

今回のコラボレーションは、FIFAワールドカップ 2026 公式テクノロジーパートナーおよびFIFA女子ワールドカップ 2027 公式テクノロジーパートナーとしての役割など、レノボがグローバルサッカー分野で存在感を拡大していることを背景としています。レノボにとって初の試みとなるこのパートナーシップにより、デビッド・ベッカムはレノボのスポーツ向けAIソリューションの取り組みに参画します。これらのソリューションは、クラブ、選手、審判、ファンにとっての試合体験を変革するもので、チームのパフォーマンス向上、ファン体験の改善、運営の効率化、AIイノベーションによる新たな収益機会の創出に関連しています。

自らビジネスを経営するデビッド・ベッカムは、ピッチの枠を超えて共感を呼ぶ視点を持っています。1台のデバイスで1日を管理するプロフェッショナル、限られたリソースでより多くのことを実現しようとするスモールビジネスのオーナー、チーム全体の働き方を見直す企業——デビッド・ベッカムは、このコラボレーションのコアとなるアイデア、すなわちAIを活用した適切なテクノロジーが誰もが最高のパフォーマンスを発揮する助けになるという考えを体現していきます。

デビッド・ベッカムは、FIFAワールドカップ2026開幕の1か月前となる5月に公開予定のレノボのグローバル・マーケティング・キャンペーンにも登場します。

このパートナーシップについて、デビッド・ベッカム氏は次のように述べています。

「レノボは、世界最大の舞台で確かな実績を持つグローバルリーダーです。FIFAワールドカップをはじめとするさまざまな取り組みで、レノボとパートナーシップを組めることを誇りに思います。サッカーは常に、才能、直感、ハードワーク、そして試合を特別なものにする忘れられない瞬間によって定義されるスポーツです。今ではAIとデータがスポーツをより深く理解する助けとなり、選手やコーチの準備の仕方やファンが試合とつながる方法を変えています。新しいアイデアを切り開き、サッカーへのアクセスを広げるレノボの最先端の取り組みについてさらに学ぶことを楽しみにしています」

レノボの会長兼CEOである楊元慶氏は次のように述べています。

「デビッドはサッカー、ビジネス、文化の各分野にわたるグローバルな存在であるだけでなく、イノベーションが世界を変える力を理解している人物です。よりスマートなAIがすべての人にとってより良い生活とより効率的な仕事を実現できることを示す上で、最適なパートナーです」

Lenovoについて

Lenovo（レノボ）は、売上高690億米ドルを誇る世界的なテクノロジー企業であり、フォーチュン・グローバル500で196位にランクしており、180の市場で日々数百万人の顧客にサービスを提供しています。「すべての人に、よりスマートなテクノロジーを」という大胆なビジョンを掲げるレノボは、AIを活用し、AIに対応し、そしてAI向けに最適化されたデバイス（PC、ワークステーション、スマートフォン、タブレット）、インフラ（サーバー、ストレージ、エッジ、高性能コンピューティング、ソフトウェア定義インフラ）、ソフトウェア、ソリューション、そしてサービスまで、フルスタックのポートフォリオを持つ世界最大のPC企業としての成功を築いてきました。レノボは、世界を変えるイノベーションへの継続的な投資を通じて、あらゆる場所のすべての人々のために、より公平で信頼できる、よりスマートな未来を築いています。レノボは、香港証券取引所にLenovo Group Limited（HKSE：992、ADR：LNVGY）として上場しています。詳細については、 https://www.lenovo.com をご覧ください。また、レノボについての最新ニュースは、 StoryHub でお読みください。

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